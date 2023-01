02/01/2023 - 07:00

AIRWELL lève 1,5 MEUR par placement privé

Levée de fonds realisée aupres de 2 family offices en Norvège, pays en pointe sur la transition énergétique

Elargissement du flottant en vue du transfert prochain sur EURONEXT GROWTH

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, annonce aujourd'hui une levée de fonds par placement privé de 1,5 MEUR, réalisée au travers d'une augmentation de capital de 500 000 actions ordinaires nouvelles au prix de 3,00 EUR.

Le placement privé a été réalisé auprès de 2 family offices norvégiens qui ont souscrit respectivement pour 1,0 MEUR et 0,5 MEUR. Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Airwell de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance attendue de son activité et financer ses projets de R&D et son BFR.

Le choix de recourir à des investisseurs scandinaves est notamment porté par une forte connaissance du métier d'Airwell dans cette région, où le développement des pompes à chaleur et des écosystèmes énergétiques innovants est très en avance en Europe. Ces nouveaux actionnaires norvégiens pourront également promouvoir Airwell auprès de la communauté financière dans cette région.

En parallèle, les deux family offices ont acquis conjointement 77 000 actions Airwell auprès de Marvik Holding, actionnaire de référence du groupe, au prix de 3,25 EUR.

A l'issue de ces deux opérations (augmentation de capital et rachat de titres), les deux nouveaux actionnaires norvégiens détiennent collectivement 13,3% du capital du Groupe Airwell, illustrant ainsi l'élargissement souhaité du flottant du titre, afin de permettre le prochain transfert de compartiment vers Euronext Growth.

Laurent ROEGEL, CEO du Groupe Airwell, déclare : « Nous nous réjouissons de l'entrée au capital de ces 2 nouveaux actionnaires norvégiens qui vont nous accompagner dans le financement de la croissance du Groupe. La pertinence de notre proposition de valeur les a séduits et ils adhèrent pleinement à notre stratégie d'être un acteur référent de l'efficacité énergétique pour le grand public et les entreprises ».

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022 : le 24 janvier 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique : MLAIR

https://www.airwell.com/fr/groupe-airwell/



Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

01 56 69 61 86

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

Communication Financière

Dina MORIN

dina.morin@capvalue.fr

01 80 81 50 00