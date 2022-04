27/04/2022 - 18:00

RESULTATS ANNUELS 2021

CROISSANCE DE 14,4% DU CHIFFRE D'AFFAIRES A 45,2 M€ (1)

HAUSSE DES MARGES

RESULTAT NET DE 1,3 M€

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur de solutions énergétiques intelligentes, présente aujourd'hui ses comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2021.

L'acquisition de la société Airwell Residential ayant eu lieu en avril 2021, et s'agissant de la première consolidation de l'ensemble constitué de la société mère Groupe Airwell et de ses 3 filiales (Airwell Residential Services (ARS), Airwell Academy et Airwell Residential Deutschland), sont présentées les données financières publiées 2021 et les données financières pro-forma 2021 et 2020.

Normes françaises

(en M€) 2021 (2)

Audités et consolidés 2021 (1)

Pro-forma non audités 2020 (1)

Pro-forma non audités

Variation Chiffre d'affaires 39,2 45,2 39,5 +14,4% EBITDA 2,1 2,4 2,0 +16% EBIT 1,8 1,9 1,8 +7% Résultat net 1,1 1,3 1,3 -

En 2021, le Groupe Airwell a réalisé un chiffre d'affaires pro-forma de 45,2 M€ en hausse de 14,4% en considérant l'intégration d'ARS rétroactivement au 1er janvier 2021. Cette croissance est portée par le succès de l'offre globale « Maison Hybride » sur le marché résidentiel européen particulièrement porteur et réceptif aux modes de consommation écoresponsables. La France figure d'ailleurs en tête avec des ventes, en croissance de 21% sur cette offre.

Analyse des résultats pro-forma à périmètre constant

La marge brute ressort à 14,9 M€ en progression de 17% par rapport à 2020. Elle s'établit à 33% du chiffre d'affaires en amélioration de 1 point par rapport à 2020, reflétant une évolution plus favorable du mix produit et mix marché.

Un renforcement de la masse salariale en anticipation de développements majeurs, a conduit à un EBIT 2021 de 1,9 M€, soit 4,2% du chiffre d'affaires, contre 1,8 M€ en 2020.

Après comptabilisation d'un résultat financier à (0,3) M€ et d'une charge d'impôts de 0,03 M€, le résultat net de l'exercice affiche 1,3 M€, soit une marge nette de 3%.

Analyse du bilan

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres s'élèvent à 1,4 M€, dont 1,1 M€ provenant du résultat net consolidé du groupe. Le Groupe Airwell dispose également de quasi-fonds propres de 1,4 M€ sous forme d'un emprunt obligataire convertible.

L'endettement financier ressort à 3,6 M€, hors crédit vendeur de 1,3 M€ lié à l'acquisition d'ARS conclue au premier semestre 2021. La trésorerie brute affiche 1,9 M€ au 31 décembre 2021.

Le niveau des stocks s'élève à 9,2 M€ au 31 décembre 2021 contre 5,7 M€ en 2020 par anticipation de l'allongement des délais d'approvisionnement liés au contexte mondial.

Perspectives

Fort de la bonne orientation de son carnet de commandes tant en France qu'en Europe, le Groupe Airwell affiche toute sa confiance pour poursuivre sa croissance en 2022. En complément du déploiement de l'offre « Maison Hybride », le Groupe entend lancer de nouvelles offres innovantes éco- énergétiques, fiables, simples et évolutives afin de capter toutes les opportunités de marché.

Tout au long de l'exercice 2022, le Groupe Airwell s'est par ailleurs fixé comme objectifs d'améliorer le mix produit et le mix marché afin d'accroître sa rentabilité, d'accélérer les synergies intra-groupes, de renforcer son organisation commerciale et d'accentuer sa présence à l'international. A ce titre, plusieurs opportunités de croissance externe sont actuellement à l'étude pour renforcer la présence internationale, dont certaines pourraient aboutir à une transaction d'ici la fin de l'exercice 2022.

Enfin, la société réitère son intention de se transférer en 2022 sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l'accord des autorités de marchés, afin d'accroître l'attractivité et la liquidité de son titre.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : le mercredi 11 mai 2022, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.airwell.com



Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

[email protected]

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

01 56 69 61 86

Communication Financière

Dina MORIN

[email protected]

01 80 81 50 04