26/06/2023 - 18:00

Communiqué de presse, le 26 JUIN 2023, 18h00

MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ

AVEC LA SOCIÉTÉ INVEST SECURITIES

GROUPE AIRWELL (Code ISIN : FR0014003V77 / Mnémonique : ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, annonce avoir conclu le 23 juin 2023 un contrat de liquidité avec la Société de Bourse INVEST SECURITIES, conforme à la charte Amafi, qui prend effet le 27 juin 2023 au matin.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l'Autorité des Marchés Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, et toutes autres dispositions qui y sont visées.

Pour la mise en œuvre de ce contrat avec INVEST SECURITIES, 200.000 € en espèces ont été affectés au compte de liquidité.

Suspension du contrat de liquidité :

dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF,

dans certaines situations et en particulier si l'émetteur ne dispose plus d'autorisation de rachat de ses propres actions.

Résiliation du contrat :

par chacune des parties avec un préavis de 2 mois,

par l'animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l'animateur à Euronext Paris est résilié.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2023 : le mardi 18 juillet 2023, après Bourse.

A propos de Groupe Airwell

Créé en 1947 en France, Groupe Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Growth® Paris; Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

Contacts

AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

CapValue

Communication Financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

01 80 81 50 00