28/11/2023 - 08:00

L'EBITDA du premier semestre 2023 est resté négatif en raison de la guerre en Ukraine, de la poursuite de la baisse des prix et des attentes modérées pour la production de l'année

Des résultats préliminaires mitigés pour la campagne de récolte tardive de 2023 en raison de conditions météorologiques défavorables

Une campagne de semis d'hiver 2024 entièrement achevée avec un bon état actuel du blé d'hiver

Paris, le 28 novembre 2023

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses résultats semestriels 2023, arrêtés par le Conseil d'administration du 27 novembre 2023. Ces comptes semestriels n'ont pas fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Au cours du premier semestre 2023, la Société a continué à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des opérations de toutes les exploitations agricoles du Groupe malgré le contexte de la guerre en Ukraine et de l'environnement opérationnel extrêmement difficile causé par celle-ci. Ces conditions défavorables comprenaient des difficultés logistiques pour vendre les récoltes produites (y compris le fonctionnement instable du corridor céréalier dans les ports maritimes ukrainiens ainsi que la surcharge d'autres routes à l'intérieur du pays), une nouvelle baisse importante des prix accompagnée d'une augmentation des coûts logistiques et l'absence de sources de financement externes.

Au cours de cette période, la direction de la Société a finalisé l'optimisation des sièges sociaux de Kiev et de Kharkiv compte tenu de la réduction de taille des activités du Groupe qui a fait suite à la restructuration opérationnelle réalisée fin 2022 (réduction significative de près de 50 % des actifs du Groupe (y compris les terres agricoles)). Cette optimisation a permis de réduire les frais généraux et administratifs. Bien que le Groupe ait mené avec succès la campagne de semis de printemps en avril-mai 2023, les conditions météorologiques défavorables à différents stades du développement des cultures ont conduit à des attentes plus modérées pour la récolte 2023, ce qui, couplé avec les prix de vente bas, a eu un impact négatif sur la marge brute du Groupe au premier semestre 2023.

L'ensemble de ces facteurs a impacté l'EBITDA de la Société qui est resté négatif au premier semestre 2023. L'EBITDA s'élève à (2,8) M€ (contre (6,8) M€ au premier semestre 2022). La perte nette du Groupe s'élève à (5,8) M€ (contre une perte nette de (27,2) M€ au premier semestre 2022). Aucune perte supplémentaire liée à la guerre n'a été comptabilisée dans les comptes semestriels.

Fin novembre 2023, le Groupe a quasiment terminé la récolte des cultures tardives de 2023 (tournesol, soja et maïs) et a achevé la campagne de semis des cultures d'hiver de 2024. À la date du présent communiqué, 100 % des semis de blé d'hiver ont germé et leur état est bon.

Résultats semestriels 2023

Les comptes semestriels 2023 seront déposés au plus tard le 30 novembre 2023 sur le sit e www.agrogeneration.com

(en K€) S1 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires 16,378 8,640 Actifs biologiques et produits finis - écart de juste valeur (7,385) (5,250) Coût des ventes (15,501) (6,340) Marge Brute (6,508) (2,950) Frais commerciaux, généraux et administratifs (2,223) (1,681) Autres produits et charges 18 (175) Pertes et dépenses dues à la guerre (17,048) - Résultat opérationnel (25,761) (4,806) Résultat financier (1,431) (974) Impôt - - Résultat net (27,192) (5,780)

(en K€) Exercice 2022 S1 2022 S1 2023 EBITDA ( 1 ) (5,845) (6,818) (2,843) Capitaux propres 13,990 22,575 8,040 Endettement net ( 2 ) 12,917 20,409 15,397 Dette nette hors IFRS16 2,198 (1,377) 3,176

(1) EBITDA = résultat net augmenté des impôts, du résultat financier net, des dotations aux amortissements et provisions et du résultat net des ventes d'immobilisations et de la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs. Au premier semestre 2022, les pertes et dépenses dues à la guerre étaient considérées comme des dépenses ponctuelles et n'étaient pas incluses dans le calcul de l'EBITDA - voir détail en annexe du communiqué

(2) Endettement brut diminué de la trésorerie disponible et des dépôts de garantie affectés au remboursement de la dette bancaire et de la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs - voir détail en annexe du communiqué

AgroGeneration enregistre un chiffre d'affaires de 8,6 M€ au premier semestre 2023, en baisse de -47,2% par rapport au premier semestre 2022, principalement due à la réduction des volumes des ventes (-11%) et à la baisse continue des prix de ventes (causée par l'invasion russe en Ukraine) par rapport au premier semestre 2022. La marge brute du Groupe reste négative et s'élève à (2,9) M€ contre (6,5) M€ au premier semestre 2022, soit une baisse de -3,6 M€. Ce résultat se décompose de la manière suivante :

