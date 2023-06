20/06/2023 - 08:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, LE 20 JUIN 2023, 08H30

GROUPE AIRWELL ANNONCE LA CLÔTURE PAR ANTICIPATION DE SON OFFRE EN COURS EN RAISON DU SUCCÈS RENCONTRÉ AUPRÈS DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

GROUPE AIRWELL (EURONEXT Access+ Paris, MLAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, annonce la clôture par anticipation de son Offre (augmentation de capital dans le cadre d'un Placement Global - PG et d'une Offre à prix Ouvert - OPO) préalable au transfert de ses titres sur Euronext Growth® Paris, compte tenu du succès rencontré auprès des investisseurs institutionnels. En moyenne, les ordres enregistrés dans le PG ressortent à 5,0 € par action.

Conformément au chapitre 23.3.2 du Document d'information, et compte-tenu de la très forte demande des investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global, GROUPE AIRWELL a décidé que l'Offre ouverte depuis le 14 juin serait clôturée par anticipation le mercredi 21 juin 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions de l'OPO au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet et pour le Placement Global.

Ainsi, le calendrier de l'augmentation de capital suivie du transfert des titres du GROUPE AIRWELL sur Euronext Growth® Paris est modifié comme suit :

Mardi 20 juin 2023 Avis Euronext Paris relatif à la modification du calendrier de l'Offre Mercredi 21 juin 2023 Clôture du Placement Global et de l'OPO à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet Jeudi 22 juin 2023 Suspension des cotations sur EURONEXT Access+

Centralisation des ordres

Communiqué de presse indiquant le résultat de l'OPO et du Placement Global Lundi 26 juin 2023 Règlement livraison de l'OPO et du Placement Global Mardi 27 juin 2023 Reprise des cotations et début des négociations des actions sur le marché EURONEXT Growth® Paris

RESTRICTIONS

Les informations contenues dans le présent communiqué sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France et à des investisseurs institutionnels étrangers selon certaines restrictions. Leur diffusion dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En particulier, elles ne doivent pas être publiées, transmises ou distribuées, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Ces informations ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation de souscription ou d'achat de titres de GROUPE AIRWELL aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ni dans aucun autre pays à l'exception de la France.

Sans préjudice des interdictions en vigueur dans d'autres pays, les valeurs mobilières de GROUPE AIRWELL ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement de l'Offre auprès de la Securities and Exchange Commission en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (« U.S. Securities Act »), ou d'une exemption à l'obligation d'un tel enregistrement. Les valeurs mobilières de GROUPE AIRWELL ne sont, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S. Securities Act et GROUPE AIRWELL n'envisage pas d'effectuer une quelconque offre de titres aux États-Unis.

Le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2023 : le mardi 18 juillet 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créé en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com



