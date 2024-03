28/03/2024 - 18:00

Poursuite de la remise à niveau opérationnelle et financière engagée par la nouvelle Direction Générale

Chiffre d'affaires et résultats impactés par des éléments non récurrents relatifs aux exercices antérieurs

Trésorerie disponible de 6,5 M€ au 31 décembre 2023 (3,3 M€ nette des dettes financières)

Carnet de commandes revu à 16,7 M€ à fin mars 2024

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE IMPACTÉE PAR LE MANQUE D'ACTIVITÉ

Le faible chiffre d'affaires enregistré sur le semestre pèse mécaniquement sur les résultats, d'autant que les mesures de réductions de coûts mises en œuvre en cours de semestre, n'ont eu encore qu'un impact très limité sur la période.

Les charges externes et les charges de personnel ont ainsi amorcé leur décrue par rapport au semestre précédent. Les effectifs sont notamment passés de 28 personnes au 30 juin 2023 à 19 personnes au 31 décembre 2023. Ces mesures porteront leurs pleins effets au second semestre.

Le Groupe a passé dans ses comptes une provision de perte à terminaison de 0,2 M€.

Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA ressort à -2,34 M€ et le résultat d'exploitation à -2,58 M€ sur ce premier semestre.

Après prise en compte du résultat financier (+0,08 M€) et d'un résultat exceptionnel de -0,24 M€ (correction d'erreur liée au projet international au Togo), le résultat net ressort à -2,74 M€.

UNE SITUATION BILANTIELLE SAINE AVEC 6,5 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres s'élèvent à 9,1 M€.

La consommation de trésorerie liée à l'activité et aux investissements s'est élevée à 1,5 M€ sur le premier semestre, intégrant une marge brute d'autofinancement de -2,7 M€, une amélioration du besoin de fonds de roulement de 2,0 M€ et des investissements pour 0,9 M€ (dont 0,8 M€ d'augmentation de créances participations dans le cadre des projets Agripower Partner).

La trésorerie disponible ressort ainsi largement positive à 6,5 M€. La dette financière brute est de 3,1 M€, composée de 3,0 M€ de financement (prêt vert) obtenu auprès de BPI France et de divers financements pour 0,1 M€. Le Groupe a procédé durant le semestre au remboursement du reliquat de dettes obligataires pour 0,1 M€.

La trésorerie nette ressort ainsi à 3,3 M€ au 31 décembre 2023. Elle est toujours à ce niveau au 27 mars 2024 témoignant d'une absence de consommation de cash depuis janvier.

CARNET DE COMMANDES A 16,7 M€ A FIN MARS 2024

A son arrivée, la nouvelle Direction Générale a initié une revue drastique du carnet de commandes, avec notamment des échanges avec chaque donneur d'ordre de projets de méthanisation à la ferme sur leur capacité à les maintenir compte tenu du contexte économique.

Ces échanges aujourd'hui terminés ont conduit à l'annulation de 11 contrats au 31 décembre 2023, puis de 41 contrats supplémentaires entre janvier et mars, ce qui générera une annulation de chiffre d'affaires de -0,92 M€ au second semestre 2023-2024.

Agripower dispose ainsi d'un carnet de commandes d'une valeur 16,7 M€ composé de 57 projets, répartis entre 19 unités de méthanisation en cours d'installation (18 à la ferme et 1 grande méthanisation) et 38 unités en phase d'étude/ingénierie.

Pour rappel, le carnet de commandes n'intègre pas les revenus récurrents issus des services associés qui devraient contribuer pour environ 1,5 M€ au chiffre d'affaires 2023-2024.

PERSPECTIVES

La nouvelle Direction Générale entend finaliser ses opérations de réorganisation et d'amélioration des process avant la fin de l'exercice afin de démarrer 2024-2025 sur des bases saines.

La société a notamment finalisé en mars la mise en œuvre de son logiciel ERP ce qui permet désormais un meilleur suivi des projets et un meilleur contrôle des coûts.

En parallèle de son efficience interne, Agripower confirme travailler activement au développement d'une offre premium et complète en matière de maintenance et de SAV afin de renforcer la récurrence de l'activité. Les équipes sont en cours de renforcement et seront dimensionnées au fur et à mesure des contrats signés. Cette offre est proposée en premier lieu à tous les opérateurs d'installations de grande méthanisation utilisant la technologie Weltec en France, soit une vingtaine dont 8 ont été réalisées par Agripower.

Sur le plan du développement d'unités, les travaux de l'unité de grande méthanisation en injection biométhane commenceront finalement avec un peu de retard au mois de juin et contribueront au chiffre d'affaires lors de l'exercice 2024-2025. La société rappelle également avoir signé en janvier 2024 un marché d'ingénierie, première étape d'un nouveau projet de grande méthanisation en injection biométhane dans le Sud-Ouest, qui contribuerait au chiffre d'affaires pour plus de 3 M€ sur les 2 prochains exercices.

Agripower entend ainsi recueillir progressivement les fruits de sa nouvelle dynamique et d'un modèle économique orienté vers plus de récurrence afin de s'ancrer dans une trajectoire de développement durable et rentable.

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 88 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros

[1] Avant annulation ou correction de chiffre d'affaires à l'avancement pris sur les années antérieures

[2] EBITDA : Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements et provisions