13/02/2024 - 08:55

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a annoncé ce jour son alliance avec Synerpod, entreprise française qui vise à massifier la rénovation énergétique de l'habitat collectif et individuel, et le groupe CETIH, spécialisé dans les secteurs de l'habitat et de la rénovation énergétique, pour lutter contre la précarité énergétique des bâtiments. Dans ce cadre, le Groupe Airwell annonce avoir pris une participation minoritaire au capital de Synerpod.

Synerpod est une start-up innovante, créée en 2021, qui vise à massifier la rénovation énergétique de l'habitat collectif et individuel en précarité énergétique. Le 9 février dernier, Synerpod inaugurait son usine à Montaigu (Saint-Hilaire-de-Loulay), dédiée à la production de l' «Enerpod», un module extérieur préfabriqué (hors site) destiné aux bailleurs sociaux pour une rénovation énergétique de logements individuels rapidement déployables. Ce module intègre une pompe à chaleur silencieuse double service fournie par Airwell, un ballon d'eau chaude, une VMC double flux et une carte électronique de monitoring. Il présente de nombreux avantages : gains de temps et de coûts, un contrôle de qualité et de sécurité accrus, une durabilité améliorée, une maintenance facilitée et la réduction des nuisances sur site. Avec ce concept innovant, Synerpod ambitionne de massifier la rénovation énergétique des logements collectifs et sociaux en situation de précarité énergétique.

Avec 4,8 millions de « passoires thermiques » en France, le chantier pour lutter contre la précarité énergétique est colossal. C'est notamment pour répondre à cet enjeu de taille que le Groupe Airwell, entre au capital de Synerpod, aux côtés du groupe CETIH, (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l'Habitat) à hauteur respectivement de 13% et de 6%, dans le cadre d'une augmentation de capital globale de 500K€.

Forts de cette alliance, le Groupe Airwell, Synerpod, et CETIH envisagent de développer une gamme de produits complémentaires. Les trois acteurs ont par ailleurs répondu à un appel d'offre de l'ADEME pour le “Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Site”. En apportant une réponse au travers d'un groupement d'entreprises les trois partenaires portent une approche innovante, intégrée et plus efficiente.

Un projet à dimension européenne - Une première commande significative pour la rénovation de 400 logements pour les bailleurs sociaux

L'innovation de Synerpod s'inscrit dans le mouvement Européen EnergieSprong qui a pour ambition de massifier la rénovation énergétique complète de logements en s'appuyant notamment sur des nouvelles méthodes d'industrialisation de la rénovation, et sur un cahier des charges basé sur des exigences de résultats plutôt que de moyens.

En Pays de la Loire, ce mouvement a mené à la création du projet MASH (Mutualisation d'Achat au Service de l'Habitat) par l'USH (Union Sociale pour l'Habitat) et l'association de 14 bailleurs sociaux. L'objectif du projet était de lancer une commande groupée de rénovations EnergieSprong pour environ

2 000 logements. C'est dans ce cadre que depuis le 1er janvier 2024, Synerpod contribue, grâce à ses Enerpods, à la rénovation énergétique de 400 maisons pour les bailleurs sociaux.

Un second projet de rénovation de 32 logements est prévu à Roanne pour le bailleur Opheor, un chantier qui servira de démonstrateur pour les bailleurs de la région Rhônes-Alpes.

Prochaine publication : Résultats annuels 2023, le 23 avril 2024 avant Bourse

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com