-3,6 M€ liés aux effets de la baisse des prix, observée au premier semestre 2023, en raison des contraintes d'exportation de céréales en Ukraine causées par l'invasion russe. Malgré un accord sur un corridor de sécurité négocié par les Nations Unies et la Turquie fin juillet 2022, qui a permis la reprise des exportations à partir des ports maritimes ukrainiens, au premier semestre 2023, le fonctionnement de ce corridor céréalier est devenu instable et inefficace en raison de l'incertitude quant à son avenir. En outre, au printemps 2023, l'UE a imposé des restrictions temporaires sur les importations et a autorisé la Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie à interdire les ventes intérieures de blé, de maïs, de colza et de tournesol ukrainiens. Au total, les prix moyens des cultures du Groupe ont fortement diminué au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022 (-39% sur un an pour le tournesol ; -25% sur un an pour le maïs).

-1,5 M€ d'effets cumulés liés à la baisse du volume des ventes au premier semestre 2023 (36 000 tonnes contre 40 400 tonnes vendues au premier semestre 2022).

-1,1 M€ liés à l'augmentation des coûts de production des stocks 2022 vendus au premier semestre 2023, soit environ 40% pour 1 hectare pour le tournesol, et 30% pour 1 hectare pour le blé d'hiver (2022 contre 2021).

+2,2 M€ d'effets cumulés liés à la variation de la juste valeur des actifs biologiques dont : -6,4 M€ liés à la baisse continue des prix de vente par rapport à 2022 (pour le blé d'hiver et le tournesol, -30% en moyenne), +3,0 M€ d'écart positif liée à la reprise de la perte exceptionnelle enregistrée au premier semestre 2022 qui était due à la perte de marge sur le blé d'hiver sur les terres à risque en raison de la guerre. Ces actifs ont depuis été retirées de la structure du Groupe (suite à la liquidation opérée sur les actifs toxiques[1]), +3,0 M€ liés à d'autres facteurs, notamment les changements dans la composition des cultures et les rendements, l'effet IFRS 16 et autres, +2,6 M€ liés à l'effet de change (effet positif sur les coûts libellés en monnaie ukrainienne (UAH) en raison de la forte dévaluation de celle-ci par rapport au dollar (USD), de 29 UAH/USD au premier semestre 2022 à 36 UAH/USD au premier semestre 2023).

+7,6 M€ d'effets positifs liés principalement à la vente au 1er semestre 2023 de moins de stocks 2022 en volume associés à moins de marge de juste valeur. La baisse des prix (à la date de la récolte) avait conduit à la comptabilisation d'une juste valeur plus faible en 2022 par rapport à 2021.

Les frais commerciaux, généraux et administratifs ont diminué de 0,5 M€ par rapport au premier semestre 2022, passant de 2,2 M€ à 1,7 M€ au premier semestre 2023. Cette réduction est principalement attribuée à la réduction des frais généraux et administratifs, en particulier la réduction des frais de personnel dans le cadre de l'optimisation du siège social (lancée fin 2022).

En raison de l'ensemble de ces facteurs, l'EBITDA de la Société est resté négatif et atteint un total de (2,8) M€, contre (6,8) M€ au premier semestre 2022.

Le premier semestre 2022 avait été fortement affecté par les pertes, dépenses et autres effets sur la Société résultant de la guerre en Ukraine, qui se sont élevées à 17,1 M€. Le Groupe a poursuivi ses dépenses liées à la guerre (bien qu'à un niveau très réduit, soit 85 K€) au premier semestre 2023, telles que les dépenses de bienfaisance. Ces dépenses ont été comptabilisées en tant que charges d'exploitation.

Par conséquent, la perte d'exploitation atteint (4,8) M€, contre (25,8) M€ au premier semestre 2022.

Les charges financières nettes s'établissent à environ (1,0) M€ contre (1,4) M€ au premier semestre 2022. La réduction de 0,4 M€ est attribuée à la réduction des autres charges financières liées à la norme IFRS 16, qui reflète à son tour la baisse de la superficie des terres agricoles louées par le Groupe à la suite de la restructuration opérationnelle (comme indiqué dans les communiqués antérieurs, le Groupe a mené une liquidation des actifs toxiques à la fin de 2022, car la valeur de ces actifs avait fortement diminué à la suite de l'invasion russe en Ukraine).

Au total, le résultat net du Groupe s'élève à (5,8) M€ au premier semestre 2023 contre (27,2) M€ au premier semestre 2022.

Structure financière

En ce qui concerne la structure financière, l'endettement est traditionnellement plus élevé au premier semestre en raison d'un besoin en fonds de roulement plus significatif lorsque les cultures sont encore en terre. Le Groupe a réduit son endettement net à 15,4 M€ au 30 juin 2023 contre 20,4 M€ au 30 juin 2022. Ce montant devrait être inférieur à la fin de l'exercice. Dans l'ensemble, l'endettement net a été réduit après la cession des droits des actifs toxiques (comme indiqué dans les communiqués antérieurs, le Groupe a mené la liquidation des actifs toxiques à la fin de l'année 2022). AgroGeneration a transféré sa responsabilité sur les obligations liées à ces actifs toxiques.

