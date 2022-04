27/04/2022 - 18:05

Issy-les-Moulineaux, le 27 avril 2022 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – l'« Ecosystème » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce ses résultats pour l'exercice 2021 et ses perspectives 2022.

UN Chiffre d'affaires en croissance de +34,1% entre 2020 et 2021

Chiffre d'affaires audité (en K EUR) 31/12/2021 31/12/2020 Var. en % Périmètre Europe 116 763 94 089 + 24,1 % En K CAD 173 113[1] 143 947[2] Périmètre Amérique du Nord et Asie 71 507 46 316 + 54,4 % En K CAD 106 0161 70 8592 Périmètre consolidé 188 270 140 404 + 34,1 % En K CAD 279 1291 214 8042

Alan Allman Associates confirme son chiffre d'affaires audité à 188 M EUR (soit 279 M CAD1), avec une accélération exceptionnelle de sa croissance de 34,1% entre 2020 et 2021.

L'Ecosystème a connu une fin d'année 2021 pleine d'avenir en sol canadien. Le développement du modèle unique basé sur la stratégie de marques fortes a notamment permis de développer la satisfaction des clients, le recrutement, la fidélisation des meilleurs talents, ainsi qu'un rythme soutenu d'acquisition de cabinets de grande qualité et performants tels que Help OX, MS Geslam ou encore G.D.G. Informatique. La croissance en Amérique du Nord a atteint 54,4% en 2021 (versus 2020) avec un chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 de 71,5 M EUR (soit 106,0 M CAD1).

Les cabinets européens ont eux aussi bien performé entre 2020 et 2021 avec une croissance du périmètre de 24,1%. L'acquisition de Quadra Informatique au T3 2021 a, par exemple, renforcé la capacité de

l'Ecosystème à adresser les enjeux de transformation digitale du secteur public via sa solution CapDémat et de consolider la marque forte WE+.

La grande majorité des opérations d'acquisitions a été réalisée sur la fin de l'exercice 2021.

un plan de recrutement fructueux en 2021

Alan Allman Associates a recruté plus de 400 nouveaux talents en 2021. L'Ecosystème a fortement travaillé sur la notoriété de ses cabinets et la visibilité de ses compagnies sur les réseaux sociaux afin d'attirer les meilleurs talents. La promotion du label Happy at work (2ème de sa catégorie en 2021, Les Echos) fait également partie des critères d'attractivité importants. Alan Allman Associates Academy offre à ses collaborateurs un parcours professionnel, des perspectives de carrière, des promesses de formation continue avec l'université en ligne et de mobilité professionnelle intra et inter cabinets.

Un taux de croissance des effectifs moyen de +29,0% depuis 2017

L'Effectif moyen au sein de l'Ecosystème croit en moyenne de 29,0% depuis 2017.

Au 31/12/2021, l'effectif atteint est de 2 589 personnes.

un Résultat Opérationnel d'activité (ROA)[3] en croissance de +43,9% entre 2020 et 2021

ROA audité (en K EUR) 31/12/2021 31/12/2020 Var. en % Périmètre Europe 11 675 8 377 + 39,4 % En K CAD 17 3091 12 8162 Périmètre Amérique du Nord et Asie 5 566 3 605 + 54,4 % En K CAD 8 2521 5 5152 Périmètre consolidé 17 240 11 983 + 43,9 % En K CAD 25 5601 18 3332

Le Taux de croissance du ROA, +43,9%, entre 2020 et 2021 est supérieur au taux de croissance du Chiffre d'affaires (+34,1%) de la même période et du taux de croissance de l'effectif moyen sur 5 ans (+29,0%).

