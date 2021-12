20/12/2021 - 18:00

AIRWELL MEMBRE ACTIF DU CLUB CLIMAT ENERGIE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

PARTICIPATION A L'EDITION ANNUELLE PORTANT SUR LA TRANSFORMATION DES USAGES

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur de solutions énergétiques intelligentes est heureux d'annoncer son engagement actif au sein du Club climat Energie qui réunit chaque année les élus du territoire et les acteurs de la société civile en vue de contribuer à la transition énergétique de l'agglomération. Au cours de la dernière édition du 7 décembre 2021 qui portait sur La transformation des usages : perspectives et réalités énergétiques, Airwell a réaffirmé son engagement RSE et sa volonté de participer à la préparation de l'avenir énergétique.

Le Club climat Énergie accompagne le territoire des Yvelines sur plusieurs thématiques dont la mobilité, la rénovation énergétique des bâtiments, la transition énergétique et les énergies renouvelables. Chaque année, cette association réunit les principaux acteurs du tissu économique et politique du Département des Yvelines en vue d'échanger sur les leviers écologiques et de développement durable de l'agglomération. Cette édition 2021 portait sur quatre thèmes d'actualité phares :

La croissance numérique au cœur de la transition énergétique

L'intégration des territoires, un nouvel enjeu pour la mobilité

Des territoires réversibles pour s'adapter à la transformation des usages

Faire mieux avec moins : passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire

A travers cet événement, le Club Climat Énergie encourage ses participants à partager des projets de manière collaborative afin répondre au mieux aux besoins des consommateurs du territoire.

C'est dans ce contexte qu'Airwell a pu présenter et échanger avec les nombreux acteurs publics et privés présents autour des actions concrètes qu'elle mène pour relever les défis de demain. Le Groupe a notamment évoqué ses solutions éco-énergétiques innovantes et évolutives afin de diminuer l'impact écologique et économique du secteur résidentiel et tertiaire tout en préservant les ressources naturelles. Le Groupe entend mettre son expertise et ses solutions au service de la localité.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : le mardi 25 janvier 2022, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

www.airwell.com

