Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie en 2023 un chiffre d'affaires record de 65 M€, en progression de +17%. Ce niveau d'activité, supérieur aux ambitions initiales, a été porté par un 4ème trimestre en très forte croissance de +42% sous l'effet d'une excellente dynamique en France. Cette zone est le premier marché du Groupe en 2023.

Airwell prouve ainsi sa capacité à capter des parts de marché à la fois en France et à l'export malgré un contexte difficile pour le marché immobilier du neuf. Cette performance confirme à nouveau la pertinence du positionnement d'Airwell sur des offres complètes axées sur l'efficacité énergétique et parfaitement adaptées aux attentes de ses marchés. Ce résultat illustre également sa stratégie visionnaire adoptée il y a plusieurs années qui lui a permis d'anticiper les tendances du secteur.

Cette très bonne dynamique commerciale sera couplée de plus avec une nette progression de la rentabilité. Airwell vise ainsi une marge d'EBITDA de 5 % en 2023, prenant deux ans d'avance sur cet objectif qui était initialement fixé pour 2025.

(en M€) – non auditées Q4 2022 Q4 2023 Variation (%) 2022 2023 Variation (%) France métropolitaine 4,4 9,1 +107,5% 21,7 31,9 +47,0% DOM-TOM 1,6 1,9 +19,3% 9,2 6,8 -27,0% International 6,9 7,3 +6,0% 24,8 26,4 +6,4% TOTAL 12,9 18,3 +42,2% 55,7 65,0 +16,7%

Très forte croissance de l'activité au 4ème trimestre (+42%)

Airwell réalise au 4ème trimestre 2023, un chiffre d'affaires de 18,3 M€, en forte croissance de +42,2% par rapport au 4ème trimestre 2022. Toutes les zones géographiques sont en croissance.

La France réalise la plus forte progression trimestrielle avec un chiffre d'affaires de

9,1 M€, en hausse de +107,5% par rapport à la même période l'an dernier. Airwell surperforme largement son marché grâce au positionnement différenciant de ses offres. Ceci s'illustre par la progression de +155% des ventes de PAC air/eau au 4ème trimestre 2023 dans un marché pourtant nettement ralenti en 2023 en raison de la baisse des chantiers dans l'immobilier neuf. Le chiffre d'affaires de la France intègre également la contribution d'Amzair Industrie (devenue Airwell Industrie), consolidé depuis le 1er juillet 2023, pour 0,6 M€.

Au terme de l'exercice 2023, la France réalise ainsi un chiffre d'affaires de 31,9 M€, en forte croissance de +47% par rapport à l'exercice 2022, et constitue désormais le 1er marché du Groupe avec 49% des ventes 2023 (+10 points par rapport à 2022). A périmètre constant, le chiffre d'affaires est de 30,6 M€.

Le chiffre d'affaires de la zone DOM-TOM, qui avait connu un repli ponctuel au 3ème trimestre en raison des perturbations liées à la réorganisation d'un distributeur aux Antilles, affiche un solide rebond pour s'établir à 1,9 M€ au 4ème trimestre 2023 (+19,3% par rapport au 4ème trimestre 2022). Au terme de cet exercice 2023, le chiffre d'affaires de cette zone est de 6,8 M€ (-27,0%), soit 10% des ventes globales.

Enfin, la zone Internationale renoue avec la croissance sur ce 4ème trimestre 2023 et réalise un chiffre d'affaires de 7,3 M€ (+6,0%) tenant compte des décalages des commandes de produits RAC sur ce trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de cette zone est de 26,4 M€ (+6,4% par rapport à 2022), et représente 41% des ventes.

Au final, Airwell publie un chiffre d'affaires historique de 65,0 M€, en forte croissance de +16,7%, au-dessus des attentes. La répartition sectorielle des ventes reste globalement identique à 2022 avec 95% sur le marché résidentiel et 5% sur le tertiaire.

Au niveau de la répartition des produits sur le marché résidentiel, les ventes de pompes à chaleur air/eau ont fortement progressé de +57% fin 2023 (à 21,9 M€). Les ventes de RAC se maintiennent à 35,6 M€ (-1,6%). A noter également la progression de l'offre EnR (panneaux photovoltaïques) qui représente 3,1 M€ à fin 2023 (contre 0,9 M€ en 2022).

Forte progression de la marge d'EBITDA attendue à 5 % dès 2023

Fort de ce bon niveau d'activité, Airwell anticipe en 2023 une marge d'EBITDA de 5 % (à comparer à 2,8% en 2022) prenant ainsi 2 ans d'avance sur son objectif 2025.

Sur le prochain exercice 2024, Airwell entend poursuivre sa trajectoire de croissance rentable au même rythme que 2023. Le Groupe s'appuiera sur sa stratégie de conquête de parts de marché et bénéficiera des politiques incitatives fortes de la France sur le marché de la rénovation globale et des pompes à chaleur Made in France en général.

Aux Antilles, Airwell met en place ses propres équipes pour opérer sur cette zone à potentiel et vient d'ouvrir le 1er février 2023 son premier showroom à Jarry (Guadeloupe) ainsi qu'un centre de formation.

L'exercice 2024 sera marqué également par le déploiement de son offre servicielle pour la maison intelligente et connectée (« Ma Maison Hybride ») et le lancement de son offre de financement de la rénovation énergétique pour le secteur résidentiel.

Le Groupe rappelle par ailleurs ses ambitions 2025 d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€ et donnera une nouvelle ambition de marge d'EBITDA à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023.

Prochaine publication : Résultats annuels 2023, le 23 avril 2024 avant Bourse

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com