La rentabilité continue de s'améliorer et se stabilise à 9,16%

2017 2018 2019 2020 2021 ROA 4 476 6 485 8 907 11 983 17 240 En K CAD[4] 6 636 9 614 13 205 17 766 25 561 ROA en % de CA 7,59% 8,58% 7,97% 8,53% 9,16%

Alan Allman Associates a vu sa rentabilité croître d'environ 0,5% par année depuis 2017. Entre 2020 et 2021, celle-ci est passée de 8,53% à 9,16%, soit 7,5% d'augmentation.

forts investissements pour l'avenir de l'écosystème

Alan Allman Associates a investi 61,4 M EUR (soit 91,0 M CAD1) sur l'exercice 2021 principalement financé par de la dette bancaire. Néanmoins, l'Ecosystème a généré une hausse de sa trésorerie nette entre 2020 et 2021 de 30,9%. Elle s'est élevée à 22,2 M EUR (soit 32,9 M CAD1) à l'issue de l'exercice 2021.

L'immense majorité des prêts contractés sur l'année 2021 ont servi à financer les opérations de développement d'Alan Allman Associates. Pour rappel, l'Ecosystème a réalisé l'acquisition de 5 cabinets de conseil au cours de l'exercice 2021.

une Augmentation significative des capitaux propres concommitante à la cotation en bourse

Les capitaux propres ajustés[5] d'Alan Allman Associates se sont renforcés au cours de l'exercice 2021 pour atterrir à 42,8 M EUR (soit 63,5 M CAD1), d'une part, en lien avec l'opération de cotation en Bourse, et d'autre part, dus aux diverses augmentations de capital liées aux opérations d'acquisition et aux rachats des minoritaires et enfin, grâce au développement de l'activité sur l'exercice 2021.

Alan Allman Associates révise ses objectifs 2022 et devrait atteindre son programme rise 2025 avec 3 ans d'avance

Deux évènements complémentaires sont survenus postérieurement aux diligences des Commissaires aux Comptes relatives à l'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2021 d'Alan Allman Associates :

L'Ecosystème a procédé à l'acquisition de la société canadienne sourcevolution (28,5M€ de chiffre d'affaires projeté sur 12 mois pour l'exercice 2022) le 1er avril 2022 (cf le Communiqué de Presse en date du 01/04/2022) ;

Communication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 (75,6M€) ;

Alan Allman Associates a décidé de réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2022. L'Ecosystème projette désormais d'atteindre les 280 M EUR (soit 398 M CAD[6]) de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année 2022 soit, une augmentation de 16,7% par rapport au précédent objectif de 240 M EUR (soit 356 M CAD1).

Alan Allman Associates réaliserait donc les objectifs de son programme RISE 2025 annoncés le 23 juin 2021 lors de l'Assemblée Générale avec 3 ans d'avance.

Pour ce nouvel exercice 2022, le recrutement et la fidélisation restent des sujets de premier plan pour l'Ecosystème. Alan Allman Associates entend recruter plus de 580 nouveaux talents (contre 400 en 2021).

Après la concrétisation de plusieurs opérations de croissance externe sur l'année 2021, Alan Allman Associates a pour projet de poursuivre sa stratégie de création de marques fortes en 2022. Pour rappel, l'Ecosystème a d'ores et déjà intégré 7 nouveaux cabinets de conseil (dont 5 en Belgique et 2 au Canada) depuis janvier 2022. Néanmoins, de nouvelles acquisitions tactiques pourraient être envisagées dans d'autres zones géographiques.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

Déclarations prospectives

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures.

Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Taux de change moyen sur l'année 2021 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR/1,4826 CAD

[2] Taux de change moyen sur l'année 2020 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR/1,5299 CAD

[3] Voir la note 4.21 du Rapport Financier Annuel 2021.

[4] Pour faciliter la comparaison, le taux de change servant de référentiel est fixe : 1 EUR/1,4826 CAD

[5] Voir la note 9.1 du Rapport Financier Annuel 2021.

[6] Taux de change moyen sur le 1er trimestre 2022 servant de référentiel aux conversions de ce communiqué : 1 EUR/1,4206 CAD