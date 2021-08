31/08/2021 - 18:00

HAUSSE DE 6,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 2021 A 22,7 M€

UNE BONNE DYNAMIQUE EN FRANCE

SUCCES DES EQUIPEMENTS RESIDENTIELS

Chiffre d'affaires

Normes IFRS en M€ S1 2021 S1 2020 Variation France et DOM TOM 14,3 12,4 + 13,8% International 8,4 8,9 - 5,8% Total 22,7 21,3 + 6,8%

Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), spécialiste français du génie climatique et thermique, a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 22,7 M€, en croissance de 6,8%. Cette performance est portée par le marché français et celui des DOM TOM.

Les équipements résidentiels représentent près de 60% du chiffre d'affaires, confirmant la puissance de la marque Airwell auprès des particuliers avec le succès des produits muraux Aura et Armonia. L'offre Globale « Maison Hybride », permettant de coupler les produits historiques à de nouvelles solutions solaires photovoltaïques et domotiques, a rencontré un fort succès dès son lancement commercial : en forte croissance, le carnet de commandes a enregistré une augmentation de 59% sur cette offre résidentielle par rapport au 30 juin 2020.

Fort de son positionnement dans la création de solutions climatiques et thermiques innovantes basées sur les besoins et usages, le Groupe a poursuivi sur le 1er semestre 2021 ses efforts R&D en allouant 300K€ à l'offre Maison Hybride. Ces investissements se sont traduits par le lancement de la première version de l'application AirHome à destination de la Maison Hybride afin de permettre aux utilisateurs de gérer et optimiser leur production d'énergie.

Parallèlement, Airwell a procédé au cours du 1er semestre 2021 à plusieurs recrutements pour accompagner son développement commercial en France et à l'export et renforcer son département R&D.

La France demeure le territoire le plus dynamique et représente 63% du chiffre d'affaires dont 15% dans les DOM TOM. En Europe, l'Italie et la Belgique sont les deux premiers pays en termes de ventes.

Les pays de la zone internationale ont été ponctuellement impactés par les problèmes logistiques mondiaux liés notamment aux pénuries de containers qui ont conduit les compagnies maritimes à favoriser les lignes vers les USA et l'Europe au détriment de l'Afrique, zone dans laquelle Airwell est particulièrement présente.

Perspectives

Sur le 2nd semestre 2021, Airwell entend accélérer sa R&D et ses efforts d'innovation afin de poursuivre le développement d'offres d'éco-services thermiques « intelligents » écoresponsables. A ce titre, le Groupe entend recruter plusieurs ingénieurs experts en Intelligence Artificielle et Domotique.

Airwell confirme l'essor de son carnet de commandes dont la concrétisation est néanmoins perturbée par les difficultés notoires du secteur logistique mondial et la pénurie de certains composants. Cela devrait se traduire par un report sur 2022 d'une partie de son chiffre d'affaires attendu en 2021 de l'ordre de 8% tout en préservant le niveau de résultat initialement prévu.

Suite au succès récent de son entrée en Bourse visant notamment à financer sa R&D centrée sur l'intelligence artificielle embarquée pour le confort de l'habitat, accélérer son développement par la croissance externe et renforcer sa notoriété, Airwell entend poursuivre sa croissance dans un marché porté par les nouvelles normes environnementales et une consommation énergétique plus efficace et écoresponsable.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021 : le mardi 21 septembre 2021, avant Bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est une marque française référente du génie climatique et thermique. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays.

