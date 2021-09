15/09/2021 - 18:00

CALENDRIER FINANCIER 2021-2022

Résultats semestriels 2021 Mardi 21 septembre 2021 Chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2021 Mardi 26 octobre 2021 Chiffre d'affaires annuel 2021

Mardi 25 janvier 2022

Résultats annuels 2021 Mardi 29 mars 2022

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 Mercredi 4 mai 2022

Chiffre d'affaires semestriel 2022 Mardi 19 juillet 2022

Résultats semestriels 2022 Mardi 20 septembre 2022

Chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2022 Mardi 8 novembre 2022

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : le mardi 21 septembre 2021, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

Contacts

Airwell

PDG

Laurent ROEGEL

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

CapValue

Presse Corporate et Financière

Dina MORIN

