Paris, le 16 septembre 2022

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, fait le point sur la situation actuelle de la Société et sur les conséquences de l'invasion militaire russe en Ukraine lancée le 24 février 2022.

Résultats préliminaires des récoltes précoces

La guerre en Ukraine a rendu la période de maturation des cultures et la récolte 2022 extrêmement difficile, en particulier dans les régions où les activités militaires se poursuivent depuis le début de l'invasion russe. Dans la région de Kharkiv, où se trouvent les terres agricoles et les actifs d'AgroGeneration, les récoltes précoces ont été finalisées avec les problématiques suivantes :

La période de maturation (où les cultures en terre sont en croissance) a été affectée par la capacité limitée à terminer tous les travaux dans les champs, dans les temps et dans leur intégralité, en raison des activités militaires continues.

Toutes les terres agricoles n'ont pas été récoltées en raison de la grande quantité d'équipements militaires restants, de munitions non explosées, de mines et de missiles trouvés dans les champs à récolter.

Les incendies répétés dans les champs, causés par des bombardements, ont en outre limité l'exécution des travaux, tout en affectant la productivité.

La récolte dans la région n'a eu lieu qu'après avoir obtenu l'autorisation appropriée de la part de l'administration militaire régionale sur la possibilité de procéder aux récoltes dans les champs un par un.

Les équipes en charge des récoltes ont été contraintes de se rendre sur le terrain avec des casques et des gilets pare-balles pour réduire les risques pour leur sécurité.

En outre, les conditions météorologiques pendant la maturation et la récolte ont également affecté la quantité et la qualité des cultures récoltées.

Le Groupe a récolté environ 15 900 hectares de blé d'hiver entre juillet et mi-août 2022. La superficie récoltée était conforme au plan de production révisé au printemps (en raison de l'occupation temporaire et des activités militaires, comme indiqué dans les communiqués antérieurs publiés par la Société), soit 43 % de moins qu'en 2021. De plus, le rendement en blé d'hiver a diminué de 23 % par rapport à la même période l'an dernier et s'est élevé à environ 3,0 tonnes/ha (contre 3,9 tonnes/ha en 2021). La baisse du rendement du blé a été principalement attribuée à (1) des problèmes climatiques (sécheresse pendant la dernière phase avant la récolte des cultures, suivie de pluies intenses pendant la récolte) et des difficultés liées à la guerre, à savoir: (2) les contraintes logistiques, accompagnées de l'impossibilité d'approvisionner les fermes du Groupe en quantité d'engrais nécessaire, la sous-application d'engrais azotés a eu lieu principalement dans les fermes du sud du Groupe, où les activités militaires se poursuivent régulièrement ; et (3) les champs endommagés, où la récolte était impossible en raison de la présence de matériels militaires et de munitions non explosées. Au total, AgroGeneration a récolté environ 47 000 tonnes de blé (soit 57% de moins qu'en 2021), dont plus de 20% de blé meunier (contre environ 50% en 2021). La qualité du blé s'est détériorée en raison de la longueur de la période de récolte et de la sous-application d'engrais azotés.

AgroGeneration. Production estimée des récoltes précoces (au 1er septembre 2022):

Cultures 2021 2022E Hectares récoltés Production nette, tonnes Rendement net, tonnes/ha Hectares récoltés Production nette, tonnes Rendement net, tonnes/ha tonnes/ha Blé 27 911 108 282 3,9 15 858 46 857 3,0 TOTAL 27 911 108 282 3,9 15 858 46 857 3,0

Résultats semestriels 2022

Compte tenu du retard de trois mois lors de la publication des résultats annuels 2021 du Groupe, causé par la poursuite de l'invasion militaire russe en Ukraine lancée en février 2022, AgroGeneration ne sera pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des résultats semestriels 2022 (prévue fin octobre). La Société fera ses meilleurs efforts pour publier ses résultats semestriels d'ici fin novembre 2022, soit un mois de retard sur le délai légal.

Libération des terres agricoles du Groupe de l'occupation temporaire

Grâce à l'offensive des Forces armées de l'Ukraine dans la région de Kharkiv en septembre, les terres agricoles d'AgroGeneration situées dans les régions de Burluk et Balakliya, qui étaient occupées par les troupes russes depuis le début de la guerre, ont été libérées. Néanmoins, à la date de cette publication, la Direction ne dispose pas d'informations précises sur l'état de ces terres, car leur accès était restreint jusqu'alors par les autorités militaires ukrainiennes en raison de la nécessité de vérifier la présence de mines russes. En outre, les régions libérées continuent d'être soumises quotidiennement à des tirs de roquettes et d'artillerie depuis le territoire russe, car elles sont situées près de la frontière. Le Groupe continuera à tenir le marché informé de toute nouvelle évolution significative de son activité.

Employés – pertes au niveau de l'équipe d'AgroGeneration

Comme souligné précédemment, la principale priorité du Groupe actuellement, en temps de guerre, est la sécurité de son personnel. Tel qu'indiqué précédemment, plus de 50% du personnel de la Société a quitté son domicile ; ces personnes ont été temporairement déplacées ou ont quitté l'Ukraine. En parallèle, il y a également ceux qui continuent à travailler à la fois directement sur le terrain (dans les champs) et sur le front militaire (dans les Forces armées de l'Ukraine et dans les Forces de défense territoriales) pour assurer la stabilité de l'Ukraine et de la Société. Malheureusement, le Groupe a fait face aux premières pertes irréparables au sein de son équipe :

Fin août 2022, un accident s'est produit dans l'une des fermes d'AgroGeneration situées dans la région de Barvinkivske : alors qu'il labourait un champ, un tracteur New Holland conduit par un opérateur du groupe a heurté un engin explosif inconnu. Après l'explosion, l'opérateur a reçu des éclats d'obus à la tête et à la poitrine, a été électrocuté et a perdu partiellement la vue. Le tracteur a subi d'importants dommages.

À la suite des bombardements par les troupes russes sur les positions ukrainiennes dans la région de Donetsk, un des spécialistes basés au siège d'AgroGeneration, qui a servi dans les Forces armées de l'Ukraine dès le début de la guerre, a disparu. À la date de cette publication, son sort reste inconnu.

Un fonds spécial de solidarité destiné à soutenir les employés du Groupe touchés par la guerre (blessés, disparus, tués, dont le logement a été détruit, etc.) a été créé. Toute personne souhaitant soutenir financièrement ces victimes de guerre mentionnées ci-dessus peut participer à la collecte de fonds en utilisant la page dédiée sur le site officiel de la Société : https://agrogeneration.com/fr/charitable-activity

