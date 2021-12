07/12/2021 - 18:00

LANCEMENT DU CHALLENGE AIRWELL

L'ALLIANCE DU MONDE UNIVERSITAIRE ET DU MONDE INDUSTRIEL

UN PROJET ALLIANT INNOVATION, ENR ET FORMATION

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur de solutions énergétiques intelligentes annonce le lancement du Challenge Airwell dont les inscriptions seront ouvertes à compter du 10 janvier 2022. Développer des projets mêlant innovations et ENR (Energies Renouvelables), attirer les jeunes talents tout en encourageant le travail collaboratif sont autant d'objectifs visés par cette opération qui s'adresse exclusivement aux étudiants.

Etudiants en école d'ingénieurs, de commerce, en formation RSE ou environnement, le concours s'adresse à tous les jeunes talents impliqués dans une démarche de développement durable. Les participants auront pour mission de proposer des solutions innovantes intégrant les énergies renouvelables et optimisant la consommation d'énergie afin d'enrichir l'offre d'éco-services thermiques « intelligents » d'Airwell.

Après un premier vote qui déterminera les dossiers retenus lors de l'inscription, les qualifiés disposeront de 6 semaines pour finaliser leur projet. Un second vote annoncera les 5 finalistes invités à présenter leur projet devant le jury final. A l'issue de l'opération, le Groupe Airwell a pour ambition d'intégrer les solutions retenues dans son catalogue d'offres et de recruter des étudiants dans son pôle R&D constituée d'experts des domaines climatiques, énergétiques et d'Intelligence Artificielle. Le Airwell Challenges Challenge Airwell est organisé en partenariat avec Agorize, plateforme spécialisée dans l'organisation de challenges.

Cette initiative novatrice, qui tend à fédérer des étudiants autour des enjeux stratégiques RSE, réaffirme la volonté du Groupe AIRWELL de placer l'innovation éco-responsable au cœur de son ADN et de son développement.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : le mardi 25 janvier 2022, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.airwell.com

Contacts

PDG

Laurent ROEGEL

[email protected]

01 56 69 61 86

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

[email protected]

Dina MORIN

Communication Financière

[email protected]

01 80 81 50 04