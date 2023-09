19/09/2023 - 07:30

Forte progression du chiffre d'affaires (+13%) et de l'ebitda (+10%) au 1 er semestre

structure financière renforcée par les levées de fonds

Normes françaises

(en M€) S1 2022 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires 28,8 32,5 +12,8% EBITDA[1] 1,6 1,8 +10,0% EBIT[2] 1,3 1,6 +15,8% Résultat net 0,9 1,0 +11,4%

Laurent Roegel, CEO d'Airwell : « Airwell réalise sur ce 1er semestre 2023 une bonne performance, en alliant une croissance dynamique de l'activité et une progression de nos résultats. Elle récompense le travail au quotidien des équipes et notre capacité à prendre de nouvelles parts de marché dans un environnement toujours favorable pour nos offres.

Ce semestre a été marqué également par le renforcement de nos fonds propres et de notre trésorerie grâce au succès de l'augmentation de capital de 6,1 M€ réalisée en juin à l'occasion de notre transfert sur Euronext Growth. Nous disposons ainsi de moyens financiers adaptés à nos ambitions. A ce titre, nous avons concrétisé l'acquisition d'Amzair Industrie en juillet qui nous permet d'enrichir notre offre de solutions premium et d'en intégrer toute la valeur ajoutée en maîtrisant l'ensemble de la chaîne, de la conception à la distribution.

Ce premier semestre s'inscrit parfaitement dans notre trajectoire de croissance avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€ à horizon 2025 et une marge d'EBITDA supérieure à 5%. »

Des résultats solides au 1er semestre 2023 : progression à deux chiffres de l'EBITDA

Au 1er semestre 2023, le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 32,5 M€, en hausse de +12,8% par rapport au 1er semestre 2022. Cette progression est portée par le marché résidentiel, avec une demande toujours soutenue, en particulier pour les ventes de PAC air/eau, qui doublent sur la période.

La France métropolitaine reste le 1er marché du Groupe avec 47% de l'activité (en croissance de +23,3%), alors que l'export progresse également fortement, en particulier en Europe du Nord et de l'Est.

La marge brute s'établit à 10,1 M€, en hausse de +9,8% par rapport au 1er semestre 2022. Elle ressort à 31,1% du chiffre d'affaires, contre 31,9% au 1er semestre 2022, liée à l'évolution du mix produit. Cet indicateur démontre la capacité du Groupe à maintenir ses marges malgré le contexte inflationniste.

Sur ce semestre, le Groupe a continué d'étoffer son offre de formation (Airwell Academy) et développer ses nouvelles offres (Leezy, Maison Hybride). Les coûts de marketing s'élèvent ainsi à

1,1 M€ (+46,1%) et les coûts commerciaux à 4,0 M€ (+10,7%). Les coûts d'approvisionnements et de distribution retrouvent des niveaux plus normatifs à 1,4 M€ (à comparer à 1,8 M€ à la même période l'an dernier). Enfin, les frais généraux s'élèvent à 1,9 M€ (contre 1,5 M€) dont 0,3 M€ de coûts non récurrents (honoraires ponctuels).

L'EBITDA[3] progresse quasiment au même rythme que le chiffre d'affaires et s'établit à 1,8 M€ au 1er semestre 2023, contre 1,6 M€ au 1er semestre 2022, soit une croissance de +10,0%.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, l'EBIT[4] ressort à 1,6 M€, contre 1,3 M€ au 1er semestre 2022, soit une hausse de +15,8%. Le taux de marge opérationnelle est de 4,8% au 1er semestre 2023 (versus 4,7% au 1er semestre 2022).

Le résultat financier s'élève à -0,4 M€, intégrant les intérêts financiers liés à l'emprunt obligataire de 5 M€ réalisé en janvier 2023 (auprès du fonds Delta AM).

Après prise en compte de l'impôt (0,3 M€) le résultat net s'élève à 1,0 M€ (contre 0,9 M€ au 1er semestre 2022), soit une marge nette de 3,0%.

