Paris, le 31 mai 2023

AgroGeneration ne sera pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des comptes 2022 (prévue pour fin mai 2023). Ce retard est dû à la guerre en cours en Ukraine. La guerre a créé d'importantes difficultés pour terminer les travaux de consolidation des états financiers de chacune des filiales ukrainiennes du Groupe pour l'exercice 2022.

Au cours du premier semestre 2023, les actifs et les bureaux de la Société situés dans les régions de Kharkiv et de Kyiv ont continué à faire l'objet d'un grand nombre d'alertes aériennes, d'explosions et d'attaques d'artillerie lancées par la Russie. Malgré le temps qui passe, l'intensité de ces incidents n'a pas diminué. En moyenne, il y a eu 2 à 4 alertes aériennes par jour, d'une durée totale allant jusqu'à 12 heures (se référer au tableau ci-dessous pour les détails). Le bureau central de Kharkiv et les bureaux d'exploitation de la région de Kharkiv, où sont réalisés les principaux documents comptables, sont situés à 25-80 km de la ligne de front. En 2023, trois des bureaux mentionnés ont été soumis à des tirs d'obus directs et un bureau a été détruit par un tir direct de roquette. Le bureau central de Kharkiv a également été endommagé par des tirs de roquettes, comme annoncé précédemment par le Groupe.

Ces événements défavorables constituent une menace directe pour la vie des employés. Ainsi, les activités commerciales courantes, y compris les procédures de préparation des rapports financiers consolidés, nécessitent plus de temps, car elles sont effectuées pendant les périodes les plus sûres de la journée de travail. En outre, une grande partie des dossiers et des bases de données de la Société ont été détruits, et la récupération des données perdues prend beaucoup de temps. Au total, l'équipe de la Société a mis plus de temps à préparer la documentation relative à la clôture des comptes 2022.

Statistiques sur les alertes aériennes dans les régions de Kharkiv et Kyiv

Durée du conflit (24.02.2022 –

27.05.2023) en jours 458 Période (02.01.2023 - 27.05.2023)

en jours 146 Kharkiv Kyiv Kharkiv Kyiv Nombre d'alertes aériennes 2 191 1 875 586 326 Nombre moyen d'alertes par jour 5 4 4 2 Durée totale des alertes aériennes, heures 1 780 950 447 274 Durée moyenne de l'alerte aérienne, heures 3,9 2,1 3,1 1,9 Nombre d'explosions signalées 548 181 163 70 Nombre d'attaques d'artillerie 826 - 720 -

Source: https://air-alarms.in.ua/en

La Société fera ses meilleurs efforts pour publier ses états financiers à fin juin 2023. La convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires en charge d'examiner et d'approuver ces états financiers sera en conséquence reportée à septembre 2023.

Néanmoins, la direction de la Société n'est pas en mesure de garantir le respect de ces délais de publication prévus, étant donné que le Groupe continue d'opérer dans des conditions de force majeure liées à la guerre en Ukraine, et qui se poursuit encore à la date de ce communiqué. La Chambre de commerce et d'industrie d'Ukraine a officiellement déclaré que la guerre était un cas de force majeure, ce qui exige que de telles conditions soient prises en compte lors de l'évaluation des activités de la Société.

Le Groupe continuera en parallèle à tenir le marché informé de toute nouvelle évolution significative de son activité.

