COMMUNIQUÉ DE PRESSE Alan Allman Associates annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, en progression sur toutes les zones géographiques



Issy-les-Moulineaux, le 6 mai 2021 ; 18 heures - Alan Allman Associates (Euronext Paris - FR0000062465 – la « Société » - AAA), écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce son chiffre d'affaires consolidé pour le premier trimestre 2021, qui montre une progression des activités du Groupe sur toutes les zones gégraphiques où opère la Société.



TABLEAU RECAPITULATIF CHIFFRE D'AFFAIRES PAR GEOGRAPHIE Chiffre d'affaires* en K€ T1 2020** T1 2021 Variation en % Périmètre France 19 898 21 557 8,34% Périmètre Europe (France incluse) 25 382 27 409 7,99% Périmètre Amérique du Nord (Canada) et Asie 11 729 13 571 15,71% Périmètre consolidé 37 111 40 980 10,43% *Chiffre non-audités non certifiés.

** sur une base proforma intégrant l'activité de la société Alan Allman Associates International apportée à la Société en avril 2021 et celle de la Société sur la période considérée (anciennement Verneuil Finance, non significatif).



Sur les 3 premiers mois de son exercice 2021 (du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021), Alan Allman Associates a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 41 millions d'euros, à comparer au chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 37,1 millions d'euros.

Alan Allman Associates a continué sa croissance dans toutes les zones géographiques où elle opère, tout en résistant aux impacts de la crise sanitaire sur ses activités historiques.



A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème de marques fortes, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par acquisitions et développement de performance interne, dans l'univers du conseil. L'Ecosystème entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en transformation industrielle et conseil en stratégie. Alan Allman Associates est labellisé Happy At Work, certifié ISO 9001 et médaillé Silver Ecovadis pour sa performance RSE.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).



