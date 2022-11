08/11/2022 - 18:00

CHIFFRE D'affaires DU 3EME TRIMESTRE 2022

EN CROISSANCE SOUTENUE DE 31,9%

FORTE DYNAMIQUE A L'INTERNATIONAL : +77,7%

ACTIVITE 9 MOIS 2022 : 42,9 M€ (+28,0%)

Chiffre d'affaires

Normes françaises en M€

Pro forma non audité T3 2022 T3 2021 Variation 9M 2022 9M 2021 Variation France et DOM TOM 7,3 6,9 +6,4% 25,0 21,2 +17,7% International 6,8 3,8 +77,7% 17,9 12,2 +46,0% Total 14,1 10,7 +31,9% 42,9 33,5 +28,0%

(1) données pro-forma incluant la contribution des acquisitions 2021 en année pleine

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d'affaires de 42,9 M€ sur les neuf premiers mois de 2022 en croissance de 28,0% par rapport à la même période de 2021.

Après un premier semestre particulièrement dynamique sur l'ensemble des régions, le Groupe a poursuivi sa croissance au 3ème trimestre, enregistrant une progression de 31,9% par rapport au T3 2021.

Le chiffre d'affaires du marché des équipements résidentiels s'élève à 13,2 M€ au T3 2022, soit une hausse de 32,7%. L'offre « Maison Hybride » à destination des particuliers, qui permet de gérer à distance son habitation (volet, chauffage…) en vue d'optimiser l'utilisation énergétique, a contribué à la croissance de la demande. Depuis le début de l'année, ce segment représente 93,6% des ventes du Groupe.

L'activité du segment professionnel affiche également une belle dynamique tant au 3ème trimestre (CA : 0,9 M€ ; +20,2%) que sur les 9 premiers mois (CA : 2,76 M€ ; +6,4%) confirmant l'adéquation entre les solutions écoresponsables sur-mesure développées et les besoins du secteur tertiaire et de l'industrie : hôtels, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, cliniques, EHPAD, crèches…

Au plan géographique, l'ensemble des régions sont en croissance avec une très forte dynamique de l'activité à l'export. Avec un chiffre d'affaires de 6,8 M€, en hausse de 77,7%, l'international devient le premier marché du Groupe. Cette performance a principalement été portée par l'accélération des ventes des pompes à chaleur air/eau qui présentent des avantages nombreux tant en termes d'économies d'énergie que de confort de chauffe et d'utilisation. Sur les 9 mois, l'activité à l'international représente 17,9 M€, soit une augmentation de 46% par rapport à la même période en 2021. La France, en légère croissance au T3 2022 (+0,45%), a également tiré parti du succès des ventes pompes à chaleur air/eau, compensant ainsi la baisse des ventes de RAC (Residential Air Conditioning). Les DOM-TOM affichent un chiffre d'affaires de 2,6 M€ en hausse de 19,1% par rapport au T3 2021.

Perspectives

Dans un contexte marqué par l'optimisation énergétique et la forte dynamique du marché des pompes à la chaleur dont les ventes devraient tripler au niveau mondial d'ici 2050*, le groupe Airwell apparaît comme le partenaire privilégié des particuliers et des entreprises.

Grâce à une offre renouvelée en fonction des besoins et des tendances du marché et une gestion proactive des stocks, le Groupe a su répondre à la demande croissante de ses clients.

Disposant d'un carnet de commandes bien orienté, le groupe Airwell réitère toute sa confiance dans la poursuite de sa croissance en 2022 et au-delà.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022 : le 24 janvier 2023, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Compartiment : Euronext Access+ ; Code Mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com