Réalisation de la campagne de récolte des cultures tardives 2023

Fin novembre 2023, le Groupe a presque terminé la récolte des cultures tardives. Les exploitations agricoles du Groupe ont réussi à récolter environ 42 800 tonnes de tournesol avec un rendement net moyen de 1,9 tonnes/ha (contre 2,0 tonnes/ha en 2022). La légère baisse du rendement du tournesol par rapport à l'année précédente est attribuée à (1) des conditions météorologiques défavorables à différents stades du développement de la culture qui ont conduit à une certaine réduction de la qualité du grain de tournesol (teneur en huile plus faible), et à (2) une superficie plus importante du tournesol en 2023 (plus de 70% du total des terres exploitées par la Société) en raison du blé d'hiver placé en sous-semis à l'automne 2022, de sorte que certains champs ont été cultivés avec les mêmes récoltes deux années consécutives. AgroGeneration a récolté environ 1 700 tonnes de soja avec un rendement net moyen de 1,6 tonne/ha. Les résultats obtenus pour la production de soja sont plutôt bons, reflétant les moyennes atteintes historiquement par le Groupe au cours des dernières années. Le rendement de soja de 2,5 tonnes/ha en 2022 n'est pas représentatif, car la superficie cultivée n'était pas significative cette année-là. A noter enfin qu'environ 300 hectares de maïs (sur un total de 600 hectares semés au printemps) étaient encore en cours de récolte à la date du présent communiqué.

AgroGeneration. Production estimée des cultures tardives (à fin novembre 2023) :

Cultures 2022 2023E Hectares récoltés Production nette, tonnes Rendement net, tonnes Hectares récoltés Production nette, tonnes Rendement net, tonnes Tournesol 11,736 24,047 2.0 22,029 42,842 1.9 Soja 196 482 2.5 1,061 1,715 1.6

Perspectives 2024

A la date de ce communiqué, le Groupe a terminé sa campagne de semis sur les cultures d'hiver 2024. Sur les 30 000 hectares à semer, environ 14 400 hectares ont été semés en blé d'hiver. Le Groupe prévoit de revenir progressivement à la répartition équilibrée des cultures que la Société pratiquait avant la guerre. Ainsi, en 2024, environ 50 % des surfaces devraient être cultivées en blé et environ 30 % en tournesol (contre 74 % en 2023). À la date du présent communiqué, l'ensemble des mesures technologiques d'automne a été réalisé par les fermes du Groupe conformément au plan, qui prévoit l'utilisation modérée d'engrais en conditions de guerre. A fin novembre 2023, 100% des semis de blé d'hiver ont germé et l'état est bon.

La guerre en Ukraine est toujours en cours et la situation sur le plan agricole, ainsi que sur le front militaire, peut changer à tout moment, de sorte que la direction de la Société n'est pas en mesure de garantir la mise en œuvre complète des plans actuels du Groupe et de fournir une évaluation précise de la performance de la Société dans un avenir proche.

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. L'activité principale de la société est l'agriculture céréalière, exploitant près de 30 000 hectares de terres agricoles de grande qualité dans l'Est de l'Ukraine .

Retrouvez toutes les informations sur le site AgroGeneration : www.AgroGeneration.com

Recevez gratuitement toute l'information financière d'AgroGeneration par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com



AgroGeneration

+33 (0) 1 55 27 38 40

investisseurs@AgroGeneration.com

www.AgroGeneration.com

Actus Finance

Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 72

ANNEXE

Calcul de l'EBITDA

( en K€) Exercice 2022 S1 2022 S1 2023 Résultat opérationnel (1) (12,064) (8,713) (4,806) Amortissement des actifs immobilisés 5,839 1,898 1,934 Provisions, résultat net des ventes d'immobilisations et dépréciations d'actifs immobilisés 380 (3) 29 EBITDA (5,845) (6,818) (2,843)

(1) Hors pertes, ajustements et dépenses non récurrentes (nettes) liées à la guerre de : 15 448 k€ pour l'exercice 2022, 17 048 k€ pour le premier semestre 2022.

Calcul de la dette nette

( en K€) Exercice 2022 S1 2022 S1 2023 Emprunts hors engagements locatifs 7,346 8,100 6,957 Engagements locatifs pour les droits d'utilisation de l'actif 10,719 21,786 12,221 Dette financière 18,065 29,886 19,178 Trésorerie disponible (5,073) (9,314) (3,774) Dépôts à terme (75) (163) (7) Dette nette 12,917 20,409 15,397

[1] Comme indiqué dans les communiqués antérieurs, le Groupe a mené la procédure de liquidation des actifs toxiques à la fin de 2022, car la valeur de ces actifs a fortement diminué à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine.