Chiffre d'affaires de 4,2 M€ en progression de +5%

Résultat d'exploitation positif grâce à la bonne maîtrise des coûts

Trésorerie disponible de 10,3 M€ au 31 décembre 2022

Prise de commandes de 7,5 M€ sur le semestre, en hausse de +18%

Carnet de commandes de 35,7 M€ au 31 décembre 2022 (+26% sur un an)

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce aujourd'hui ses résultats pour le 1er semestre de l'exercice 2022-2023 arrêté le 31 décembre 2022.

Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'Administration d'Agripower France, réuni le 12 avril 2023. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 31 décembre 2022, sera disponible le 14 avril 2023 dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la Société www.agripower-france.com.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2022-2023

En milliers d'euros 1er sem. 2022-2023

6 mois 1er sem. 2021-2022

6 mois Chiffre d'affaires 4 181 3 972 Évolution du CA 5% 3% Produits d'exploitation 4 360 4 004 Charges d'exploitation 4 349 4 069 Dont Achat net de marchandises 476 243 Dont Autres achats et charges externes 2 883 3 131 Dont Charges de personnel 927 676 Résultat d'exploitation 12 -66 Résultat financier -14 -12 Résultat courant avant impôt -2 -78 Résultat exceptionnel 9 - IS 78 166 Résultat net 85 88

Les comptes semestriels au 31 décembre 2022 n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par le commissaire aux comptes

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2022-2023 : 4,2 M€ (+5%)

Sur les six premiers mois de l'exercice 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 M€, en progression de +5% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021-2022.

La forte hausse du carnet de commandes sur un an de 26% à 35,7 M€ ne s'est pas encore reflétée dans le chiffre d'affaires en raison du temps de développement nécessaire entre la signature d'un projet et l'installation de l'unité de méthanisation, qui a été de plus accentué par la pénurie de certains composants et l'allongement des délais de livraison dans le contexte géopolitique actuel.

Le chiffre d'affaires se répartit de la manière suivante : 1,7 M€ (+3%) pour la méthanisation individuelle[1], 1,9 M€ (-1%) pour la méthanisation collective et 0,53 M€ (+51%) pour les services associés récurrents (consommables, maintenance, SAV) qui poursuivent leur croissance avec la hausse du parc installé (84 unités de méthanisation au 31 décembre 2022).

RESULTAT D'EXPLOITATION ET RESULTAT NET POSITIFS AU PREMIER SEMESTRE 2022-2023

Les charges opérationnelles, qui intègrent une hausse des charges de personnel directement liée à la progression de l'effectif sur un an (28 collaborateurs au 31 décembre 2022 vs 16 au 31 décembre 2021), ont été bien maitrisées et progressent légèrement moins vite que les produits d'exploitation. Le résultat d'exploitation semestriel est ainsi positif à 12 k€, contre une perte de -66 k€ sur le premier semestre de l'exercice précédent.

Après prise en compte du résultat financier (-14 K€) et du Crédit Impôt Innovation pour 78 k€, le résultat net reste bénéficiaire à 85 K€.

STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE AVEC 10,3 M€ DE TRÉSORERIE DISPONIBLE

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s'élèvent à 14,2 M€ et la trésorerie disponible s'établit à 10,3 M€, atténuée par la hausse du BFR de 1,3 M€ liée aux installations en cours (25 au 31 décembre 2022).

La dette financière brute est de 3,2 M€ constituée pour 0,2 M€ du reliquat de la dette obligataire et pour 3,0 M€ du financement (prêt vert) obtenu auprès de BPI France pour le développement de l'offre Agripower Partner (prise de participation minoritaire autour de 20% d'Agripower dans les projets). Cette dernière rencontre un fort intérêt avec 18 projets signés depuis le lancement de l'offre en avril 2022.

La trésorerie nette ressort ainsi à 7,1 M€ au 31 décembre 2022 permettant à Agripower de poursuivre sereinement sa stratégie dynamique de croissance.

PRISE DE COMMANDES DYNAMIQUE QUI PORTE LE CARNET DE COMMANDES A 35,7 M€ (+26%)

Sur le 1er semestre de l'exercice 2022-2023, Agripower a enregistré une prise de commandes record pour un premier semestre, à 7,5 M€, en croissance de +18,1% par rapport à l'exercice 2021-2022. En six mois, la Société a signé 23 nouveaux projets (dont 22 unités de méthanisation individuelle et 1 unité en collectif).

Au 31 décembre 2022, sur les 126 projets actifs, 25 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 24 unités individuelles et 1 unité collective) et 101 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.

La société dispose ainsi au 31 décembre 2022 d'un carnet de commandes de 35,7 M€[2], en croissance de +26% sur un an, soit près de 3,5 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022.

CONFIANCE RÉITÉRÉE DANS LA TRAJECTOIRE DE CROISSANCE RENTABLE

Agripower entend recueillir rapidement les fruits de sa stratégie de conquête offensive en France et à l'international et de son modèle agile d'ensemblier. Le développement du biométhane est moteur dans l'atteinte des objectifs de transition énergétique en France et en Europe et reste pleinement soutenu par les pouvoirs publics.

En France, le prix de rachat du biométhane sur 15 ans a ainsi été fortement réévalué sur l'inflation par arrêté ministériel du 20 septembre 2022 dernier, garantissant la rentabilité des projets de méthanisation en injection biométhane et l'attractivité pour l'exploitant. Le marché est également soutenu par l'obligation réglementaire du traitement des biodéchets issues par exemple d'activités agro-alimentaires pour laquelle la méthanisation apporte une solution durable et économique

La croissance du chiffre d'affaires sera mécaniquement encore limitée sur l'exercice en cours mais devrait s'accélérer significativement à compter des prochains semestres avec de nombreuses installations à livrer sur les 24 prochains mois. Le Groupe a d'ailleurs mis à profit les derniers mois pour se réorganiser et densifier ses ressources « d'installation » en signant de nouveaux partenariats de sous-traitance de montage et d'approvisionnements pour faire face à cette croissance attendue.

Agripower continuera en parallèle son développement commercial pour enrichir son carnet de commandes en s'appuyant sur les leviers suivants :

Poursuite du développement actif en méthanisation individuelle en France mais également dans les pays limitrophes sous équipés, grâce à une couverture commerciale renforcée, au soutien des 8 coopératives agricoles partenaires ;

en France mais également dans les pays limitrophes sous équipés, grâce à une couverture commerciale renforcée, au soutien des 8 coopératives agricoles partenaires ; Accroissement des actions commerciales en méthanisation collective avec le renforcement des équipes dédiées pour accélérer développement en France mais aussi à l'international. Le pipeline commercial s'est déjà fortement accru depuis novembre 2022 et de nombreux projets sont en phase de négociations avancées ;

avec le renforcement des équipes dédiées pour accélérer développement en France mais aussi à l'international. Le pipeline commercial s'est déjà fortement accru depuis novembre 2022 et de nombreux projets sont en phase de négociations avancées ; Poursuite du développement des services associés, vecteurs de récurrence et de marges additionnelles. Ceux-ci représentent d'ores et déjà plus d'1 M€ en année pleine.

Le management d'Agripower est confiant dans les effets vertueux de cette stratégie de croissance à moyen terme et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 84 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.

[1] La méthanisation individuelle désigne les solutions par voie liquide (35kWe et 50kWe) et par voie sèche (40kWe et 80kWe).

[2] [2]Sur la base des projets signés actifs au 31 décembre 2022