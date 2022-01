28/01/2022 - 18:00

GROUPE AIRWELL SA

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 217 361,30 euros Siège social : 10 rue du Fort Saint-Cyr, 78180 Montigny Le Bretonneux

824 596 795 R.C.S. Versailles

(ci-après « AIRWELL », le « Groupe » ou la « Société ») https://www.airwell.com

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 30 JUIN 2021

DONNEES PRINCIPALES

L'information financière semestrielle pro forma consolidée non auditée suivante a été établie sur la base des comptes des sociétés Groupe Airwell et Airwell Residential SAS ; Pour rappel, les comptes annuels au 31/12/2020 de ces deux sociétés ont été certifiés par les commissaires aux comptes sans réserve et sans observation.

Cette information financière pro forma consolidée est constituée d'un compte de résultat, d'un bilan et d'un tableaux de flux, comptabilisant l'opération d'acquisition de la société Airwell Residential SAS par le société Groupe Airwell comme si l'acquisition avait été effectuée au 1er janvier 2020, alors que celle-ci a été effectuée le 15 avril 2021.

Les comptes semestriels consolidés proforma du Groupe Airwell au 30 juin 2021 se caractérisent ainsi par les données suivantes :

RAPPORT D'ACTIVITE

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), spécialiste français du génie climatique et thermique, a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 22,7 M€, en croissance de 6,8%. Cette performance est portée par le marché français et celui des DOM TOM.

Les équipements résidentiels représentent près de 60% du chiffre d'affaires, confirmant la puissance de la marque Airwell auprès des particuliers avec le succès des produits muraux Aura et Armonia. L'offre Globale « Maison Hybride », permettant de coupler les produits historiques à de nouvelles solutions solaires photovoltaïques et domotiques, a rencontré un fort succès dès son lancement commercial : en forte croissance, le carnet de commandes a enregistré une augmentation de 59% sur cette offre résidentielle par rapport au 30 juin 2020.

Fort de son positionnement dans la création de solutions climatiques et thermiques innovantes basées sur les besoins et usages, le Groupe a poursuivi sur le 1er semestre 2021

ses efforts R&D en allouant 300 K€ à l'offre Maison Hybride. Ces investissements se sont traduits par le lancement de la première version de l'application AirHome à destination de la Maison Hybride afin de permettre aux utilisateurs de gérer et optimiser leur production d'énergie.

Parallèlement, Airwell a procédé au cours du 1er semestre 2021 à plusieurs recrutements pour accompagner son développement commercial en France et à l'export et renforcer son département R&D.

La France demeure le territoire le plus dynamique et représente 63% du chiffre d'affaires dont 15% dans les DOM TOM. En Europe, l'Italie et la Belgique sont les deux premiers pays en termes de ventes.

Les pays de la zone internationale ont été ponctuellement impactés par les problèmes logistiques mondiaux liés notamment aux pénuries de containers qui ont conduit les compagnies maritimes à favoriser les lignes vers les USA et l'Europe au détriment de l'Afrique, zone dans laquelle Airwell est particulièrement présente.

Ce contexte géographique a ainsi contribué à la hausse du taux de marge brute, de l'ordre de près de 5 points, expliquant en partie la multiplication par 2 de la rentabilité par rapport à l'exercice précédent.

Cette performance de rentabilité est par ailleurs la conséquence de coûts d'achat bien

maîtrisés et de dépenses de fonctionnement maintenues et contrôlées. Airwell présente ainsi un EBITDA de 1,44 M€ contre 0,76 M€ au 30 juin 2020.

Après comptabilisation de la dotation aux amortissements et aux provisions à hauteur de 0,18

M€, le résultat d'exploitation ressort à 1,25 M€.

Enfin, compte tenu d'un résultat financier de -0,15 M€, le résultat courant avant impôts s'élève à 1,1 M€ contre 0,6 M€ au 1er semestre de l'exercice précédent.

PERSPECTIVES

Sur le 2nd semestre 2021, Airwell entend accélérer sa R&D et ses efforts d'innovation afin de poursuivre le développement d'offres d'éco-services thermiques « intelligents » écoresponsables. A ce titre, le Groupe entend recruter plusieurs ingénieurs experts en Intelligence Artificielle et Domotique.

Airwell confirme l'essor de son carnet de commandes dont la concrétisation est néanmoins perturbée par les difficultés notoires du secteur logistique mondial et la pénurie de certains composants. Cela devrait se traduire par un report sur 2022 d'une partie de son chiffre d'affaires attendu en 2021 de l'ordre de 8% tout en préservant le niveau de résultat initialement prévu.

Suite au succès récent de son entrée en Bourse visant notamment à financer sa R&D centrée sur l'intelligence artificielle embarquée pour le confort de l'habitat, accélérer son développement par la croissance externe et renforcer sa notoriété, Airwell entend poursuivre

sa croissance dans un marché porté par les nouvelles normes environnementales et une consommation énergétique plus efficace et écoresponsable.

COMPTE DE RESULTAT PROFORMA CONSOLIDE

Compte de résultat consolidé 30/06/2021 30/06/2020 En K€ (6 mois) (6 mois)

Ventes de marchandises

22 709

21 250 Total chiffre d'affaires 22 709 21 250 Autres Produits 57 50 Total produits d'exploitation 22 767 21 299 Achats et frais accessoires -14 837 -14 869 Marge brute 7 930 6 431 Services extérieurs, fournitures et consommables -3 685 -3 216 Impôts et taxes -82 -135 Charges de personnel -2 726 -2 322 Excédent Brut d'exploitation (EBITDA) 1 437 759

Dotation nette aux amortissements et provisions

-187

-138 Résultat d'exploitation (EBIT) 1 249 621

Résultat financier

-154

-70 Résultat Courant 1 096 551

BILAN PROFORMA CONSOLIDE

Bilan consolidé 30/06/2021 31/12/2020 En K€ (6 mois) (12 mois)

Immobilisations incorporelles nettes

2 893

2 413 Immobilisations corporelles nettes 506 380 Autres Immobilisations financières 1 671 1 225 Actifs Immobilisés 5 070 4 018

Stocks nets

8 398

5 710 Avances et acomptes versés 2 186 365 Créances clients nettes 12 692 8 431 Autres créances 533 594 Disponibilités 1 053 2 825 Charges constatées d'avance 450 457 Actifs circulants 25 312 18 382 TOTAL ACTIF 30 382 22 400

Capital social

217

200 Primes d'émission 983 0 Report à nouveau -776 -858 Résultat net 1 096 1 545 Amortissements dérogatoires 13 0 Capitaux Propres 1 533 887 Provisions pour risques et charges 941 898

Dettes auprès des établissements de crédit



2 600



2 600 Autres emprunts 5 774 4 546 Dettes Fournisseurs 12 273 7 182 Dettes fiscales et sociales 1 815 1 918 Autres dettes 5 446 4 369 TOTAL PASSIF 30 382 22 400

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE PROFORMA CONSOLIDE

Tableau des flux de trésorerie 30/06/2021 31/12/2020 En K€ (6 mois) (12 mois) EBE 1 249 1 450

IS

-95 Autres Produits et Charges 38 591 Résultat Exceptionnel 0 0 Var Provisions pour risques et charges 21 119 Dot autres prov pour risques -27 -60 provisions pour dépréciation des stocks -20 -7 Capacité d'autofinancement 1 261 1 999

Var du BFR

-1 647

2 336 Flux nets d'exploitation -385 4 335

CAPEX

-4 623

-188 Flux nets d'investissements -4 623 -188

Var Dette Financière

1 474

-26 Var Compte courant 0 Var Dette factor nette des garanties 146 -3 716 Variation des Dettes Financières 1 620 -3 742 Variation des Capitaux Propres 1 000 1 627 Provisions écarts de change 34 20 Dépôts et cautionnements -4 6 Participations - Titres 0 Résultat Financier -110 -162 Flux nets de Financement 2 540 -2 252 Variation nette de trésorerie -2 468 1 894 Trésorerie d'ouverture 3 522 931 Trésorerie de clôture 1 053 2 825

Annexes aux comptes semestriels proformas consolidés (30 juin 2021)

(Montants exprimés en KEUR)

Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes

Comptables N° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de base suivantes :

Continuité de l'exploitation,

Indépendance des exercices,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes

annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la

méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des

rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur

nette comptable.

