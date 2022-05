04/05/2022 - 17:45

Communiqué de presse, le 4 MAI 2022, 17h45

AIRWELL, ACTEUR PLEINEMENT ENGAGE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE PRESENTE SES AXES STRATEGIQUES ET SON NOUVEAU SITE

Référence française des pompes à chaleur depuis 75 ans, Airwell s'est donné pour mission de devenir le leader français des solutions climatiques et thermiques afin de répondre au mieux aux enjeux de la transition énergétique.

La pompe à chaleur apparaît aujourd'hui comme l'alternative la plus efficace aux systèmes fonctionnant aux énergies fossiles, tant pour le chauffage que pour le refroidissement.

Dans un contexte de marché porté par les nouvelles normes environnementales, Airwell est l'un des premiers acteurs de son secteur à avoir placé la démarche RSE au cœur de son offre, en en faisant un élément prépondérant de sa stratégie. Le Groupe accélère aujourd'hui ses investissements en R&D afin de créer des solutions éco-énergétiques répondant aux attentes des différents acteurs du marché tout en participant à la réinvention des usages des consommateurs afin de limiter leur empreinte environnementale.

La nouvelle vision du Groupe Airwell est portée par 4 principaux axes stratégiques :

les partenariats territoriaux soutenant notamment un développement local et sociétal ;

un engagement environnemental de la société favorisant l'adhésion de ses parties prenantes ;

des offres commerciales en lien avec la transition énergétique ;

l'amélioration de la rentabilité et la poursuite des investissements.

La récente entrée en Bourse participe directement au développement de la croissance du Groupe et à l'atteinte des objectifs définis dans le cadre de son nouveau positionnement.

Acteur pleinement engagé dans la transition énergétique, Airwell est heureux de présenter son nouveau site corporate en lien avec ses valeurs : www.groupe-airwell.com.

Ce site, résolument simple de navigation, au design épuré réunit notamment toute l'actualité financière du Groupe et les étapes pour devenir actionnaire de la société . Dans une volonté de renforcer les relations avec ses actionnaires et ceux à venir, Airwell lancera d'ailleurs très prochainement son Club actionnaire. Cet espace a vocation à développer des interactions avec la société et ses dirigeants et à contribuer à une meilleure connaissance de la société, de son activité et de sa stratégie. Gratuit, le Club sera ouvert à tous les actionnaires détenant au moins une action Airwell au nominatif ou au porteur.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : le mercredi 11 mai 2022, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.airwell.com

Contacts

AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

[email protected]

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86

CAPVALUE

Communication Financière

Dina MORIN

[email protected]

01 80 81 50 04