21/09/2021 - 07:00

FORTE CROISSANCE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2021

EBITDA EN NETTE PROGRESSION A 1,4 M € DOUBLEMENT DU RESULTAT NET

Normes IFRS

en M€ S1 2021 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 22,7 21,3 + 6,8% EBITDA 1,4 0,7 +94,4% Résultat financier 0,1 - - Résultat Net 1,1 0,6 +98,9%

Bonne dynamique des ventes

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), spécialiste français du génie climatique et thermique, enregistre un chiffre d'affaires de 22,7 M€ au 1er semestre 2021, en croissance de 6,8% par rapport au 1er semestre 2020. Cette performance est notamment portée par le succès de l'offre globale « Maison Hybride » sur le marché résidentiel européen, particulièrement porteur.

Une hausse remarquable des indicateurs de rentabilité

Grâce à un mix-produit favorable intégrant une part croissante des produits innovants à meilleure valeur ajoutée, Airwell affiche une hausse sensible de sa rentabilité. Cette performance est d'autant plus remarquable que la société poursuit sa transformation et supporte des charges non récurrentes en conséquence (notamment des investissements dans le digital et des charges d'intégration de l'activité internationale).

L'EBITDA s'élève à 1,4 M€, soit un quasi-doublement par rapport au 30 juin de l'année dernière. Il ressort à 6,1% du chiffre d'affaires, en progression de 2,8 pts.

Le résultat net double également pour atteindre 1,1 M€.

Une structure de bilan maîtrisée

Au 30 juin 2021, Airwell affiche des capitaux propres à hauteur de 1,5 M€.

Compte tenu de la traditionnelle saisonnalité de l'activité plus marquée au 1er semestre, le niveau de prises de commandes fait ponctuellement croître les stocks et les créances clients qui retrouveront un niveau courant au 2nd semestre, période de facturation et d'encaissement plus rythmée.

La trésorerie disponible s'affiche à 1 M€ et l'endettement ressort à 2,6 M€, hors crédit vendeur lié à l'acquisition de l'activité internationale conclue au premier semestre.

Perspectives favorables

Fort de la bonne orientation du carnet de commandes, Airwell entend poursuivre au 2nd semestre sa dynamique de croissance rentable tout en accélérant ses efforts de R&D dans le cadre du développement d'offres d'éco-services thermiques « intelligents ».

Les tensions persistantes du secteur logistique mondial et la pénurie de certains composants, auront un impact limité sur la rentabilité de l'exercice et le Groupe entrevoit une amélioration pour le début de l'exercice 2022.

Airwell est ainsi particulièrement confiant dans ses perspectives à moyen terme sur un marché porté par les nouvelles normes environnementales et la nécessité d'une consommation énergétique plus efficace et écoresponsable.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3eme trimestre 2021 : le mardi 26 octobre 2021, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Euronext

www.airwell.com