Parmi ces immobilisations incorporelles, on note principalement les marques Airwell et Johnson, ainsi qu'un fonds de commerce valorisé à 500 K€. Ces éléments ont notamment fait l'objet d'un test de dépréciation qui n'a montré aucune perte de valeur.

Ont également été comptabilisées en immobilisations incorporelles les charges relatives à

l'acquisition des titres de la société Airwell Residential SAS en avril 2021.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des

rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable. Aucune dépréciation n'a été constatée en 2021.

Amortissements :

Matériel de bureau Mode linéaire Durée : de 1 à 5 ans Mobilier de bureau Mode linéaire Durée : de 1 à 10 ans Travaux et agencements Mode linéaire Durée : de 5 à 10 ans

Immobilisations financières

Les dépôts de garantie s'élèvent à 1 361 K€, dont 1 232 K€ sont un dépôt auprès du factor CM- CIC et 129 K€ pour garantir les loyers immobiliers et véhicules.

En outre, un dépôt de 298 K€ auprès de la BECM, en contre-garantie d'une créance des

autorités fiscales italiennes est également comptabilisée dans ce compte.

Stocks

Stock de marchandises 8 685 K€

Dépréciation - 287 K€

Les stocks sont évalués selon la méthode du Coût moyen pondéré. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Une dépréciation de 287 K€ est portée au bilan au 30.06.2021. Cette dépréciation est notamment évaluée en tenant compte de l'ancienneté des produits et des statistiques de ventes. Ainsi, les produits datant de moins d'un an ne sont pas dépréciés.

Les produits ayant entre 1 et 2 ans, et dont l'historique des ventes indique qu'ils pourront être écoulés dans plus de 6 mois sont dépréciés à 30%. Si le calcul lié à l'historique des ventes indique qu'ils devraient être écoulés dans les prochains 6 mois, alors aucune dépréciation n'est constatée.

Les produits de plus de 2 ans sont dépréciés à 100% si l'historique des ventes indique qu'il

faudra plus de 3 ans pour les vendre, 50% entre 1 et 3 ans, 30% entre 6 et 12 mois, 0% entre

0 et 6 mois.

La valeur brute des marchandises comprend le prix d'achat et les coûts de transport.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Une provision pour dépréciation des comptes clients est portée au bilan pour une valeur de 171 K€.

Affacturage

Deux contrats d'affacturage existent sur les deux sociétés principales du Groupe. Le montant total des créances cédées s'élève à 4 685 K€ au 30 juin 2021.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date

d'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises non couvertes figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours en fin de période.

La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risque en

totalité.

Les dettes et créances en devises couvertes par des opérations de couverture à terme individualisées figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de couverture.

La différence résultant de la conversion des dettes et créances en devise au taux de couverture est portée au bilan en « écart de conversion ».

Capital Social

Le capital social au 30.06.2021 est fixé à 217 361,30€. Il est composé de 4.347.226 actions de 0,05 euros chacune.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société.

Groupe Airwell SA

10 Rue du Fort de Saint Cyr

78 180 Montigny Le Bretonneux

Filiales et participations

AIRWELL RESIDENTIAL SAS au capital de 2,5 M€ détenu à 100%

AIRWELL RESIDENTIAL DEUTSCHLAND GMBH au capital de 25 K€ détenu à 100% AIRWELL ACADEMY SAS au capital de 500€ détenu à 80%

Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation légale ou implicite actuelle vis-à-vis d'un tiers résultant d'un fait générateur passé, qui entrainera probablement une perte ou une charge.

Provision pour risques garantie clients 346 K€

Provision pour risques de change 38 K€

Provision pour charges retraite 367 K€

Provision pour risques prud'homaux 90 K€

Autres provisions pour risques 100 K€

Ventilation du Chiffre d'Affaires

Chiffre d'Affaires France Métropolitaine : 9 995 K€ Chiffre d'Affaires Dom Tom : 4 344 K€

Chiffre d'Affaires autres pays : 8 370 K€

Evènements postérieurs

Aucun évènement significatif postérieur à la clôture n'est à constater.