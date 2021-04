28/04/2021 - 18:00

Redressement réussi, grâce aux bons résultats de la production, à une hausse des prix et une réduction des coûts EBITDA remarquable de 19,5 M€ vs (1,2 M€) en 2019 Résultat net positif de 2,6 M€ Renforcement des capitaux propres et réduction significative de la dette nette



Paris, le 28 avril 2021

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, publie ses résultats annuels 2020, arrêtés par le Conseil d'Administration du 27 avril 2021. Les comptes annuels sont disponibles sur le site Internet de la Société.

Les indicateurs financiers du Groupe se sont fortement améliorés en 2020 avec notamment un EBITDA qui s'élève à 19,5 M€ et un résultat net de 2,6 M€. Les résultats du Groupe 2020 ont été soutenus par une bonne performance au niveau de la production (principalement grâce aux rendements, à la bonne qualité du blé d'hiver et à l'optimisation des coûts de production) et par une hausse des prix ce qui a largement soutenu la progression de l'EBITDA cette année.

De plus, comme prévu précédemment, la mise en œuvre des actions d'optimisation des coûts annoncées par la direction fin 2019 a contribué de manière significative à ce redressement. Parmi les principales mesures de réduction des coûts mises en œuvre en 2020 figurent : l'optimisation des coûts du siège social, incluant des évolutions dans l'équipe de direction de la Société, accompagnée d'une réduction de la masse salariale et des taxes afférentes; l'optimisation des frais d'audit par le changement de commissaires aux comptes; la réduction des loyers grâce au transfert des sièges sociaux en France et en Ukraine; et l'optimisation des frais juridiques, des frais de cotation et comptables grâce à des renégociations avec les partenaires concernés.

Les actions de réduction des coûts administratifs sont toujours en cours et porteront leurs pleins effets à la fin de l'année 2021. Grâce à ses bons résultats, le Groupe a considérablement amélioré ses fondamentaux économiques en renforçant ses capitaux propres à 34,7 M€ et en réduisant significativement son endettement net de 34%.

Compte tenu de ces résultats et de l'amélioration de la solvabilité d'AgroGeneration, le financement de la récolte 2021 a été sécurisé plus tôt que l'année dernière. Cela a été assuré par le financement externe auprès d'Alfa Bank et par les flux de trésorerie générés par l'activité, ce qui a permis d'éviter le recours à des contrats de prépaiement.

Résultats annuels 2020

Les comptes annuels 2020 seront déposés au plus tard le 30 avril 2021 sur le site www.AgroGeneration.com

(en K€) 2019 2020 Chiffre d'affaires 30 591 39 146 Écart de la juste valeur des actifs biologiques et des produits finis (1 986) (1) 10 044 (1) Coût des ventes (30 567) (32 722) Marge Brute (1 962) 16 468 Frais commerciaux, généraux et administratifs (8 962) (1) (4 876) (1) Autres produits et charges (8 942) (370) Résultat opérationnel (19 866) 11 222 Résultat financier 2 054 (9 174) Impôt 450 600 Résultat net avant résultat des activités cédées (17 362) 2 648 Résultat des activités cédées (10 288) - Résultat net (27 650) 2 648

(en K€) 2019 2020 EBITDA (2) (1 184) 19 558 Capitaux propres 27 898 34 711 Dette nette (3) 35 628 25 053 Dette nette hors IFRS16 16 697 10 969

(1) En 2020, un reclassement des frais généraux et administratifs (liés aux fermes et aux frais de production par nature) vers les coûts de production a été effectué. Le montant total des dépenses reclassées s'élève à environ 1,4 M€ en 2019 et à environ 1,2 M€ en 2020. En conséquence, un retraitement a été appliqué au montant de la variation de juste valeur du Groupe des AB et PF et des frais commerciaux, généraux et administratifs. Au 31 décembre 2019, il est nécessaire de lire la variation de juste valeur des AB et PF à (1,986) K€ contre (610) K€ précédemment indiqués et les frais commerciaux, généraux et administratifs à (8,962) K€ contre (10,338) K€ précédemment indiqués. Pour 2020, les éléments de résultat retraités décrits ci-dessus représentent un montant comparable de 1,188 K€. Pour plus de détails, se référer à la Note 5 des États financiers consolidés intermédiaires au 31 décembre 2020



(2) EBITDA = résultat net augmenté des impôts, du résultat financier net, des dotations aux amortissements et provisions et du résultat net des ventes d'immobilisations et dépréciation d'actifs non courants et de la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs - voir détail en annexe 1 du communiqué



(3) Endettement brut diminué de la trésorerie disponible, des dépôts de garantie affectés au remboursement de la dette bancaire et de la dette locative liée à la part additionnelle non contractuelle des loyers - voir détail en annexe 1 du communiqué

Production et chiffre d'affaires

En 2020, AgroGeneration a produit environ 169 150 tonnes de céréales et d'oléagineux (contre 170 600 tonnes en 2019) sur une surface cultivée de 56,000 hectares environ. La légère baisse de volume s'explique principalement par le mix de cultures choisi par la direction en 2020, avec une prévalence sur le blé et le tournesol. La plupart des autres cultures (maïs, soja, pois, pois chiches) a été remplacée par des cultures de tournesol en 2020.

La récolte de blé en 2020 d'AgroGeneration a été un succès avec plus de 114 000 tonnes en poids net, pour un rendement moyen de 4,4 tonnes/ha. Ce rendement est supérieur à celui de l'année dernière (+ 10%) et nettement supérieurs aux rendements moyens ukrainiens de plus de 18%. Le temps sec en été a favorisé la bonne qualité du blé.

En revanche, le temps sec, qui a duré du milieu de l'été à l'automne avec de rares pluies, a impacté les rendements de tournesol du Groupe par rapport à l'année précédente. Au total, le Groupe a récolté plus de 51 000 tonnes de tournesol en 2020 avec un rendement net moyen de 1,8 tonnes/ha (contre 2,0 tonnes/ha en 2019).

Comparaison des rendements bruts (statistiques décembre 2020) :

Cultures AGG vs. Ukraine Blé +18,4% Tournesol -4,9%

Le chiffre d'affaires d'AgroGeneration s'élève à 39,1 M€ en 2020, en hausse de 8,5 M€, contre 30,6 M€ en 2019, principalement due à la vente de 175 700 tonnes (en hausse de 14 800 tonnes par rapport à 2019) des stocks de cultures de 2019 et à une grande partie de la récolte 2020 à des prix de vente plus élevés.

Les ventes se décomposent comme suit :

29,1 M€ correspond au chiffre d'affaires lié à la vente de 131 300 tonnes produites en 2020, soit une hausse de 14 800 tonnes par rapport à 2019 principalement due à la hausse des ventes du blé d'hiver. La différence entre le tonnage produit et vendu d'environ 37 800 tonnes correspond à la production conservée par la société pour ses propres besoins (semences) et à un stock (principalement du tournesol) à vendre en 2021 ;

9,2 M€ correspond au produit de la vente des stocks de l'année 2019 (44 310 tonnes) ;

0,8 M€ correspond aux autres produits et services (stockage, séchage).

La part des ventes à l'export (y compris la production stockée) baisse à 33% (contre 60% en 2019). Le contexte de prix plus favorable au niveau local a conduit la direction du Groupe à privilégier les ventes sur le marché ukrainien. Hors cultures non exportables (tournesol), la proportion serait de 43%.

Résultats de l'exercice

La marge brute s'est nettement améliorée, passant de (2,0) M€ en 2019 à 16,5 M€ en 2020, soit une amélioration de 18,5 M€ ventilée comme suit :

7,0 M€ liés à la hausse des prix du blé (+12%/tonne) et du tournesol (+39%/tonne) en ligne avec les tendances du marché mondial ;

7,1 M€ de variation de la juste valeur des actifs biologiques et des produits finis entre les deux exercices qui s'expliquent par l'effet combiné de l'augmentation des prix et l'optimisation des coûts ainsi que du changement du mix de cultures en faveur de cultures plus rentables en 2020 par rapport à 2019 ;

3,1 M€ liés à la baisse du coût de production des cultures vendues, résultant d'une utilisation optimisée des engrais et des produits phytosanitaires, ainsi qu'à des semences moins chères (pour le blé -17%/ha, pour le tournesol -13%/ha) ;

1,3 M€ liés à l'effet change et à d'autres activités.

Les frais commerciaux, généraux et administratifs ont significativement diminué de 47,5%, passant de 9,0 M€ en 2019 à 4,9 M€ en 2020 (-4,1 M€), principalement attribués à :

1,9 M€ de réduction des frais administratifs grâce aux actions de réduction des coûts menées au cours de l'exercice 2020, notamment : l'optimisation de la masse salariale et des charges locatives du siège, des frais d'audit, des frais juridiques et de cotation et d'autres frais administratifs ;

1,4 M€ de réduction des frais commerciaux principalement due à une baisse des volumes d'exportation et à une baisse des tarifs de transport ;

0,8 M€ avaient impactés les comptes en 2019 avec la cession d'une ferme.

Grâce à de bonnes performances de production combinées à une hausse des prix et à une réduction significative des frais commerciaux et administratifs, l'EBITDA est en amélioration significative de 19,5 M€ contre (1,2) M€ en 2019.

Les autres charges nettes de (0,4) M€ en 2020 concernent principalement des dépréciations d'immobilisations lors de la réévaluation au 31 décembre 2020. À titre de comparaison, en 2019, le montant était de 8,9 M€ principalement en raison de la dépréciation des écarts d'acquisition (goodwill) de (7,7) M€ (sans impact sur la trésorerie) mais aussi de la diminution des économies d'échelle liée à ce nouveau périmètre d'activité du Groupe et par (1,4) M€ de résultat net des cessions d'immobilisations survenues en 2019.

