10/01/2024 - 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE AIRWELL à la société de bourse Invest Securities, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité en date du 31/12/23 :

46 989 titres AIRWELL

AIRWELL 26 228,29 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 660

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 603

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 83 104 titres pour 398 238,74 €

pour Volume échangé sur le semestre à la vente : 53 676 titres pour 249 354 ,58 €

Moyens figurant au compte de liquidité au 30/06/23 :

17 561 titres AIRWELL

AIRWELL 99 848,69 €

Moyens figurant au compte de liquidité lors de sa mise en place :

0 titre AIRWELL

titre AIRWELL 200 000 €

NB : Reçus 50 000 € le 24/08/23 et 25 000 € le 27/09/23.

Intérêts : 260,93 €

Ajustement comptable : -0,89 €

Annexe: Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2023 :

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 03/07/2023 265 1 563,50 € 0,00 € 03/07/2023 0,00 € 901 5 406,00 € 04/07/2023 775 4 572,50 € 0,00 € 04/07/2023 0,00 € 1 5,90 € 05/07/2023 3 090 18 042,51 € 0,00 € 05/07/2023 0,00 € 1 5,90 € 06/07/2023 874 5 069,20 € 0,00 € 06/07/2023 0,00 € 171 1 000,35 € 07/07/2023 100 580,00 € 0,00 € 07/07/2023 0,00 € 850 5 013,30 € 10/07/2023 1 366 8 059,40 € 0,00 € 10/07/2023 0,00 € 318 1 895,60 € 11/07/2023 601 3 575,95 € 0,00 € 11/07/2023 0,00 € 413 2 478,00 € 12/07/2023 1 992 11 778,70 € 0,00 € 12/07/2023 0,00 € 501 3 006,00 € 13/07/2023 1 785 10 395,84 € 0,00 € 13/07/2023 0,00 € 411 2 445,45 € 14/07/2023 3 371 19 170,88 € 0,00 € 14/07/2023 0,00 € 1 601 9 205,75 € 17/07/2023 28 161,11 € 0,00 € 17/07/2023 0,00 € 616 3 609,14 € 18/07/2023 178 1 013,53 € 0,00 € 18/07/2023 0,00 € 643 3 814,92 € 19/07/2023 1 181 6 926,57 € 0,00 € 19/07/2023 0,00 € 27 162,00 € 20/07/2023 307 1 780,60 € 0,00 € 20/07/2023 0,00 € 1 5,90 € 21/07/2023 595 3 430,77 € 0,00 € 21/07/2023 0,00 € 1 5,80 € 24/07/2023 1 5,85 € 0,00 € 24/07/2023 0,00 € 1 5,85 € 25/07/2023 1 5,80 € 0,00 € 25/07/2023 0,00 € 1 5,80 € 26/07/2023 1 5,90 € 0,00 € 26/07/2023 0,00 € 1 5,90 € 27/07/2023 1 5,85 € 0,00 € 28/07/2023 1 5,80 € 0,00 € 28/07/2023 0,00 € 1 5,80 € 31/07/2023 601 3 430,51 € 0,00 € 31/07/2023 0,00 € 212 1 219,00 € 01/08/2023 1 5,75 € 0,00 € 01/08/2023 0,00 € 291 1 673,25 € 02/08/2023 1 001 5 705,70 € 0,00 € 02/08/2023 0,00 € 1 5,75 € 03/08/2023 2 201 12 400,43 € 0,00 € 03/08/2023 0,00 € 1 5,70 € 04/08/2023 1 122 6 058,80 € 0,00 € 04/08/2023 0,00 € 2 501 13 955,58 € 07/08/2023 1 020 5 698,74 € 0,00 € 08/08/2023 2 161 11 805,54 € 0,00 € 09/08/2023 1 401 7 365,06 € 0,00 € 09/08/2023 0,00 € 1 5,40 € 10/08/2023 976 4 978,58 € 0,00 € 10/08/2023 0,00 € 592 3 116,88 € 11/08/2023 276 1 420,02 € 0,00 € 11/08/2023 0,00 € 1 147 5 999,96 € 14/08/2023 251 1 249,98 € 0,00 € 14/08/2023 0,00 € 3 15,45 € 15/08/2023 126 624,96 € 0,00 € 15/08/2023 0,00 € 1 5,00 € 16/08/2023 125 620,00 € 0,00 € 16/08/2023 0,00 € 660 3 300,00 € 17/08/2023 626 3 054,88 € 0,00 € 17/08/2023 0,00 € 381 1 