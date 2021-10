26/10/2021 - 07:00

ACCELERATION DE LA CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE 2021

Chiffre d'affaires T3 2021 en progression de 19,8% A 10,7 M€

Bonne dynamique à l'international

Chiffre d'affaires

Normes IFRS en M€ T3 2021 T3 2020 Variation 9M 2021 9M 2020 Variation France et DOM TOM 6,9 5,8 + 18,6% 21,2 18,2 +17,0% International 3,8 3,1 +22,0% 12,2 12,0 +1,8% Total 10,7 8,9 + 19,8% 33,5 30,2 + 10,9%

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d'affaires de 33,5 M€, en croissance de 10,9%.

L'activité s'est accélérée au cours du 3ème trimestre avec des ventes en progression de 19,8% à

10,7 M€, et ce, malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements en provenance d'Asie.

Le chiffre d'affaires des équipements résidentiels affiche 9,9 M€ au T3 2021, en progression de 18,0%. Ce segment représente 88% des ventes du groupe depuis le début de l'année, confirmant le succès de l'offre auprès des particuliers. Cette bonne performance du 3ème trimestre est à mettre en perspective d'un été globalement tempéré en Europe qui n'a pas été très favorable à l'acquisition de climatiseurs.

S'agissant du segment professionnel, l'activité reste bien orientée au T3 2021 (CA : 0,8 M€ ;+7,1%).

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est en forte hausse (+ 19,5%) à 2,2 M€, traduisant le bon positionnement du groupe dans ses marchés cibles. Que ce soit dans les centres commerciaux, dans les maisons de retraite ou dans les entreprises, Airwell propose des solutions climatiques parfaitement adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, leur permettant d'adapter le rendement thermique aux usages avec des coûts maîtrisés.

Au plan géographique, la croissance a bénéficié à l'ensemble des régions avec une mention particulière à l'international. Le chiffre d'affaires à l'export ressort ainsi sur le T3 2021 à 3,8 M€ (+22,0%) permettant de rattraper le retard constaté à la fin du 1er semestre. Sur les 9 mois, il atteint 12,2 M€, soit une augmentation de 1,8%. La France reste très bien orientée avec une augmentation d'activité supérieure au reste du marché domestique[1] sur les 3 gammes de produits qui représentent 90% du volume total du chiffre d'affaires d'Airwell (PAC AIR/AIR Monosplit, PAC AIR/AIR Multisplit et PAC AIR/EAU Bi-Bloc). A titre d'exemple, sur la gamme PAC AIR EAU Bi-bloc, AIRWELL affiche une croissance de 453% par rapport à 2020 en comparaison du reste du marché qui affiche une progression de 61% ce qui traduit un gain fort de parts de marché.

Perspectives

Airwell prévoit la poursuite d'une activité en croissance pour le dernier trimestre de 2021, et ce, malgré l'intensification des pénuries de composants et des problèmes logistiques à l'échelle mondiale.

Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires 2021 compris entre 43 et 45 M€, qui tient compte des décalages de revenus dus aux difficultés et retards d'approvisionnement.

Ce niveau d'activité attendu devrait permettre de dégager une rentabilité conforme aux prévisions précédentes.

Le groupe réitère sa pleine confiance dans un développement pérenne et profitable de son business model dans l'avenir grâce au lancement de solutions climatiques et thermiques écoresponsables. Le déploiement de l'offre « Maison Hybride » en 2022 visant à optimiser les équipements domestiques et profiter d'un lieu de vie plus confortable et plus écologique en est une illustration concrète.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : le mardi 25 janvier 2022, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext Access Paris – code ISIN : FR0014003V77 / Code mnémonique : MLAIR

www.airwell.com

[1] Etude UNICLIMA, octobre 2021



