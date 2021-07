22/07/2021 - 18:00

Alan Allman Associates annonce l'initiation à l'achat de la couverture de son titre par Portzamparc

Issy-les-Moulineaux, le 22 juillet 2021 ; 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA), annonce l'initiation à l'achat de la couverture de son titre par Portzamparc (Groupe BNP Paribas), spécialiste des Small & Mid Caps en France.

La couverture a été initiée avec une recommandation à l'achat avec un prix cible de 4,90€. Celle-ci est motivée en grande partie par les perspectives prometteuses d'Alan Allman Associates en termes de croissance et de montée en valeur dans l'univers de la transformation digitale. Elle repose aussi sur la singularité tant boursière que opérationnelle de l'Ecosystème.

Tous les rapports sur Alan Allman Associates préparés par des analystes représentent les opinions de ces analystes et pas nécessairement celles de Alan Allman Associates. Alan Allman Associates n'est pas responsable du contenu, de l'exactitude ou du moment de publication des rapports des analystes. Une copie de la note d'analyse complète peut être obtenue directement auprès des banques. En se référant à ces analystes ou en diffusant leurs opinions, Alan Allman Associates ne s'engage en aucune façon sur la validité de ces informations, conclusions ou recommandations.

Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. L'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

