Issy-les-Moulineaux, le 25 août 2021 ; 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce son chiffre d'affaires consolidé à la fin du deuxième trimestre 2021 et sur le premier semestre 2021, qui montre une accélération de la croissance.

CROISSANCE DE 37% DE t2 2021 PAR RAPPORT AU T2 2020

Chiffre d'affaires en K€ T2 2020*

Non audité T2 2021*

Non audité Variation en % Périmètre Europe 22 230* 27 970* +25,82% Périmètre Amérique du Nord et Asie 11 630* 18 573* +59,69% Périmètre consolidé 33 860* 46 543* +37,45%

Alan Allman Associates surpasse ses prévisions pour le deuxième trimestre de son exercice 2021.

Entre 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, Alan Allman Associates a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 46 millions d'euros, à comparer au chiffre d'affaires sur la même période de 2020 de 34 millions d'euros.

TRIPLEMENT de la croissance PAR RAPPORT AU T1 2020/2021

Taux de croissance du chiffre d'affaires T1 2021 /

T1 2020*

Non audité T2 2021 /

T2 2020*

Non audité Périmètre consolidé +10,43%* +37,45%*

CROISSANCE DE PLUS DE 20% DE s1 2021 PAR RAPPOrT au S1 2020

Chiffre d'affaires en K€ S1 2020*

Non audité S1 2021*

Non audité Variation en % Périmètre Europe 47 612* 55 379* +16,31% Périmètre Amérique du Nord et Asie 23 359* 32 144* +37,60% Périmètre consolidé 70 971* 87 523* +23,32%

Sur les six premiers mois de son exercice 2021 (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021), Alan Allman Associates a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 87 millions d'euros, à comparer au chiffre d'affaires sur la même période en 2020 de 71 millions d'euros.

Avec une croissance de 23,32%, l'Ecosystème a dépassé son objectif 2021 de 10% de croissance de chiffre d'affaires.

* sur une base proforma intégrant l'activité de la société Alan Allman Associates International et la variation de son périmètre apportée à la Société en avril 2021 et celle de la Société sur la période considérée (anciennement Verneuil Finance, non significatif).

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. L'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui fera l'objet d'une publication spécifique, conformément à l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, disponible sur le site www.alan-allman.com. Ce communiqué de presse présente le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 et du premier semestre 2021, issus des comptes consolidés d'Alan Allman Associates au 30 juin 2021. Les procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes sont en cours.

