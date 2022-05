11/05/2022 - 18:00

POURSUITE DE LA CROISSANCE

AU 1er TRIMESTRE 2022 : +28,2%

FORTE DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ EN FRANCE (+55,9%)

ET À L'INTERNATIONAL (+31,0%)

Normes françaises

(en M€)

Pro forma non audité T1 2022(1) T1 2021(1) Variation France et DOM TOM 7,3 5,8 +26,7% International 3,8 2,9 +31,0% Total 11,1 8,7 +28,2%

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé au 1er trimestre 2022, un chiffre d'affaires pro forma de 11,1 M€, en nette progression de 28,2% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.

Porté par le succès de l'offre d'éco-services thermiques « intelligents », le marché des équipements résidentiels qui représente sur la période 87,5% de l'activité globale du Groupe, affiche un chiffre d'affaires de 9,6 M€, en hausse de 18,4%.

Le segment professionnel (Tertiaire, Industrie) triple quasiment ses ventes à 1,4 M€ contre 0,5 M€ au 1er trimestre 2021.

A l'exception des DOM-TOM qui ressortent en baisse ponctuelle en raison d'un effet de saisonnalité, l'ensemble des régions participe à la croissance du Groupe. Le France, marché principal d'Airwell, progresse sensiblement de 55,8% à 5,9 M€, et représente 54 % de l'activité globale.

Le chiffre d'affaires généré à l'international (34 % des ventes) s'élève à 3,8 M€ soit une croissance de 31 %. Bénéficiant d'un haut niveau de commandes, l'activité a été particulièrement dynamique en Pologne, en Allemagne et au Maroc.

Perspectives

Acteur pleinement engagé dans la transition énergétique, le Groupe va accélérer ses investissements en R&D afin de créer de nouvelles solutions eco-énergétiques répondant conjointement aux attentes d'un marché porté par les nouvelles normes environnementales et à celles des usagers demandeurs d'une consommation énergétique plus efficace et écoresponsable. La Société entend d'ailleurs annoncer prochainement le lancement d'une offre de leasing énergétique différenciante pour les particuliers et les entreprises.

Dans un contexte de marché volatile, le groupe a su adapter et anticiper ses capacités d'approvisionnement afin de répondre à un carnet de commandes en progression constante. La Société réitère toute sa confiance pour une poursuite de la croissance sur l'ensemble de l'exercice.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2022 : le mardi 19 juillet 2022, après Bourse.

(1) données pro-forma non auditées des sociétés du groupe en année pleine

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.groupe-airwell.com



Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

[email protected]

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86

Communication Financière

Dina MORIN

[email protected]

01 80 81 50 04