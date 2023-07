25/07/2023 - 18:00

Le 25 juillet 2023

Houston, TX – SigmaBleyzer, un investisseur en capital-investissement en Ukraine, annonce que sa filiale, Konkur Investments Limited (« Konkur »), a conclu un accord conditionnel portant sur la cession de la totalité de ses actions AgroGeneration (soit 126 084 106 actions, représentant 56,90% de son capital et de ses droits de vote) (Euronext : ALAGR) à une société locale ukrainienne, NOVAAGRO, spécialisée dans la production, le transport et le stockage de céréales et d'oléagineux. Cet accord prévoit l'acquisition des actions AgroGeneration détenues par Konkur à un prix de USD 0,036 par action (soit 0,033 € par action sur la base d'un taux de change du jour) et le remboursement de la créance de compte courant d'actionnaire détenue par Konkur sur AgroGeneration à hauteur d'un montant d'environ USD 3,191 millions.

La réalisation de l'opération est soumise à deux conditions suspensives principales :

l'approbation de l'acquisition par l'autorité de la concurrence Ukrainienne (Comité « anti-monopole ») et ; l'obtention par l'acheteur de sources de financement adéquates dans le cadre de l'acquisition.

Compte tenu des troubles importants en Ukraine, y compris la situation de guerre actuelle, la date de réalisation de l'acquisition ne peut être déterminée à ce stade.

Conformément à la réglementation française applicable, la réalisation de l'opération conduira le moment venu à une recomposition du Conseil d'administration d'AgroGeneration et donnera lieu au dépôt d'une offre publique d'achat obligatoire par NOVAAGRO sur l'ensemble des actions AgroGeneration non encore détenues par cette dernière. Le prix par action offert par NOVAAGRO dans le cadre de ladite offre publique sera déterminé sur la base du prix par action réglé dans le cadre de l'acquisition du bloc de titres détenu par Konkur (et compte tenu du remboursement du compte courant) et fera l'objet d'un rapport d'évaluation par un expert indépendant qui sera désigné en application de l'article 261-1 du Règlement général AMF.

Une suspension de la cotation a été demandée pour la journée du 26 juillet 2023.

SigmaBleyzer a contribué à guider la société au cours des 10 dernières années, jusqu'à atteindre une performance record l'année précédant l'invasion russe (2021).

À propos de SigmaBleyzer

SigmaBleyzer est une société occidentale de gestion d'investissements et de conseil de premier plan, forte de plusieurs décennies d'expérience en Europe de l'Est. L'engagement de SigmaBleyzer en faveur de l'Ukraine se reflète dans son approche de l'investissement, qui repose sur une vision à long terme du développement économique du pays. L'entreprise croit profondément au potentiel de l'Ukraine et s'engage à investir dans des projets qui favorisent la croissance et créent une valeur durable pour l'économie ukrainienne.

À propos de AGROGENERATION

Créée en 2007, AgroGeneration est un producteur à grande échelle de céréales et d'oléagineux. L'activité principale de la société est l'agriculture céréalière, exploitant près de 30 000 hectares de terres agricoles de grande qualité dans l'Est de l'Ukraine.

