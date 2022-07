19/07/2022 - 18:05

MAINTIEN D'UNE CROISSANCE SOUTENUE

AU 1ER SEMESTRE 2022 : +26,2%

MULTIPLICATION PAR 4 DU CHIFFRE D'AFFAIRES « MAISON HYBRIDE » A 5,9 M€

Normes françaises

(en M€)

Données non auditées S1 2022 S1 2021(1) Variation France et DOM TOM 17,7 14,4 +23,2% International 11,1 8,4 +31,5% Total 28,8 22,8 +26,2%

(1) données pro-forma incluant la contribution des acquisitions 2021 en année pleine

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé au 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires de 28,8 M€, en forte progression de 26,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Après un 1er trimestre en croissance de 28,2%, l'activité a continué d'être bien orientée avec un chiffre d'affaires au 2ème trimestre en augmentation de 25,1%. Dans un contexte de tensions mondiales sur les composants et la logistique, la poursuite de l'essor des ventes a été permis grâce à une bonne anticipation sur les approvisionnements.

Le 1er semestre 2022 confirme également le succès de l'offre d'éco-services thermiques « intelligents », qui combine l'utilisation de pompes à chaleur air-eau avec des panneaux photovoltaïques. Ce nouveau développement répond aux enjeux du futur en recherchant la synergie entre l'efficacité énergétique et les ressources renouvelables.

Le chiffre d'affaires généré par la « Maison Hybride » est ainsi passé de 1,4 M€ au 1er semestre 2021 à 5,9 M€ au 1er semestre 2022, soit une multiplication par 4 en un an. Cette performance valide les choix stratégiques du Groupe de faire évoluer son offre vers l'efficience énergétique durable.

Au plan géographique, toutes les régions bénéficient de la bonne orientation de l'activité. L'export (11,1 M€) est particulièrement dynamique avec une hausse de 31,5%, portée par la bonne tenue des marchés européens. La France reste le premier marché du groupe avec un chiffre d'affaires de 12,6 M€ en croissance de 25,7%. Les DOM-TOM, après une baisse saisonnière d'activité au 1er trimestre 2022 sont de nouveau en forte croissance au 2ème trimestre 2022, ce qui leur permet de délivrer un chiffre d'affaires semestriel de 5,1 M€ en hausse de 17,2%.

Perspectives

Dans un contexte de marché favorable au développement des pompes à chaleurs air-eau bénéficiant d'aides gouvernementales, le Groupe Airwell, grâce à son expertise multi-produits et solutions, entend poursuivre sa croissance notamment vers ces solutions durables et efficientes. Ainsi, la montée en puissance des énergies renouvelables dans l'offre du Groupe se fera conjointement à la poursuite de ses investissements sur les gammes historiques.

Le niveau élevé de l'activité du 1er semestre et la bonne orientation du carnet de commandes permettent au Groupe de confirmer la poursuite de la croissance en 2022.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022 : le mardi 20 septembre 2022, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com



