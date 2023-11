09/11/2023 - 18:00

Agripower France (FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP) annonce aujourd'hui que le Conseil d'administration réuni le 6 novembre 2023 a décidé de nommer Guillaume Labarrière en qualité de Directeur Général Délégué d'Agripower France à titre transitoire. Guillaume Labarrière deviendra Directeur Général de transition au départ entériné par le Conseil d'Administration d'André Leblancs, actuel Directeur Général, le 5 janvier 2024.

Guillaume Labarrière dispose d'une expérience de près de 25 années dans la direction d'entreprises. Après avoir évolué pendant 16 ans chez Exxon Mobil, dont 12 ans à l'étranger, à des postes de direction, filiale, marketing, ventes & distribution, finances, systèmes d'information, il a occupé les fonctions de Directeur Général pour un réseau national dans l'univers du bâtiment et du paysage, puis pour 5 filiales d'un acteur leader des énergies renouvelables. Il s'est ensuite spécialisé dans des missions de Direction Générale de PME & ETI en phase transition ou de transformation.

Guillaume Labarrière a pris son poste en date du 6 novembre 2023 et pilotera l'ensemble des fonctions opérationnelles de l'entreprise dans cette phase de redéploiement pour Agripower. Guillaume Labarrière apportera sa forte expertise de management dans la structuration et le développement d'activités ainsi que sa grande connaissance de l'écosystème économique et réglementaire des énergies renouvelables.

François Gerber, Président du Conseil d'Administration, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Guillaume Labarrière à ce poste de manager de transition. Dans un contexte évolutif, sa vision stratégique et son expérience de manager sont des atouts pour guider les équipes et conduire le redéploiement de notre Société. Nous avons un rôle actif et pérenne à jouer dans le développement de la méthanisation et de la transition énergétique. »

Le Conseil d'Administration a également acté lors de cette réunion la démission de son poste d'administrateur de Monsieur André Leblancs, avec effet au 5 janvier 2024.

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 88 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros.