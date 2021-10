28/10/2021 - 18:00

Amélioration sensible de l'EBITDA grâce à une hausse des prix

La baisse continue des frais administratifs et financiers a contribué à un résultat net positif

Bonne visibilité sur la campagne agricole 2021

Paris, le 28 Octobre 2021

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, publie ses états financiers du premier semestre 2021, tels qu'approuvés par le Conseil d'administration du 27 octobre 2021. Ces états financiers n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes.

Au cours de ce semestre, AgroGeneration a réalisé une bonne performance sur l'ensemble de ses principaux indicateurs. Depuis le début de l'année, AgroGeneration a vendu l'ensemble des stocks de la saison 2020 à des prix élevés. Par ailleurs, le Groupe a encore réduit ses frais généraux et administratifs grâce aux initiatives d'optimisation des coûts annoncées fin 2019 et réalisées courant 2020. L'EBITDA du premier semestre 2021 a été multiplié par deux et demi et ressort ainsi à 7,1 M€ (contre 2,8 M€ au premier semestre 2020).

Grâce à la solide situation financière en fin d'année 2020, la Société n'a pas eu recours à des contrats de prépaiement, moins rémunérateurs, et réduit le montant des financements bancaires externes au cours du premier semestre 2021, limitant ainsi les coûts financiers pour AgroGeneration. Au final, au premier semestre 2021, le Groupe a réussi à afficher un bénéfice net de 3,6 M€ (contre (5,5) M€ au premier semestre 2020).

Début octobre 2021, le Groupe a quasiment achevé la récolte 2021, dont 100% de récoltes précoces, principalement du blé d'hiver, et plus de 70% de récoltes tardives, principalement du tournesol. La récolte 2021 a bien démarré avec des résultats plutôt bons en termes de qualité du blé (plus de 60 % de blé meunier). Néanmoins, le temps sec dans l'est de l'Ukraine en juillet-août a affecté les rendements du blé d'hiver et suscite certaines préoccupations notamment pour le tournesol. Toutefois, dans l'ensemble, les prix restent favorables ce qui devrait compenser la baisse potentielle des volumes de production.

Résultats semestriels 2021

Les comptes semestriels 2021 seront déposés au plus tard le 31 octobre 2021 sur le sit e www.agrogeneration.com

(en K€) S1 2020 publié S1 2020

retraité ( 1 ) S1 2021 Chiffre d'affaires 9 474 9 474 13 880 Actifs biologiques et produits finis - écart de juste valeur 1 634 1 0361 (181) Coût des ventes (8 632) (8 632) (7 730) Marge Brute 2 476 1 878 5 969 Frais commerciaux, généraux et administratifs (2 818) (2 220)1 (1 414) Autres produits et charges 2 2 (33) Résultat opérationnel (340) (340) 4 522 Résultat financier (5 222) (5 222) (866) Impôt 101 101 - Résultat net (5 461) (5 461) 3 656

(en K€) FY 2020 H1 2020 H1 2021 EBITDA (2) 19 558 2 834 7 130 Capitaux propres 34 711 19 792 39 887 Endettement net (3) 25 053 37 181 27 512 Dette nette hors IFRS16 10 969 18 036 8 995

(1) En 2020, un reclassement de certains éléments des frais généraux (liés aux exploitations et aux frais de production par nature) en frais de production a été effectué. Pour le S1 2020, les éléments de P&L retraités décrits ci-dessus représentent un montant d'environ 0,6 million d'euros. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la N ote 5 des états financiers consolidés pour la période close le 31 décembre 2020 et à la N ote 5 des états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin 2021.

(2) EBITDA = résultat net augmenté des impôts, du résultat financier net, des dotations aux amortissements et provisions et du résultat net des ventes d'immobilisations et de la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs - voir détail en annexe du communiqué. (3) Endettement brut diminué de la trésorerie disponible et des dépôts de garantie affectés au remboursement de la dette bancaire et de la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs - voir détail en annexe du communiqué.

AgroGeneration enregistre un chiffre d'affaires de 13,9 M€ au premier semestre 2021, en hausse de +46,5 % par rapport au premier semestre 2020, constitués des ventes de stocks 2020.

La marge brute s'établit à 6,0 M€ contre 1,9 M€ au premier semestre 2020 retraité, soit une augmentation de +4,1 M€.

Cette croissance provient essentiellement de la hausse des prix des matières premières et se décompose de la manière suivante :

+7,4 M€ liés à l'effet de la hausse des prix du tournesol (récolté en 2020), dont plus de 20 000 tonnes ont été vendues au S1 2021 ;

-3,3 M€ liés à la variation de la juste valeur des actifs biologiques et des produits finis entre les deux dates de clôture, dont : -1,2 M€, qui s'explique par la baisse du rendement du blé d'hiver visible sur la variation de juste valeur des actifs biologiques, -2,1 M€ liés à la vente de stocks (tournesol principalement) sous l'effet de l'augmentation du coût des ventes, qui s'explique par des prix plus élevés (à la date de récolte) et donc une comptabilisation à la juste valeur plus élevée en 2020 par rapport à 2019.



