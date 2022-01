25/01/2022 - 07:00

Accélération de la croissance au T4 2021 : +25,7%

FORTE DYNAMIQUE DU Chiffre d'affaires à l'international : +40,9%

poursuite de l'essor du segment résidentiel

chiffre d'affaires annuel 2021 : 45,1 M€ (+14,4%)

Chiffre d'affaires

Normes IFRS en M€

Données non auditées CA 2021 CA 2020 Variation T4 2021 T4 2020 Variation France et DOM TOM 27,6 23,7 +16,6% 6,4 5,5 +15,5% International 17,5 15,7 +11,0% 5,2 3,7 +40,9% Total 45,1 39,4 +14,4 % 11,6 9,2 + 25,7%

En 2021, le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur de solutions énergétiques intelligentes, a réalisé un chiffre d'affaires de 45,1 M€, dans le haut de la fourchette des prévisions indiquées lors de la dernière publication. Dans une conjoncture économique mondiale restant perturbée, le groupe tire parti de son offre innovante qui lui permet d'afficher une hausse globale de son chiffre d'affaires de 14,4%.

L'activité au 4ème trimestre affiche une croissance soutenue de 25,7% à 11,6 M€ et ce, malgré les difficultés d'approvisionnements, notamment auprès des fournisseurs en Asie. La dynamique est soutenue sur le segment International (+40,9%), en particulier en Pologne. En parallèle, le groupe a enregistré une forte demande sur le trimestre pour les pompes à chaleur Air/Eau avec une augmentation significative des ventes de près d'1 M€.

Pour l'exercice 2021, le chiffre d'affaires des équipements résidentiels affiche 41,6 M€, en augmentation de 13,1%. Ce segment représente 92% des ventes du groupe. Cette performance illustre le succès des solutions innovantes à destination des particuliers, parfaitement en adéquation avec les nouveaux usages et les modes de consommation écoresponsables.

S'agissant du segment professionnel, l'activité a nettement progressé avec un chiffre d'affaires 2021 de 3,4 M€ contre 2,6 M€ soit une hausse de 32,0%. L'activité a été portée notamment par les ventes réalisées auprès des professionnels de l'hébergement et de la santé.

Les ventes à l'international croissent de 11,0% et ressortent à 38,8% du chiffre d'affaires global. Elles ont bénéficié du rebond de l'activité du 4ème trimestre, rattrapant ainsi les reports de livraison constatés sur le 1er semestre.

La France reste très bien orientée à 18,6 M€ (+21,2%) avec une part dans le chiffre d'affaires total atteignant 41,2%. Malgré les difficultés d'approvisionnement et la crise sanitaire, les ventes dans les territoires ultramarins affichent une bonne résistance avec une hausse de 8,3% à 9,0 M€.

Perspectives

Porté par la bonne tenue de son activité en 2021, le Groupe Airwell anticipe la poursuite de sa croissance en 2022. Pour atteindre cet objectif, le groupe s'appuiera sur l'accélération du déploiement de son offre « Maison Hybride », service éco-thermique global, intelligent et connecté pour la maison.

En parallèle, le groupe procédera en 2022 au lancement de nouvelles solutions climatiques et thermiques écoresponsables, qui répondent aux attentes du marché des professionnels, afin de dynamiser ce segment.

Disposant d'un carnet de commandes conséquent et en progression de plus de 36% par rapport à janvier 2021, le Groupe Airwell réitère sa pleine confiance dans un développement pérenne et profitable de son business model en 2022.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : le mardi 29 mars 2022, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.airwell.com



