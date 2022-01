20/01/2022 - 18:00

AIRWELL OBTIENT LE LABEL BPI « ENTREPRISE INNOVANTE » ET DEVIENT PAR CONSEQUENT ELIGIBLE AUX FCPI

Le groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur de solutions énergétiques intelligentes, est heureux d'annoncer l'obtention du label BPI Entreprise Innovante. Ce label est attribué aux entreprises porteuses de projets de développement innovants et stratégiques et permet d'ouvrir l'investissement aux Fonds Communs de Placement pour l'Innovation (FCPI).

L'obtention de ce label offre, pour une durée de 3 ans renouvelable, la possibilité pour les FCPI d'investir dans le capital d'Airwell et pour leurs souscripteurs de profiter des avantages fiscaux correspondants. Les FCPI ont l'obligation d'investir au moins 70 % de leur actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes.

Afin d'obtenir cette qualification, l'entreprise doit justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Airwell répond de fait à ces critères, ainsi qu'à l'exigence de disposer en interne d'une équipe de R&D stratégique pour l'entreprise.

La BPI est la Banque Publique d'Investissement qui accompagne, dans sa mission étatique, le développement des sociétés innovantes.

« Ce label est une reconnaissance supplémentaire du caractère différenciant et innovant de nos offres. Notre demande de qualification auprès de BPI France s'inscrit dans notre stratégie axée sur le développement de solutions climatiques et thermiques écoresponsables. » explique Laurent Roegel, PDG d'Airwell.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021 : le mardi 29 mars 2022, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.airwell.com



Contacts

PDG Listing Sponsor Communication Financière

Laurent ROEGEL Rodolphe OSSOLA Dina MORIN

[email protected] [email protected] [email protected]

01 56 69 61 86 01 80 81 50 04