Les frais commerciaux, généraux et administratifs ont diminué de 0,8 M€ par rapport au premier semestre 2020 retraité, passant de 2,2 M€ à 1,4 M€ au premier semestre 2021. Cette évolution s'explique principalement par la réduction de la masse salariale et des charges afférentes grâce à l'optimisation de la structure du siège social du Groupe réalisée début 2020, par l'optimisation des frais de location, d'audit et des frais juridiques, et enfin par la baisse des dépenses en raison d'une baisse des volumes d'exportation suivie d'une réduction des coûts logistiques.

Par conséquent, l'EBITDA atteint, sur ce premier semestre, un total de 7,1 M€ contre 2,8 M€ au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel est de 4,5 M€ contre (0,3) M€ au premier semestre 2020, soit en augmentation de +4,8 M€.

Les charges financières nettes s'établissent à (0,9) M€ contre (5,2) M€ au premier semestre 2020. La baisse de 4,3 M€ est essentiellement attribuée à une nouvelle réduction du montant des financements bancaires externes, suivie de la baisse du coût de financement, ainsi que des variations de change.

Au total, le résultat net du Groupe s'élève à 3,6 M€ au premier semestre 2021 contre (5,5) M€ au premier semestre 2020.

Structure financière

En termes de financement, l'endettement est traditionnellement plus élevé au premier semestre en raison d'un besoin en fonds de roulement plus significatif lorsque les cultures sont encore en terre. Le Groupe a réduit son endettement net qui s'établit à 27,5 M€ au 30 juin 2021 (intégrant la partie non-contractuelle complémentaire des paiements de location) contre 37,2 M€ au 30 juin 2020. Ce montant devrait être inférieur à la fin de l'exercice.

Point sur la campagne agricole 2021

À la date de ce communiqué, AgroGeneration a terminé les récoltes précoces 2021, représentées principalement par le blé d'hiver. La récolte de blé a été impactée par le temps sec en juillet et s'élève à 108 400 tonnes produites en poids net, avec un rendement moyen inférieur de plus de 10 % au résultat de l'année dernière ainsi qu'au rendement moyen ukrainien. Néanmoins, le temps sec a favorisé la bonne qualité du blé produit. Au total, AgroGeneration a produit 65 000 tonnes de blé meunier en 2021, ce qui représente plus de 60 % de la production totale de blé (contre plus de 50 % en 2020). La haute qualité des céréales collectées et les prix favorables du marché laissent présager une hausse potentielle de revenus. AgroGeneration a récolté avec succès environ 500 hectares de pois. Le volume de production de pois s'élève à environ 1 400 tonnes (poids net) avec un rendement moyen supérieur de 27% au résultat de l'année dernière, qui était déjà supérieur de 20 % au rendement moyen ukrainien. La société prévoit une nouvelle augmentation progressive de la superficie cultivée en pois compte tenu de la faisabilité agronomique.

Culture 2020 Réel 2021 Estimé(1) Superficie Production Rendement Net Superficie Production Rendement Net hectares tonnes tonnes/ha hectares tonnes tonnes/ha Blé 26 051 114 182 4,4 27 911 108 384 3,9 Pois 251 558 2,2 496 1 398 2,8 Soja - - - 661 979 1,5

(1) Résultats préliminaires des récoltes au 5 octobre 2021

La campagne de récolte tardive était toujours en cours début octobre. Environ 6 800 hectares de tournesol (sur un total de 26 000 hectares) et 800 hectares de maïs (sur un total de 1 000 hectares) étaient encore en cours de récolte. Dans le même temps, le Groupe a terminé la récolte de soja avec environ 1 000 tonnes de soja produites. Le temps sec du milieu à la fin de l'été a affecté les rendements des cultures tardives, ce qui pourrait entraîner une réduction des volumes de production attendus. Néanmoins, les prix du marché affichent une tendance continue à la hausse, ce qui devrait compenser les réductions possibles des volumes de production.

Perspectives

Pour la campagne agricole 2022, AgroGeneration prévoit de continuer à mettre l'accent sur le blé et le tournesol, avec de légères augmentations de surfaces pour d'autres cultures au vu de la faisabilité agronomique et du maintien de l'équilibre des structures de semis. Début octobre, le Groupe a achevé 60 % des semis prévus soit environ 26 000 à 27 000 hectares à semer en blé d'hiver et prévoit de semer les hectares restants en cultures de printemps.

Sur la base d'une analyse minutieuse des sols et des résultats de production de 2021, AgroGeneration utilisera plus d'intrants (c'est-à-dire des engrais) pour la prochaine campagne agricole 2022, ce qui augmentera le coût de production par hectare. L'augmentation correspondante attendue des rendements devrait compenser cet effet et conduire à un rapport rendement/coût par hectare favorable, principal indicateur de performance du Groupe.

Le Groupe reste attentif aux évolutions de facteurs exogènes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats économiques comme la hausse de l'énergie. Le Groupe pourrait s'attendre à ce que ses coûts de production augmentent beaucoup plus rapidement dans l'année à venir si la hausse du prix du gaz se poursuit (ce qui est actuellement observé partout dans le monde), ce qui conduirait à une augmentation des coûts des fertilisants chimiques et des engrais. Par ailleurs, la promulgation d'une loi foncière en Ukraine à l'été 2021 offre de nouvelles conditions pour les loueurs locaux qui pourraient conduire à une évolution de la taille des terres louées par la Société ainsi qu'à une nouvelle augmentation des coûts de location des terrains.

