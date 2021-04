07/04/2021 - 08:30

Communiqué de presse – 7 avril 2021

Alan Allman Associates annonce sa cotation sur Euronext Paris

Emergence d'un groupe international de premier plan coté en bourse dans le secteur du conseil aux entreprises

Issy-les-Moulineaux, le 7 avril 2021, 8h30 (ISIN : FR0000062465 ; Mnemo : AAA) – Alan Allman Associates, écosystème de cabinets de conseil à l'international, annonce aujourd'hui sa cotation en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris. Cette cotation en bourse permet ainsi l'émergence d'un groupe international unique coté en bourse dans le secteur du conseil aux entreprises.

Les actions d'Alan Allman Associates sont à présent négociées sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « AAA » (code ISIN : FR0000062465).

Alan Allman Associates, un écosystème international différent et performant

Créé en 2009 par acquisitions successives de cabinets de conseil indépendants, et présent sur le continent européen et le continent américain, Alan Allman Associates est un écosystème multi marques, évoluant notamment dans le domaine de la transformation digitale.

Les 21 cabinets de conseil experts, qui composent l'écosystème, proposent à leurs clients des offres d'excellence et des solutions sur mesure innovantes, créatrices de richesse sur l'ensemble de leur chaine de valeur. Ils sont dotés chacun d'une forte expertise-métier, et positionnés sur des secteurs porteurs et résilients tels que l'environnement, la santé ou encore les services financiers. Ces cabinets sont organisés autour de 3 pôles d'expertise :

Conseil high Tech : L'ensemble des marques du pôle « High Tech » évolue sur des expertises métiers telles que la cybersécurité, le cloud, le traitement de la data et big data, la digitalisation des outils et process,…

: L'ensemble des marques du pôle « High Tech » évolue sur des expertises métiers telles que la cybersécurité, le cloud, le traitement de la data et big data, la digitalisation des outils et process,… Conseil en Stratégie : Ce pôle intervient sur les aspects gestion du risque, business intelligence, finance de marché, le management de process, la conduite du changement,...

: Ce pôle intervient sur les aspects gestion du risque, business intelligence, finance de marché, le management de process, la conduite du changement,... Conseil en Industrie : Les marques intervenant dans ce secteur ont une expertise reconnue sur les problématiques d'achat et supply chain, relocalisation, réduction de coûts, pilotage de projet, expert matériaux et process,…

L'écosystème Alan Allman Associates a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 millions d'euros, dont environ 40 % réalisés à l'international.

Jean-Marie Thual, Fondateur et Président-directeur général d'Alan Allman Associates, déclare : « La date d'aujourd'hui est une étape importante dans l'histoire de l'écosystème Alan Allman Associates. Depuis sa création en 2009, Alan Allman Associates a connu une formidable trajectoire de croissance continue. Avec l'ensemble des collaborateurs, que je tiens à remercier chaleureusement pour leur engagement, nous avons bâti dans la durée, un écosystème solide qui est devenu une référence du conseil. Nous franchissons aujourd'hui un nouveau cap dans notre développement. Notre cotation en bourse va nous aider dans cette ambition de faire d'Alan Allman Associates un acteur incontournable du conseil à l'international, partenaire dans la durée de ses clients, et employeur de référence pour les talents d'aujourd'hui et de demain. »

Alan Allman Associates, un écosystème international à la philosophie unique

L'écosystème Alan Allman Associates repose sur ses plus de 1 500 talents, dont l'expertise et l'engagement permettent de répondre au quotidien au besoin des clients. Dès sa création, Alan Allman Associates a placé l'humain au centre de son écosystème. Les talents - leur évolution, leur épanouissement – sont au cœur de la philosophie : académie de formation, université en ligne, plan de carrière,… Autant d'initiatives reconnues, comme en témoigne la position de leader depuis 4 ans au classement indépendant Choose my Company « Happy at Work ». La cotation en bourse va offrir aux talents de l'écosystème de nouvelles possibilités d'évolution et de nouvelles perspectives. Cela offrira la possibilité à de nouveaux talents de les rejoindre.

