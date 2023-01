17/01/2023 - 14:00

Communiqué de presse, le 17 janvier 2023, 14h00

LANCEMENT DE LA SECONDE ÉDITION

DU CHALLENGE AIRWELL

UNE NOUVELLE INITIATIVE PORTANT SUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

UN CHALLENGE ÉTUDIANT VISANT A ENRICHIR L'OFFRE LEEZY DEDIÉE A LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, est heureux d'annoncer le lancement de la seconde édition du Challenge Airwell en partenariat avec Agorize : #RÉNOVE TON QUARTIER . Ce projet, qui s'inscrit dans la démarche RSE du Groupe, vise à fédérer les étudiants autour d'un projet de rénovation énergétique d'un bâtiment afin de favoriser les économies d'énergies et la lutte contre la précarité énergétique.

Deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, le bâtiment représente en France 27 % des émissions de CO2 et près de 45 % de la consommation d'énergie finale1. Afin de parvenir à la neutralité carbone à horizon 2050, la réglementation RE 2020 impose désormais aux entreprises et aux collectivités de rénover leurs bâtiments pour les rendre performants énergétiquement.

Pleinement engagé dans la transition énergétique, Airwell a conçu LEEZY, sa nouvelle offre à destination des collectivités et des entreprises pour répondre aux enjeux de conformité réglementaire, d'efficacité et d'économie énergétique. Afin d'enrichir son offre, le Groupe invite les étudiants issus des écoles d'ingénieurs, de commerce, en formation RSE ou environnement à participer à sa réflexion au travers d'un challenge portant sur la rénovation énergétique. Les participants devront identifier un bâtiment à rénover puis proposer un plan d'action pour sa rénovation énergétique qui se financera grâce aux économies d'énergies réalisées.

Les étudiants pourront choisir parmi quatre catégories :

Rénovation durable

Rénovation solidaire et inclusive

Rénovation innovante

Catégorie ouverte

Après un premier vote qui déterminera les dossiers retenus à l'issue de la phase de prospection, les qualifiés disposeront de 6 semaines pour établir leur plan d'action. Un second vote annoncera les 5 équipes finalistes invitées à présenter leur projet courant juin devant le jury final composé de membres de la BPI. A l'issue de l'opération, le Groupe Airwell a pour ambition de recruter l'un des candidats pour le déploiement de l'offre LEEZY.

Prochaine publication : Résultats annuel 2022 : le mardi 25 avril 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est un fournisseur français référent du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

Communication Financière

Dina MORIN

dina.morin@capvalue.fr

01 80 81 50 00