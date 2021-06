Alan Allman Associates

Assemblée générale ordinaire Pour Contre Abstention

Voix % Voix % Voix %

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

4.Approbation de conventions et engagements visés à l'article L.225-38 du Code de commerce et du rapport spécial des Commissaires aux comptes 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

5.Nomination de Madame Karine Arnold en qualité d'administrateur 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

6.Nomination de Monsieur Jean-Eric Petit en qualité d'administrateur 158 720 0,39% 40 802 326 99,61% 0 0,00%

7.Nomination de Aurige Conseil (Madame Ghislaine Mattlinger) en qualité d'administrateur 158 720 0,39% 40 802 326 99,61% 0 0,00%

8.Nomination de Monsieur Benjamin Mathieu en qualité d'administrateur 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

9.Fixation du montant de la rémunération globale allouée aux membres du Conseil d'administration 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

10.Approbation du rapport sur les rémunérations de l'ensemble des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (say on pay ex post) 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

11.Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2020 ou attribués au titre de cet exercice au Président du Conseil d'administration - Directeur Général, (say on pay ex post) 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

12.Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Jean-Marie Thual, Président du Conseil d'administration - Directeur Général au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante) 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

13.Approbation de la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante) 40 961 046 100,00% 0 0,00% 0 0,00%