905,00 € 18/08/2023 251 1 239,94 € 0,00 € 18/08/2023 0,00 € 130 650,00 € 21/08/2023 462 2 279,51 € 0,00 € 21/08/2023 0,00 € 82 410,00 € 22/08/2023 125 615,00 € 0,00 € 22/08/2023 0,00 € 120 595,20 € 23/08/2023 1 4,90 € 0,00 € 23/08/2023 0,00 € 211 1 038,12 € 24/08/2023 415 2 010,26 € 0,00 € 24/08/2023 0,00 € 251 1 214,84 € 25/08/2023 125 607,50 € 0,00 € 25/08/2023 0,00 € 37 179,89 € 28/08/2023 1 4,86 € 0,00 € 28/08/2023 0,00 € 91 444,08 € 29/08/2023 406 1 971,94 € 0,00 € 29/08/2023 0,00 € 341 1 679,77 € 30/08/2023 126 609,84 € 0,00 € 30/08/2023 0,00 € 11 53,64 € 31/08/2023 604 2 941,48 € 0,00 € 31/08/2023 0,00 € 596 2 928,15 € 01/09/2023 2 011 9 773,46 € 0,00 € 01/09/2023 0,00 € 11 54,07 € 04/09/2023 3 644 17 640,60 € 0,00 € 04/09/2023 0,00 € 31 151,25 € 05/09/2023 126 629,87 € 0,00 € 05/09/2023 0,00 € 2 986 14 924,03 € 06/09/2023 1 5,05 € 0,00 € 06/09/2023 0,00 € 649 3 277,45 € 07/09/2023 3 070 14 947,83 € 0,00 € 07/09/2023 0,00 € 237 1 196,85 € 08/09/2023 2 255 10 767,63 € 0,00 € 08/09/2023 0,00 € 751 3 664,88 € 11/09/2023 1 4,92 € 0,00 € 11/09/2023 0,00 € 441 2 172,37 € 12/09/2023 806 3 944,56 € 0,00 € 12/09/2023 0,00 € 101 496,92 € 13/09/2023 99 477,18 € 0,00 € 13/09/2023 0,00 € 50 243,95 € 14/09/2023 126 609,84 € 0,00 € 14/09/2023 0,00 € 111 541,68 € 15/09/2023 1 4,84 € 0,00 € 15/09/2023 0,00 € 501 2 474,44 € 18/09/2023 1 5,00 € 0,00 € 18/09/2023 0,00 € 753 3 767,26 € 19/09/2023 4 954 23 699,94 € 0,00 € 19/09/2023 0,00 € 2 494 12 567,27 € 20/09/2023 2 001 8 934,47 € 0,00 € 20/09/2023 0,00 € 744 3 356,18 € 21/09/2023 1 4,40 € 0,00 € 21/09/2023 0,00 € 1 4,40 € 22/09/2023 301 1 312,36 € 0,00 € 22/09/2023 0,00 € 1 4,40 € 25/09/2023 651 2 755,03 € 0,00 € 25/09/2023 0,00 € 1 4,34 € 26/09/2023 575 2 610,50 € 0,00 € 26/09/2023 0,00 € 1 758 7 780,91 € 27/09/2023 151 691,58 € 0,00 € 27/09/2023 0,00 € 401 1 849,41 € 28/09/2023 981 4 395,96 € 0,00 € 29/09/2023 151 664,40 € 0,00 € 29/09/2023 0,00 € 90 399,87 € 02/10/2023 1 4,52 € 0,00 € 02/10/2023 0,00 € 59 266,68 € 03/10/2023 1 241 5 374,77 € 0,00 € 03/10/2023 0,00 € 130 595,14 € 04/10/2023 501 2 104,20 € 0,00 € 04/10/2023 0,00 € 1 4,24 € 05/10/2023 1 701 6 921,37 € 0,00 € 05/10/2023 0,00 € 1 054 4 314,02 € 06/10/2023 401 1 630,07 € 0,00 € 06/10/2023 0,00 € 31 127,72 € 09/10/2023 50 203,00 € 0,00 € 09/10/2023 0,00 € 269 1 091,60 € 10/10/2023 20 80,40 € 0,00 € 10/10/2023 0,00 € 10 40,78 € 11/10/2023 182 728,00 € 0,00 € 11/10/2023 0,00 € 10 40,80 € 12/10/2023 4 15,94 € 0,00 € 12/10/2023 0,00 € 270 1 100,25 € 13/10/2023 239 981,81 € 0,00 € 13/10/2023 0,00 € 636 2 647,67 € 16/10/2023 80 325,60 € 0,00 € 16/10/2023 0,00 € 151 625,14 € 17/10/2023 1 316 5 166,62 € 0,00 € 17/10/2023 0,00 € 1 141 4 577,69 € 18/10/2023 101 408,04 € 0,00 € 18/10/2023 0,00 € 51 208,08 € 19/10/2023 35 142,14 € 0,00 € 19/10/2023 0,00 € 31 126,48 € 20/10/2023 217 882,97 € 0,00 € 20/10/2023 0,00 € 1 833 7 540,96 € 23/10/2023 51 209,10 € 0,00 € 23/10/2023 0,00 € 641 2 701,17 € 24/10/2023 148 627,67 € 0,00 € 24/10/2023 0,00 € 451 1 926,22 € 25/10/2023 304 