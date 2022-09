20/09/2022 - 18:00

Solidité des résultats semestriels

CHIFFRE D'AFFAIRES : + 26,9%

MAITRISE DE LA MARGE DANS UN CONTEXTE SENSIBLE

POURSUITE ATTENDUE DE LA CROISSANCE AU S2 2022

Normes françaises

(en M€) S1 2022

Données consolidés S1 2021 (1)

Données Pro-forma

Variation Chiffre d'affaires 28,8 22,7 +26,9% EBITDA 1,7 1,4 +14,5% EBIT 1,5 1,2 +19,7%

(1) données pro-forma incluant la contribution des acquisitions 2021 en année pleine

Orientation favorable de l'activité

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé au 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires de 28,8 M€, en nette progression de 26,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Malgré des pressions persistantes sur les composants et les capacités de transport, l'activité a été dynamique sur l'ensemble de la période grâce à une bonne anticipation sur les approvisionnements.

Face aux tensions sur les sources d'énergie, Airwell propose des solutions éco-thermiques performantes, qui combinent l'utilisation de pompes à chaleur air-eau/air-air avec des panneaux photovoltaïques, permettant d'optimiser la facture énergétique de ses clients. Ce nouveau développement répond aux enjeux du futur en recherchant la synergie entre l'efficacité énergétique et les ressources renouvelables.

Bonne maîtrise de la rentabilité

Dans un contexte inflationniste du prix des composants, Airwell est parvenu à sécuriser un niveau de rentabilité opérationnelle satisfaisant, portée par l'amélioration du mix offre avec la montée en puissance de l'offre « Maison Hybride » à plus forte valeur ajoutée.

L'EBITDA s'élève ainsi à 1,7 M€, soit une hausse de 14,5% par rapport au 30 juin de l'année précédente et ressort à 5,8% du chiffre d'affaires. Après déduction des dotations aux amortissements et provisions, l'EBIT s'établit à 1,5 M€, en augmentation de 19,7%. Pour les 6 premiers mois de 2022, le taux de marge opérationnelle atteint 5,2%.

Après prise en compte d'un résultat financier de -0,2 M€ et d'une charge d'impôt de 0,4 M€, le résultat net affiche 0,9 M€.

Amélioration de la structure financière

A fin juin 2022, les fonds propres d'Airwell s'élèvent à 2,3 M€, en croissance de 0,9 M€ par rapport à la situation du 31 décembre 2021. Ils intègrent notamment le bénéfice net de la période.

La dette nette est en diminution de 0,6 M€ et atteint 3,9 M€, soit moins de 2 fois l'EBITDA consolidé 2021 (ou 1,6 fois l'EBITDA pro-forma(1) 2021) .

Perspectives

Airwell va poursuivre le déploiement de ses nouvelles offres au second semestre, notamment à destination du secteur tertiaire. Pouvant compter sur un carnet de commandes solide, le Groupe affiche sa pleine confiance dans la poursuite de la tendance haussière de son activité. Celle-ci pourra s'appuyer sur la dynamique des nouvelles solutions éco-thermiques qui répondent aux enjeux actuels de la sobriété énergétique et qui bénéficient d'aides gouvernementales en France.

Afin d'accompagner sa croissance, Airwell confirme son projet de transfert sur Euronext Growth prochainement.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2022 : le mardi 8 novembre 2022, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

