06/09/2023 - 17:45

GROUPE AIRWELL (code ISIN : FR0014003V77) / Mnémonique : ALAIR), fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a le plaisir d'annoncer l'initiation de la couverture de son titre par Invest Securities avec une étude intitulée « Dans l'air du temps ».

Le bureau d'étude initie la couverture du titre avec une recommandation à l'Achat et un objectif de prix fixé à 6,00€ par action, soit un potentiel d'appréciation estimé de +23% par rapport au cours de clôture précédent la publication de la note (4,88 €).

Cette nouvelle initiation a pour objectif de renforcer la visibilité du titre de GROUPE AIRWELL auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux et d'élargir la base d'investisseurs du Groupe dans le prolongement du transfert sur Euronext Growth réalisé en juillet dernier.

Le titre GROUPE AIRWELL est par ailleurs suivi par Greensome Finance.

Tous les rapports sur GROUPE AIRWELL préparés par des analystes représentent les opinions de ces analystes et pas nécessairement celles de GROUPE AIRWELL. GROUPE AIRWELL n'est pas responsable du contenu, de l'exactitude ou du moment de publication des rapports des analystes. Une copie de la note d'analyse complète peut être obtenue directement auprès des banques. En se référant à ces analystes ou en diffusant leurs opinions, GROUPE AIRWELL ne s'engage en aucune façon sur la validité de ces informations, conclusions ou recommandations. Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, au Canada, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : le mardi 19 septembre 2023.

A propos de GROUPE AIRWELL

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

airwell@actus.fr

01 53 67 36 72

Relations Presse

Manon Clairet

mclairet@actus.fr

01 53 67 36 73