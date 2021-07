06/07/2021 - 18:10

Alan Allman Associates annonce le projet d'acquisition de Quadra Informatique pour renforcer son activité dans la transformation digitale

Issy-les-Moulineaux, le 6 juillet 2021 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce avoir signé une promesse en vue d'acquérir l'intégralité de la société Quadra Informatique, spécialiste du conseil et de l'accompagnement digital.

Ce rapprochement stratégique prévu entre Quadra Informatique et WE + (filiale controlée par Alan Allman Associates), spécialiste en management de projet et digital, devrait favoriser le renforcement de l'Ecosystème dans le Nord de la France et dans le domaine de la dématérialisation ainsi que sur certains marchés résilients.

L'ambition d'Alan Allman Associates au travers de cette acquisition est de créer un pôle d'excellence et d'expertise dans la transformation digitale.

Il est prévu que l'opération soit réglée principalement en numéraire, et pour une partie résiduelle en actions Alan Allman Associates récemment cotée.

L'opération en actions serait réalisée sur le fondement de la 16ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2021 (opération dite de placement privé auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, c'est-à-dire réservée à certains actionnaires cédants de Quadra Informatique). Le prix de souscription des actions nouvelles à émettre serait ainsi fixé sur la base de la moyenne des cours pondérée par les volumes des trois séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, sans décote.

La réalisation de la transaction est conditionnée à la signature d'accords finaux après consultation des instances représentatives du personnel de Quadra Informatique.

Il est prévu que l'opération soit finalisée au troisième trimestre 2021.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

A propos de Quadra Informatique

Quadra Informatique est un spécialiste du conseil et de l'accompagnement digital. La société intervient sur des prestations de support et développement, de plateformes externalisées de services du numérique et systèmes d'information, d'intégration et d'édition. Le groupe couvre toute la zone nord de la France à travers son réseau de 10 agences. De par son approche multisectorielle est un véritable partenaire de plusieurs groupes depuis 24 ans.

CONTACT PRESSE

Alan Allman Associates

Julie Doré

[email protected]

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant Alan Allman Associates. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d'Alan Allman Associates à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d'autres facteurs qu'ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l'usage du conditionnel et par les verbes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d'autres termes similaires.

Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d'Alan Allman Associates et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d'Alan Allman Associates. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans le Rapport Financier Annuel déposé par Alan Allman Associates auprès de l'AMF et disponible sur son site internet (www.alan-allman.com). De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Alan Allman Associates ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l'exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.