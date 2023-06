13/06/2023 - 08:00

Proposition de 5 nouveaux administrateurs

Paris – 13 Juin 2023 – 8h00 – Akkadian Partners réagit au communiqué de presse ERYTECH Pharma (« ERYTECH ») du 12 juin 2023, dans lequel les dirigeants d'ERYTECH et les membres de son Conseil d'administration, qui ne détiennent aucune participation significative dans ERYTECH, entendent exercer une pression morale insupportable sur le magistrat saisi de la demande effectuée par Akkadian Partners portant sur la nomination d'un expert judiciaire et sur les actionnaires d'Erytech en indiquant en conclusion de leur communiqué de presse :

« (…) Il est important de noter qu'un échec de la fusion ne conduirait qu'à une destruction de valeur pour ERYTECH et ses actionnaires. En effet, en cas d'échec de la fusion, il est peu probable qu'ERYTECH puisse mettre en œuvre un projet alternatif en raison de la complexité et du temps nécessaire à de tels projets avec, en pratique, le risque pour ERYTECH d'être contraint d'entrer dans un processus liquidatif jusqu'à l'extinction totale de ses ressources ».

Autrement dit, ces propos signifient que soit les actionnaires d'ERYTECH votent la fusion qui est proposée et soutenue par le Conseil d'administration et la direction d'ERYTECH, soit ce même Conseil d'administration et cette même direction mettront ERYTECH dans un état liquidatif.

C'est un scandale d'imposer aux actionnaires un choix entre (i) une fusion au profit d'une société, PHERECYDES, dont l'activité est totalement étrangère à l'activité d'ERYTECH à une parité totalement déséquilibrée aux dépens des actionnaires d'ERYTECH et au profit des actionnaires de PHERECYDES, (ii) la dissolution et la liquidation pure et simple d'ERYTECH.

C'est un mépris, un de plus, à l'égard des actionnaires d'ERYTECH que de les sommer de voter dans le sens de la fusion ou de disparaître avec la liquidation de leur société.

Si le Conseil d'administration et la direction d'ERYTECH entendent, en cas d'échec de la fusion, dissoudre et liquider ERYTECH, Akkadian Partners leur propose, comme alternative raisonnable et soucieuse du respect des actionnaires d'ERYTECH, de démissionner – purement et simplement – et de laisser le soin à Akkadian Partners de soumettre la nomination d'un nouveau Conseil d'administration susceptible de permettre un maintien et un développement futur de ERYTECH.

Précisément, Akkadian Partners propose, en cas d'échec de la fusion que de nouveaux membres du Conseil d'administration, porteurs d'un nouvel espoir de développement pour ERYTECH, soient nommés :

Monsieur Claude Allary

Monsieur Christian Duchow

Monsieur Ross Maclean

Monsieur Pierre Morgon

Akkadian Partners SA, représentée par Monsieur Mathieu Bigois

Les biographies de ces personnes sont consultables sur le site internet Sauvererytech.com.

Il est à noter que ces nominations ont vocation à assurer une continuité d'activité et un développement futur pour ERYTECH sans condamner la société à être dissoute et liquidée, comme se permet de l'annoncer, sans retenue et sans scrupule, la direction d'ERYTECH qui entend utiliser cette menace pour inciter les actionnaires à accepter la fusion à parité égale comme un fait accompli.

Akkadian Partners entend rappeler que c'est bel et bien la fusion avec PHERECYDES qui signe l'arrêt de mort d'ERYTECH laquelle a largement les moyens financiers de se maintenir et de se développer en l'absence de fusion.

En cas d'échec de la fusion, Akkadian Partners appelle la direction et les membres du Conseil d'administration d'ERYTECH, à ne pas dissoudre ni liquider ERYTECH mais à présenter leur démission et à coopter les nouveaux administrateurs proposés par Akkadian Partners ou à convoquer une assemblée générale ordinaire des actionnaires d'ERYTECH pour nommer ces nouveaux administrateurs, afin d'assurer une continuité et un développement futur pour ERYTECH dont ils connaissent parfaitement la valeur et ainsi à mettre fin à cette politique de la terre brûlée qui consiste à disparaître par le fait d'une fusion déséquilibrée ou à disparaître par le fait d'une liquidation de ses ressources.

ERYTECH a un avenir en dehors de toute fusion avec PHERECYDES. ERYTECH a un avenir avec ou sans les membres actuels du Conseil d'administration et sa direction.

A propos d'Akkadian Partners

Akkadian Partners gère un fonds multi-stratégique avec une majorité de ses investissements dans le secteur de la Santé. Le fonds gère des participations dans plusieurs sociétés pharmaceutiques et de bio-technologie aux Etats Unis et en Europe. Akkadian investit l'argent de ses managers ainsi que celui de ses investisseurs, qui incluent des « Family Offices » et des « Ultra High Net Worth Investors ».

Plus d'informations : Akkadianpartnersfunds.com - Sauvererytech.com

Contacts :

Akkadian Partners

contact@akkadianpartnersfunds.com

Agence Calyptus

Céline Bruggeman/Mathieu Calleux

+33 (0)1 53 65 37 90 / 37 91

akkadian@calyptus.net