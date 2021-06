23/06/2021 - 18:00

Alan Allman Associates annonce les résultats de l'Assemblée générale mixte à huis clos du 23 juin 2021

Issy-les-Moulineaux, le 23 juin 2021 – 18h - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce les résultats de l'Assemblée générale mixte.

L'Assemblée générale s'est tenue ce jour à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en application des possibilités offertes par l'ordonnance publiée le 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

Les résultats complets des votes ainsi que la présentation effectuée aux actionnaires seront disponibles le 24 juin 2021 sur le site internet www.alan-allman.com.

Au total, les actionnaires ayant participé par pouvoir au président, pouvoir à un tiers ou vote par correspondance possédaient 40.961.046 actions représentant 98,16% du capital et des droits de vote.

Au cours de cette Assemblée générale, Jean-Marie Thual, Président-Directeur général, a présenté le positionnement actuel et la stratégie de croissance de la Société.

L'assemblée Générale 2021 est disponible en webcast sur le site internet de la Société : https://alan-allman.com/assemblee-generale/.

A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. Implanté en Europe et en Amérique au Nord, l'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