1 240,32 € 0,00 € 26/10/2023 1 4,08 € 0,00 € 26/10/2023 0,00 € 13 53,52 € 27/10/2023 1 4,10 € 0,00 € 27/10/2023 0,00 € 1 4,10 € 30/10/2023 1 4,08 € 0,00 € 30/10/2023 0,00 € 3 12,32 € 31/10/2023 1 4,08 € 0,00 € 31/10/2023 0,00 € 74 304,88 € 01/11/2023 1 4,12 € 0,00 € 01/11/2023 0,00 € 11 45,32 € 02/11/2023 1 4,12 € 0,00 € 02/11/2023 0,00 € 245 1 018,76 € 03/11/2023 2 147 8 719,02 € 0,00 € 03/11/2023 0,00 € 278 1 147,00 € 06/11/2023 586 2 363,04 € 0,00 € 06/11/2023 0,00 € 1 151 4 689,06 € 07/11/2023 1 110 4 340,40 € 0,00 € 07/11/2023 0,00 € 2 401 9 798,56 € 08/11/2023 100 420,00 € 0,00 € 08/11/2023 0,00 € 621 2 613,12 € 09/11/2023 300 1 266,00 € 0,00 € 09/11/2023 0,00 € 401 1 698,66 € 10/11/2023 1 4,20 € 0,00 € 10/11/2023 0,00 € 64 271,36 € 13/11/2023 1 4,20 € 0,00 € 13/11/2023 0,00 € 976 4 263,24 € 14/11/2023 1 077 4 550,62 € 0,00 € 14/11/2023 0,00 € 241 1 026,90 € 15/11/2023 150 618,02 € 0,00 € 15/11/2023 0,00 € 55 228,80 € 16/11/2023 481 1 959,36 € 0,00 € 16/11/2023 0,00 € 347 1 460,52 € 17/11/2023 951 3 828,14 € 0,00 € 17/11/2023 0,00 € 136 562,34 € 20/11/2023 1 000 4 209,00 € 0,00 € 20/11/2023 0,00 € 641 2 794,76 € 21/11/2023 451 1 921,18 € 0,00 € 21/11/2023 0,00 € 1 456 6 317,98 € 22/11/2023 791 3 297,20 € 0,00 € 22/11/2023 0,00 € 26 110,20 € 23/11/2023 501 2 032,00 € 0,00 € 23/11/2023 0,00 € 206 844,04 € 24/11/2023 426 1 738,10 € 0,00 € 24/11/2023 0,00 € 37 153,14 € 27/11/2023 901 3 676,08 € 0,00 € 27/11/2023 0,00 € 22 90,20 € 28/11/2023 1 351 5 404,00 € 0,00 € 28/11/2023 0,00 € 150 603,00 € 29/11/2023 251 1 004,00 € 0,00 € 29/11/2023 0,00 € 505 2 035,10 € 30/11/2023 663 2 633,64 € 0,00 € 30/11/2023 0,00 € 972 3 907,44 € 01/12/2023 101 404,02 € 0,00 € 01/12/2023 0,00 € 11 44,62 € 04/12/2023 1 345 5 319,84 € 0,00 € 04/12/2023 0,00 € 530 2 110,20 € 05/12/2023 525 2 078,04 € 0,00 € 05/12/2023 0,00 € 1 3,96 € 06/12/2023 869 3 406,48 € 0,00 € 06/12/2023 0,00 € 1 131 4 486,94 € 07/12/2023 851 3 381,00 € 0,00 € 07/12/2023 0,00 € 140 560,00 € 08/12/2023 694 2 705,78 € 0,00 € 08/12/2023 0,00 € 250 980,00 € 11/12/2023 900 3 474,40 € 0,00 € 11/12/2023 0,00 € 29 112,52 € 12/12/2023 1 061 4 054,28 € 0,00 € 12/12/2023 0,00 € 298 1 146,24 € 13/12/2023 1 731 6 561,08 € 0,00 € 13/12/2023 0,00 € 463 1 764,36 € 14/12/2023 1 3,82 € 0,00 € 14/12/2023 0,00 € 349 1 340,14 € 15/12/2023 843 3 212,96 € 0,00 € 15/12/2023 0,00 € 163 632,44 € 18/12/2023 0,00 € 251 953,80 € 19/12/2023 441 1 650,60 € 0,00 € 19/12/2023 0,00 € 152 577,60 € 20/12/2023 176 654,72 € 0,00 € 20/12/2023 0,00 € 251 943,72 € 21/12/2023 406 1 508,12 € 0,00 € 21/12/2023 0,00 € 996 3 744,96 € 22/12/2023 1 3,76 € 0,00 € 22/12/2023 0,00 € 3 395 13 456,58 € 27/12/2023 361 1 465,14 € 0,00 € 27/12/2023 0,00 € 427 1 751,14 € 28/12/2023 109 446,18 € 0,00 € 28/12/2023 0,00 26 107,64 € 29/12/2023 28 115,36 € 0,00 29/12/2023 0,00 778 3232,82 € TOTAL 83 104 398 238,74 € 53 676 249 354,58 €

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel : le mardi 6 février 2024, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

