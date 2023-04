Secteur ICB : 45102010 - Agriculture, pêche, élevage et plantations

06/04/2023 - 18:00

Paris, le 6 avril 2023

Compte tenu de l'invasion russe lancée en Ukraine en février 2022 et toujours en cours, et de son impact sur le travail de ses équipes, AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, a souffert de difficultés, entre autres, pour terminer son travail sur la consolidation des états financiers de chacune de ses filiales pour l'exercice 2022.

AgroGeneration ne sera pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des comptes 2022 (prévue pour fin avril 2023). La société fera ses meilleurs efforts pour publier ses états financiers à fin mai 2023, avec un mois de retard sur l'échéance prévue. La convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires en charge d'examiner et d'approuver ces états financiers sera également reportée.

Le Groupe continuera en parallèle à tenir le marché informé de toute nouvelle évolution significative de son activité.

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. L'activité principale de la société est l'agriculture céréalière, exploitant près de 30 000 hectares de terres agricoles de grande qualité dans l'Est de l'Ukraine.