Ainsi, le résultat opérationnel ressort à 11,2 M€ contre (19,9) M€ en 2019, soit une hausse de 31,1 M€.

La charge financière nette s'établit à (9,2) M€ contre un résultat financier net de 2,0 M€ en 2019. La baisse de 11,2 M€ s'explique principalement par des variations de pertes de change (impact d'environ 13,1 M€) compte tenu de la dépréciation de la Hryvnia ukrainienne en 2020. Hors effet de change, le Groupe a fortement réduit ses charges financières (d'environ 1,9 M€ par rapport à 2019) grâce à une réduction significative de l'endettement.

Au final, le résultat net du Groupe ressort à 2,6 M€ contre une perte nette de (17,4) M€ en 2019.

Structure financière

Au cours de l'exercice, les capitaux propres sont passés de 27,9 M€ à 34,7 M€. Cette amélioration s'explique par le résultat net de 2,6 M€ et par la réévaluation des actifs, par un expert indépendant, pour un montant de 8,4 M€, malgré des écarts de conversion de (4,2) M€.

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 13,8 M€. Ces flux de trésorerie ont permis à l'entreprise de couvrir les dépenses d'investissement, le remboursement des emprunts et les intérêts payés au cours de l'année. À la fin de l'année, la trésorerie disponible s'élève à 4,6 M€.

Le Groupe a sensiblement diminué le montant de son endettement net qui passe de 35,6 M€ fin 2019 à 25,1 M€ fin 2020. Hors IFRS 16, l'endettement net s'établit à 11,0 M€ fin 2020 contre 16,7 M€ en 2019 (-34%). Le ratio de dette nette s'est amélioré à 32% des capitaux propres.

AgroGeneration dispose désormais d'une structure financière équilibrée et solide et prévoit de continuer à réduire progressivement sa dette afin de réduire encore les intérêts.

Perspectives 2021

L'année 2020 a marqué un véritable retour à la profitabilité opérationnelle pour AgroGeneration. La nouvelle campagne 2021 a bien démarré. Sur une surface d'environ 56 000 hectares de terres cultivées cette année,

28 000 hectares ont déjà été semés en blé d'hiver dans des conditions météorologiques jusqu'à présent favorables.

Pour la saison de production 2021, AgroGeneration prévoit de suivre la même stratégie de production adoptée en 2020 en privilégiant le blé et le tournesol et en conservant des surfaces mineures pour d'autre cultures (en tenant compte de plus de diversification et de la faisabilité agronomique).

Afin de pérenniser sa performance opérationnelle, le Groupe prévoit de poursuivre l'amélioration de la structure de coûts par :

Finalisation des mesures de réduction des coûts annoncées fin 2019-début 2020 : le plein effet des économies de coûts mises en œuvre au niveau du siège du Groupe doit se refléter dans les résultats fin 2021. Par ailleurs, la Société poursuivra l'optimisation des coûts au niveau des fermes (y compris l'optimisation de l'utilisation des machines et des infrastructures, la révision des frais de services tiers, etc.).

Optimisation des dépenses : l'amélioration significative de la performance du Groupe obtenue en 2020 conduit à une baisse des besoins de financement. Le Groupe a sécurisé le financement de la saison cette année avec son partenaire bancaire habituel (Alfa Bank) et sans recours aux contrats de prépaiement.

Le bon démarrage de la campagne agricole 2021, associé au maintien des économies de coûts, devrait conduire à la poursuite du redressement de la Société.

ANNEXE I

Calcul de l'EBITDA

(en K€) 2019 2020 Résultat opérationnel (19 866) 11 222 Amortissement des actifs immobilisés 7 223 6314 Provisions, résultat net des ventes d'immobilisations et dépréciations d'actifs immobilisés 9 774 426 Part additionnelle non contractuelle des locations de terres agricoles* 1 685 1 596 EBITDA (1 184) 19 558

* la part additionnelle non contractuelle des locations n'a pas été retraitée en droits d'utilisation / engagements locatifs dans les comptes publiés au 31 décembre 2020. Elle représente une charge locative de 1 671 K€ en 2020. Dans le périmètre de la norme IFRS 16, elle aurait représenté un impact de 1 596 K€ sur l'EBITDA et un engagement locatif supplémentaire de 3 558 K€.

Calcul de la dette nette

(en K€) 2019 2020 Emprunts hors engagements locatifs 18 977 15 592 Engagements locatifs pour les droits d'utilisation de l'actif 12 754 10 527 Dette supplémentaire par rapport à la part additionnelle non contractuelle des engagements locatifs* 6 177 3 558 Dette financière 37 908 29 677 Trésorerie disponible (1 978) (4 282) Dépôts à terme** (302) (342) Dette nette 35 628 25 053

** Dépôts de garantie affectée à la dette bancaire