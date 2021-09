29/09/2021 - 18:05

Alan Allman Associates accompagne sa croissance de chiffre d'affaires par une amélioration de sa rentabilité

---------

ROA : + 43% sur le premier semestre 2021

Issy-les-Moulineaux, le 29 septembre 2021 ; 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce ses résultats pour le premier semestre de l'année 2021 (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021)

Le rapport semestriel 2021 et le webcast de présentation des chiffres semestriels peuvent être consultés sur le site internet de Alan Allman Associates (https://alan-allman.com), dans l'espace Investisseurs, rubrique « Information financière ».

Chiffre d'affaires : en hause de 23,3%. L'Ecosystème a réalisé un chiffre d'affaires au premier semestre 2021 de 87M€ versus un chiffre d'affaires de 71M€ sur la même période en 2020.

en hause de 23,3%. L'Ecosystème a réalisé un chiffre d'affaires au premier semestre 2021 de 87M€ versus un chiffre d'affaires de 71M€ sur la même période en 2020. Résultat opérationnel d'activité (ROA) : 8,5M€ au S1 2021 soit une augmentation de 43,1% par rapport au S1 2020.

8,5M€ au S1 2021 soit une augmentation de 43,1% par rapport au S1 2020. Effectif total au 30/06/21 : 1 818.

1 818. Endettement financier net : 39M€ au premier semestre de 2021.

Compte de résulat

(en K€) Au 30/06/2021 Au 30/06/2020 % de variation Chiffre d'affaires 87 523 70 972 + 23,3% Résultat Opérationnel d'Activité 8 492 5 934 + 43,1% % du Résultat opérationnel d'activité 9,70% 8,36% + 16,0%

Bilan

Chiffre d'AFFAIRES EN hausse et en avance sur son objectif : Alan allman réhausse son objectif 2021

(en M€) Au 30/06/2021 Au 30/06/2020 % de variation Chiffre d'affaires 87,5 71,0 + 23,3%

Sur le premier semestre de l'année 2021 (1er janvier 2021 au 30 juin 2021), l'Ecosystème a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 87,5M€ comme annoncé dans le Communiqué de presse en date du 25 août 2021.

Alan Allman enregistre une augmentation de 23,3% de son chiffre d'affaires par rapport à celui réalisé l'année dernière sur la même période.

Cette croissance est due en partie :

Au succès du plan de recrutement

Une belle dynamique de recrutement au deuxième trimestre 2021 qui se poursuit désormais sur le troisième trimestre.

A une activité commerciale soutenue

L'activité commerciale est restée très soutenue sur toutes les zones géographiques et sur tous les pôles d'activité. L'Ecosystème continue de proposer à ses clients une offre adaptée sur des expertises innovantes tout en restant un partenaire de référence de la transformation digitale.

Réhaussement de l'objectif 2021

(en M€) 31/12/2021 (projeté) 31/12/2020 % de variation Objectif de chiffre d'affaires initial 154 140 + 10% Objectif de chiffre d'affaires révisé 180 140 + 29%

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2020, Jean-Marie Thual, PDG, avait annoncé un objectif de chiffre d'affaires annuel 2021 de 154M€ puis une révision à 165M€ en lien avec la tendance 2021 et l'acquisition de la société Quadra Informatique. Malgré la prudence nécessaire due au contexte de la crise sanitaire, l'Ecosystème anticipe désormais un chiffre d'affaires minimum de 180M€, en croissance d'au moins 29% par rapport à l'année 2020.

Forte croissance du resultat opérationel d'activité

(en K€) 30/06/2021 30/06/2020 % de variation Résultat opérationnel d'activité 8,5 5,9 + 43,1%

Amelioration constante du taux de rentabilité depuis cinq semestres

S1 2021 S2 2020 S1 2020 S2 2019 S1 2019 ROA (en K€) 8 492 6 049 5 934 5 390 3 517 ROA (en %) 9,70% 8,71% 8,36% 8,13% 7,73%

ROA = Résultat Opérationnel d'Activité

Sur les 5 derniers semestres, le taux de rentabilité de l'Ecosystème a cru en moyenne de 25% en valeur et a gagné 0,5 point d'un semestre à l'autre.

La vitesse de croissance du taux de ROA est deux fois supérieure à celle du chiffre d'affaires sur la période.

performance DES poles d'activités au 1er semestre 2021

Conseil en High Tech : +23,1% (par rapport au 1er semestre de 2020) :

Secteur très porteur

Demande croissante des entreprises sur la transformation digitale

Conseil en Stratégie : +28,8% (par rapport au 1er semestre de 2020)

Reprise croissante après un ralentissement sur 2020 en lien avec les réorganisation des entreprises sur la période

Conseil en Transformation industrielle : -11,5% (par rapport au 1er semestre de 2020)

Clients automobiles et aéronautiques touchés par la crise

Recentrage de notre offre autour de l'Industrie 4.0

belle dynamique pour le projet rise 2025

Si Alan Allman Associates continue sur sa tendance de croissance sur les prochains mois à venir l'objectif de chiffre d'affaires « RISE » à 5 ans de 281M€ pourrait être atteint en avance.

NOUVEAU PARTENARIAT EN AMERIQUE DU NORD

Alan Allman Associates est rentré en négociation pour un nouveau partenariat entre sa filiale Noverka et la Firme québécoise de conseil en technologies de l'information Gdg.

prochain rendez-vous

Annonce du chiffre d'affaires du T3 2021 Mercredi 27 octobre 2021

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. L'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Julie Doré

[email protected]

* * * * *

Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l'objet d'une publication spécifique, conformément à l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, disponible sur le site www.alan-allman.com. Ce communiqué de presse présente le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 et du premier semestre 2021, issus des comptes consolidés d'Alan Allman Associates au 30 juin 2021. Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes sont en cours.

Avertissement

Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives sur Alan Allman Associates et ses filiales. Ces déclarations englobent des projections et des estimations financières ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant des plans, des objectifs et des anticipations ayant trait aux activités, aux produits et aux services futurs, et des déclarations se rapportant aux performances futures.

Les déclarations prospectives peuvent être identifiées grâce aux termes « estime », « anticipe », « vise » ou autre expressions similaires. Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que les anticipations reflétées par les déclarations prospectives sont raisonnables, l'attention des investisseurs et des détenteurs de titres Alan Allman Associates est attirée sur le fait que les informations et les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes dont beaucoup sont difficiles à prévoir et sur lesquels la Société n'exerce généralement aucun contrôle, et qui pourraient entraîner des différences significatives et défavorables entre les résultats réels et les évolutions de ceux qui sont exprimés, implicites ou projetés dans les déclarations prospectives. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité de la Société à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Rapport financier disponible sur le site internet de la Société (www.alan-allman.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Alan Allman Associates ne s'engage pas à actualiser ses déclarations prospectives du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

En particulier, la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 (coronavirus), y compris ses répercussions sur le secteur, sur les conditions macroéconomiques et sur les principaux marchés locaux d'Alan Allman Associates peuvent faire en sorte que nos résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans nos déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions d'Alan Allman Associates ou de ses filiales dans un quelconque pays.