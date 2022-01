31/01/2022 - 14:00

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur de solutions énergétiques intelligentes, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2021.

Le Rapport Financier Semestriel 2021 peut être consulté sur le site Internet de la société dans la rubrique Relations investisseurs (www.airwell.com/fr/investisseurs-actionnaires/ ).

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : le lundi 28 mars 2022, après Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

