Paris, le 19 avril 2022

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, fait le point sur les activités actuelles de la Société et donne un aperçu des conséquences de l'invasion militaire russe de l'Ukraine lancée le 24 février 2022.

Actifs immobilisés et stocks

La région de Kharkiv, où se trouvent les terres agricoles gérées par le Groupe, fait partie des territoires où se poursuit le conflit militaire actif. En conséquence de ces événements, et à la date du présent communiqué, 10 % des terres gérées par le Groupe sont actuellement situées dans des zones non contrôlées par l'Ukraine. L'accès limité à certains sites situés dans la zone temporairement occupée soulève des inquiétudes quant à l'état futur de ces actifs et à la sécurité des stocks qui y sont entreposés. À ce jour, environ 3,4 tonnes de matières premières (d'une valeur estimée à environ 1,3 million de dollars), stockées dans la région partiellement contrôlée par la Russie, ont été détruites ou volées. Par ailleurs, sur 50 % des terres agricoles du Groupe, l'activité est restreinte ou temporairement suspendue pour des raisons de sécurité. Sur 40 % des terres agricoles gérées par le Groupe, tous les travaux se poursuivent comme prévu. À ce jour, aucune installation ou infrastructure critique du Groupe, située dans les zones contrôlées par l'Ukraine, n'a subi de dommages significatifs.

Activités

Le Groupe est prêt à démarrer la campagne de semis de printemps dans les régions contrôlées par l'Ukraine et non affectées par l'activité militaire. AgroGeneration continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre ses activités, qui pourront reprendre après la stabilisation ou l'amélioration de la situation. A noter que l'état du blé d'hiver, semé à l'automne 2021 dans la zone contrôlée par l'Ukraine, est bon.

Les ventes du Groupe ont été quasiment suspendues depuis le début de l'invasion militaire russe de l'Ukraine en raison de ports maritimes fermés, d'une capacité ferroviaire minimale et d'infrastructures détruites (y compris les routes, les ponts, les voies ferrées) dans toute l'Ukraine, et cela combiné à un manque de demande et à une offre excédentaire dans le pays.

Employés et aide humanitaire

Les process ont été réorganisés pour s'adapter aux enjeux existants et assurer la continuité des activités du Groupe. Le personnel clé et les cadres dirigeants du Groupe continuent de travailler à distance. La priorité absolue du Groupe est la sûreté et la sécurité de ses salariés et de leurs familles. AgroGeneration a versé par anticipation, début mars 2022, deux mois de salaire à tous les salariés du Groupe situés en Ukraine. Par ailleurs, le Groupe contribue au soutien des forces armées et des civils ukrainiens par le financement de fondations caritatives et le soutien direct aux villages où le Groupe opère.

Financement

AgroGeneration a entièrement fourni les fonds nécessaires à la campagne de semis de printemps. Tous les principaux intrants pour la campagne de semis ont déjà été livrés, y compris le carburant, les semences et les produits fertilisants nécessaires aux hectares à planter.

Comptes annuels 2021

Compte tenu de la poursuite de l'invasion militaire russe de l'Ukraine, AgroGeneration ne sera pas en mesure de respecter l'échéance prévue pour la publication des comptes 2021 du Groupe (prévue au 30 avril 2022). Une nouvelle date sera déterminée en temps voulu, par communiqué de presse. La convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires en charge d'examiner et d'approuver ces états financiers sera également reportée.

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des premiers producteurs agricoles en Ukraine. L'activité principale de la société est l'agriculture céréalière, exploitant près de 60 000 hectares de terres agricoles de grande qualité dans l'Est de l'Ukraine.