Une structure financière renforcée avec les récentes levées de fonds

Au 30 juin 2023, les capitaux propres d'Airwell s'élèvent à 10,3 M€ contre 3,9 M€ au 31 décembre 2022, renforcés par l'augmentation de capital réalisée en juin dernier d'un montant de 6,1 M€ bruts à l'occasion de son transfert sur le compartiment Euronext Growth. Ce nouveau marché de cotation permet d'élargir la visibilité auprès des investisseurs et la liquidité du titre.

La marge brute d'autofinancement reste solide à 1,2 M€ au 30 juin 2023 (versus 1,3 M€ au 30 juin 2022).

Les cash-flows générés par l'exploitation ressortent à (4,9) M€ au 30 juin 2023, contre 0,0 M€ au 30 juin 2022. Ils tiennent compte d'une variation de BFR de (6,1) M€ qui s'explique par un effet ponctuel sur les stocks (constitution de stocks de PAC air/eau important couplée à pic de stock saisonnier à fin juin) et une hausse des créances clients (augmentation des facturations en fin de période). Le BFR est depuis revenu à un niveau plus normatif.

Les flux générés par les investissements s'élèvent à (0,9) M€ (dont (0,3) M€ d'investissements et (0,6) M€ de variation des immobilisations financières) à comparer à 0,6 M€ au 30 juin 2022 (qui tenait compte d'un produit exceptionnel de cession de la marque Johnson).

Les flux de financements s'élèvent à 9,4 M€ (contre (2,1) M€ au 30 juin 2022) et intègrent l'augmentation de capital (6,1 M€ bruts) et l'emprunt obligataire de 5 M€. A noter également un remboursement d'emprunt bancaire de 0,9 M€ sur la période.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 7,8 M€ (contre 3,8 M€ au 31 décembre 2022). L'endettement net reste parfaitement maîtrisé et s'élève à 2,3 M€ au 30 juin 2023 (contre 1,8 M€ au 31 décembre 2022).

Une récente acquisition pour poursuivre l'accélération et maîtriser la chaîne de valeur

Au 2nd semestre, le Groupe entend continuer à capitaliser sur une dynamique commerciale de ses marchés porteurs et poursuivra en parallèle ses efforts d'investissements pour le déploiement de nouvelles offres innovantes et différenciantes, couplant services et équipements.

Tout récemment, le Groupe a annoncé la reprise des actifs d'Amzair Industrie, devenue Airwell Industrie, concepteur et fabricant français de pompes à chaleur connectées haut de gamme pour le résidentiel et le tertiaire, et qui est intégrée depuis le 1er juillet 2023 dans les comptes d'Airwell[5].

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe qui vise à monter progressivement dans la chaîne de valeur, avec l'intégration de la conception et la production d'une offre premium connectée et à faible empreinte carbone. Elle permet à Airwell d'intégrer 1 usine made in France avec 15 salariés en production, de renforcer sa force de frappe technologique avec l'intégration de

4 nouveaux ingénieurs en génie climatique et I/A ainsi que d'étoffer sa structure commerciale (+2 commerciaux). Les synergies apportées participeront ainsi à la création de valeur du Groupe des prochaines années, en complément de la montée en puissance des nouvelles offres servicielles.

Au final, le Groupe vise sur l'ensemble de l'exercice une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires comme au 1er semestre. Après un 3ème trimestre attendu stable compte tenu notamment d'un ralentissement ponctuel aux DOM-TOM (réorganisation chez un distributeur aux Antilles), la croissance devrait nettement s'accélérer sur la dernière partie de l'année.

Le Groupe réitère par ailleurs ses ambitions 2025 récemment relevées d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€ couplé à un EBITDA supérieur à 5%.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023 : le 6 novembre 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

ACTUS FINANCE

Communication financière

Anne-pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72

Relations Presse

Manon Clairet

mclairet@actus.fr

01 53 67 36 73

[1] EBITDA = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et dépréciation des écarts d'acquisition

[2] Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[3] EBITDA = Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et dépréciation des écarts d'acquisition

[4] EBIT : résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[5] Cf. communiqué du 29 juin 2023