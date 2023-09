28/09/2023 - 18:45

Le GROUPE AIRWELL (code ISIN : FR0014003V77) / Mnémonique : ALAIR), annonce avoir augmenté de 25 000 € (vingt-cinq mille euros), les ressources allouées à son contrat de liquidité avec la société de bourse INVEST SECURITIES.

Cette augmentation est conforme à la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n° 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital comme pratique de marché admise (la "décision AMF").

Le 28 septembre 2023, après cette augmentation du montant des liquidités affectées au contrat de liquidité, les ressources disponibles sont les suivantes :

44 091 titres AIRWELL

35 795,40 €

Pour mémoire, lors de l'arrêté semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

17 561 titres AIRWELL

99 848, 69 €

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, mardi 7 novembre après bourse

A propos de GROUPE AIRWELL

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

Communication Financière

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72