De fortes ambitions de croissance, notamment à l'international

Alan Allman Associates entend poursuivre la mise en œuvre de synergies entre les différentes sociétés de l'écosystème qui offrent des expertises et des services complémentaires. La croissance constatée sur les derniers exercices témoigne de la pertinence du positionnement et de la stratégie de l'écosystème, qui entend continuer à se développer fortement sur ses trois pôles d'expertises et sur les zones géographiques d'ores et déjà couvertes.

Pour cela, Alan Allman Associates souhaite accélérer son développement et poursuivre sa stratégie de croissance externe au bénéfice de l'ensemble de ses clients.

Jusqu'à présent Alan Allman Associates a financé son développement par fonds propres et par emprunt bancaire. L'accès au marché réglementé d'Euronext permet à l'écosystème d'envisager des opérations d'appel au marché à court et moyen terme pour financer son développement.

De même, l'opération envisagée permettra à Alan Allman Associates de poursuivre sa stratégie d'acquisitions, notamment par des opérations de croissance externe, qui pourront être payées en tout ou partie en titres Alan Allman Associates, afin d'intéresser et d'impliquer les cédants de ces sociétés de conseil.

La cotation en bourse permettra d'autre part de gagner en visibilité sur le marché du conseil, auprès de ses clients, de ses partenaires, de ses consultants et des talents de demain.

Rappel des opérations ayant mené à la cotation en bourse d'Alan Allman Associates

La cotation d'Alan Allman Associates (ex Verneuil Finance – Euronext Paris – FR0000062465 – la « Société » – VRNL (ancien mnémonique) – AAA (nouveau mnémonique) fait suite à la finalisation de l'opération de rapprochement entre Camahëal Finance et Verneuil Finance.

Cette opération, annoncée le 9 octobre 2020, visait à apporter l'intégralité des titres détenus pas la holding Camahëal Finance dans la société Alan Allman Associates International à Verneuil Finance, société holding cotée sur Euronext Paris compartiment C.

L'ensemble des conditions suspensives relatives à l'opération étant levées (cf. communiqué de presse du 5 mars 2021), l'opération d'apport aboutit à l'attribution, à Camahëal Finance, de 40.629.326 actions ordinaires nouvelles ce 7 avril 2021. Ces actions nouvelles seront admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes le 9 avril 2021.

Camahëal Finance détient 97,37% du capital et des droits de vote d'Alan Allman Associates.

Modifications statutaires et de gouvernance consécutives à la réalisation de l'apport et au changement de contrôle

Consécutivement à la finalisation de l'opération d'apport, la société est renommée Alan Allman Associates et son nouveau mnémonique est AAA.

Le capital social de Alan Allman Associates est constitué de 41.728.591 actions. Son siège social est déplacé au 15 Rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux.

La gouvernance de la Société est désormais composée de M. Jean-Marie Thual (Président Directeur Général) et des administrateurs M. Florian Blouctet, M. Meyer Azogui et de Mme Mélanie Garel.



A propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème multi marques, spécialisé notamment dans la transformation digitale, créé en 2009 par son président fondateur Jean-Marie Thual. Fort de ses expériences en tant qu'ingénieur d'affaires puis dirigeant de sociétés au sein d'Altran, Jean-Marie Thual décide de créer, par acquisitions et croissances externes, un groupe dans l'univers du conseil, un secteur d'activité dans lequel il exerce avec passion depuis plus de 20 ans.

L'Ecosystème Alan Allman Associates gère un portefeuille de 21 marques expertes représentant aujourd'hui plus de 1 500 experts. Le groupe entretient un réseau de relations dynamiques, créatrices de valeur autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en industrie et conseil en stratégie.

Alan Allman Associates est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris (FR0000062465 – mnémonique AAA).

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant Alan Allman Associates. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d'Alan Allman Associates à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d'autres facteurs qu'ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l'usage du conditionnel et par les verbes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d'autres termes similaires.

Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d'Alan Allman Associates et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d'Alan Allman Associates. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Alan Allman Associates auprès de l'AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Alan Allman Associates ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l'exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.