18/07/2023 - 18:05

Communiqué de presse, le 18 JUILLET 2023, 18h00

CROISSANCE DE 13% DU

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL

PERSPECTIVES D'ACTIVITES CONFIRMEES ET

EVOLUTION DU MODELE DE CROISSANCE

GROUPE AIRWELL (EURONEXT GROWTH Paris, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, annonce un chiffre d'affaires consolidé du premier semestre de 32,5 M€ en croissance de 13% vs 2022. Par ailleurs, à la suite du succès de la récente levée de fonds, les perspectives de croissance et objectif pour 2025 sont confirmés et renforcés avec la dernière acquisition d'AMZAIR Industrie.

Chiffre d'affaires consolidé

Normes françaises

(en M€)

Données non auditées S1 2023 S1 2022 Variation France Métropolitaine 15,3 12,4 +23,3 % DOM TOM 2,5 5,1 -50,3 % International 14,6 11,2 +30,3% Total 32,5 28,8 +13,0%

Au 1er semestre 2023, GROUPE AIRWELL continue de récolter les fruits de sa stratégie de développement axée sur la pompe à chaleur (PAC), alternative la plus adaptée aux nouveaux usages et aux contraintes réglementaires.

Représentant 94,3% de l'activité globale, le marché des équipements résidentiels poursuit toujours son essor au travers de ses offres écoénergétiques avec notamment les ventes des PAC Air/Eau qui enregistrent une croissance de 101% par rapport à l'exercice précédent.

Le segment professionnel (Tertiaire, Industrie) reste stable avec des ventes qui s'établissent à 1,9 M€ contre 1,8 M€ au 1er semestre 2022.

Au plan géographique, l'accélération de la dynamique commerciale est particulièrement marquée en France (hors DOM-TOM) et à l'export. La France, 1er marché du groupe avec 47,2% de l'activité globale, ressort en croissance de 23,3% pour un chiffre d'affaires de 15,3 M€. A l'international, le chiffre d'affaires en hausse de 30,3% s'élève 14,6 M€ (45,0% des ventes) avec une contribution significative des pays de l'Europe du Nord et de l'Est.

En raison d'un changement de distributeur intervenu aux Antilles au cours du 1er semestre, les DOM-TOM enregistrent une baisse exceptionnelle de l'activité qui devrait être compensée dès le second semestre.

Perspectives

Fort du succès de l'augmentation de capital de 6,1 M€ clôturée en juin dernier, le GROUPE AIRWELL dispose désormais des moyens nécessaires pour soutenir ses projets de développement ambitieux et proposer une offre complète de solutions climatiques et thermiques à destination des marchés résidentiel et tertiaire.

Au lendemain de cette opération, le Groupe a annoncé l'acquisition d'AMZAIR Industrie, concepteur et fabricant français de pompes à chaleur connectées haut de gamme pour le résidentiel et le tertiaire. Cette opération, qui s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe va favoriser une maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, à la commercialisation de produits en passant par une offre éprouvée de services de maintenance préventive. Renommée AIRWELL Industrie, cette entité consolidée à partir du 1er juillet 2023, a généré un chiffre d'affaires de 3,8 M€ en 2022 pour un résultat net de 16 K€.

Groupe AIRWELL a repris l'ensemble des actifs incorporels (Marques, Fichiers clients, Brevets, Certification…), corporels (Machine et outillage, matériel…) ainsi que l'ensemble du stock de Produits et composants pour une valeur totale de 120.000 € (intégrant donc une forte dépréciation).

Les dettes (comptes courants, emprunts bancaires, …) n'ont pas été reprises.

Le Groupe s'engage néanmoins à conserver le site et l'ensemble des employés, ainsi qu'à fortement améliorer la productivité de cet outil industriel en se concentrant sur une offre plus réduite, avec un positionnement prémium et « Green », et sur des volumes nettement supérieurs.

Cette acquisition est porteuse de synergies fortes entre les 2 entreprises notamment sur les aspects achats, R&D et offre servicielle :

Amélioration des coûts de production des unités développées et fabriquées par AIRWELL Industrie grâce aux importants volumes de vente générées par le Groupe ;

Renforcement de la présence commerciale en région Ouest ;

Enrichissement de l'offre du Groupe via l'intégration de 3 gammes de pompes à chaleur ;

Déploiement des développements digitaux et de maintenance préventive de AIRWELL Industrie sur l'offre globale AIRWELL ;

Renforcement du pôle R&D par l'intégration de nouveaux ingénieurs en informatique et en génie climatique ;

Concentration des activités R&D du Groupe dédiées à la thermodynamique au sein du site AIRWELL Industrie.

Le Groupe, qui entend multiplier par 4 le volume des pompes à chaleur qu'il fabriquera à l'horizon 2025, commercialisera dès le 1er janvier 2024 les produits issus de AIRWELL Industrie sous la marque AIRWELL.

Avec cette acquisition stratégique, qui contribuera à moyen terme à l'amélioration de la marge brute, le GROUPE AIRWELL entend dépasser ses objectifs de chiffre d'affaires initialement fixé à 100 M€ et confirme une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023 : le mardi 19 septembre 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

CapValue

Communication Financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

01 80 81 50 00