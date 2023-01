18/01/2023 - 18:00

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, continue de récolter les fruits de sa stratégie de conquête commerciale et annonce une prise de commande en forte croissance sur le 1er semestre 2022-2023.

Hausse de près de 60% de la prise de commande en méthanisation individuelle1 au 1er semestre

Agripower poursuit sa très bonne dynamique commerciale en méthanisation individuelle, avec une offre et une expertise parfaitement en phase avec les attentes des agriculteurs. Sur le 1er semestre 2022-2023, la société a signé 22 nouveaux projets (vs 14 au 1er semestre 2021-2022) pour un montant de chiffre d'affaires cumulé de 6,1 M€ en progression de +59,1% par rapport au 1er semestre 2021-2022 (3,8 M€).

Cette performance s'inscrit dans la continuité de la bonne dynamique enclenchée lors de l'exercice précédent et confirme la pertinence de la stratégie commerciale mise en œuvre. Le renforcement de la force commerciale dédiée à la méthanisation individuelle (8 commerciaux au 31 décembre 2022 vs 6 un an auparavant) porte ses fruits et s'est poursuivi sur le semestre. Agripower couvre désormais l'ensemble du territoire en France.

Sur ce semestre, la société a ainsi enregistré ses premières commandes dans le Grand Est et a amplifié ses succès dans le Sud-Ouest de la France, confirmant le potentiel de croissance des régions nouvellement adressées, aussi bien en méthanisation par voie humide ou par voie sèche.

L'offre de financement Agripower Partner continue également de rencontrer un fort intérêt et a été mise en œuvre dans 4 des commandes signées sur ce 1er semestre 2022-2023, jouant pleinement son rôle facilitateur dans le déclenchement de projets.

1 projet signé en méthanisation collective dans un contexte de renforcement des équipes

Agripower a signé durant ce semestre 1 commande pour le développement et l'installation d'une unité de méthanisation collective dans les Hauts-de-France, un projet au cœur d'une exploitation agricole. Ce projet représente un montant de 1,4 M€, moins important que celui de l'unité signée sur le 1er semestre de l'exercice précédent (2,4 M€).

La société a mis à profit ce semestre pour renforcer ses équipes dédiées à la méthanisation collective avec notamment le recrutement d'un responsable expérimenté, en sus d'un ingénieur commercial chiffrage études, au sein du bureau d'études. Agripower augmente ainsi sa force de frappe en avant-vente pour accroître son pipeline commercial et enclencher rapidement une dynamique plus forte à l'image de celle délivrée en méthanisation individuelle.

Prise de commande globale en hausse de près de 20%

Au total, la prise de commandes depuis le début de l'exercice s'élève, pour ces 23 projets, à 7,5 M€, soit une progression de +19,2% par rapport à la prise de commandes du premier semestre de l'exercice précèdent de 6,3 M€. Ces montants n'intègrent pas les services potentiellement associés à ces projets (contrat de maintenance, consommables, …) qui sont en forte progression.

Cette évolution est en ligne avec le plan de marche de la société d'autant que la saisonnalité sur la prise de commandes est traditionnellement plus importante au second semestre.

Bonne visibilité sur la poursuite de la croissance

Dans un contexte toujours favorable à l'installation de solutions en faveur de la transition énergétique et sur un marché français à fort potentiel, Agripower poursuivra activement sa stratégie de conquête offensive en bénéficiant pleinement de tous les leviers mis en place au cours des 18 derniers mois.

L'équipe commerciale est aujourd'hui pleinement opérationnelle pour détecter et saisir toutes les opportunités de développement dans toutes les régions françaises. Le pipeline de prospection s'est fortement accru grâce à une présence active dans 7 salons spécialisés au premier semestre. De plus, la crise de l'énergie amène de nouvelles opportunités de développement, la méthanisation individuelle répondant parfaitement aux besoins d'autoconsommation des agriculteurs pour maîtriser leur facture énergétique.

Agripower s'appuiera également sur la montée en puissance des partenariats « apporteurs d'affaires » dont le dernier signé sur le 1er semestre de l'exercice avec Terrena Innovations une coopérative de 1er plan qui regroupe plus de 20 000 agriculteurs du grand Ouest. Le contrat avec la coopérative Uneal, l'un des partenaires historiques, a été de plus étendu à la Belgique, ouvrant un nouveau relai de croissance territorial.

A ce titre, Agripower a recruté sur le premier semestre un Directeur Commercial Développement International afin d'étudier toutes les potentialités à l'international, et de constituer dans les pays ciblés un réseau local de partenaires relais, aussi bien en méthanisation individuelle que collective.

Agripower France vise ainsi à renforcer encore davantage son leadership sur le marché de la méthanisation en milieu agricole en France mais également à dupliquer son succès dans les pays limitrophes et à l'international avec l'ambition de poursuivre et d'amplifier sa trajectoire dynamique de croissance.

1 La méthanisation individuelle désigne les solutions de micro-méthanisation par voie liquide (>50kWe) et par voie sèche (<80kWe)

Prochain communiqué :

Chiffre d'affaires S1 2022-2023 – 30 mars 2023

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients dans la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 82 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2021-2022, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros.