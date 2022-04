04/04/2022 - 08:45

La société Agripower France (« Agripower » ou la « Société ») -FR0013452281 / ALAGP -, acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce la nomination de Messieurs Christophe Wagner, Emmanuel Walliser et André Leblancs en qualité d'Administrateur.



L'Assemblée Générale des actionnaires d'Agripower France, qui s'est tenue le 1er avril 2022, s'est prononcée en faveur de la nomination de Messieurs Christophe Wagner et Emmanuel Walliser aux postes d'Administrateurs indépendants de la société et de la nomination de Monsieur André Leblancs, Directeur Général d'Agripower France, en qualité d'Administrateur.

Ces nominations s'inscrivent dans la volonté du groupe de renforcer sa gouvernance avec la contribution d'expertises additionnelles dans les domaines de l'énergie, de la transition énergétique et de la vision stratégique de ces marchés. Le Conseil d'administration, ainsi étoffé, accompagnera Agripower dans la poursuite de sa stratégie de croissance en France et dans les pays limitrophes, ainsi que dans le développement des nouveaux projets, tel que la solution de co-exploitation portée par sa filiale Agripower Partner.



Eric Lecoq, Président du Conseil d'administration déclare : « Je me réjouis de la nomination de Christophe Wagner, d'Emmanuel Walliser et d'André Leblancs au sein du Conseil d'administration. Chacun d'entre eux apporte de nouvelles expertises métiers sur des activités complémentaires et stratégiques pour notre Société. C'est un véritable atout pour le développement d'Agripower et la mise en œuvre de notre stratégie de croissance pérenne et durable. »



Christophe Wagner dispose d'une expérience de près de 25 années dans le domaine de l'énergie.

Il a débuté sa carrière en 1995 dans le domaine du stockage souterrain de gaz. Il rejoint ensuite GRDF, le premier distributeur de gaz européen, en tant que gestionnaire de réseaux gaziers. Il a également une expertise dans le domaine du développement international en tant que Directeur de Projets au Qatar, en Indonésie et en Australie. Il a une expérience d'expatriation en Australie dans le cadre d'un grand projet industriel de construction d'usine de GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Il est Directeur International de GRDF depuis le 1er février 2018 où il participe en particulier à la valorisation du savoir-faire français à l'international en matière de méthanisation.

Christophe Wagner est diplômé de l'École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy, de l'École des Mines de Paris (Mastère ingénierie gazière) et d'Audencia / IFA (Certificat d'Administrateur d'Entreprise).



Emmanuel Walliser dispose d'une expérience de plus de 20 ans en gestion, financement et stratégie d'entreprises.

Il a débuté sa carrière au sein du département des financements structurés de la banque CACIB en France et en Asie. Très tôt mobilisé par les enjeux ESG et d'investissement à impact, il crée en 2004 l'un des pionniers français de la mode durable avant de rejoindre en 2009 le fonds d'investissement à impact Meridiam spécialisé dans les infrastructures essentielles et la transition énergétique. En qualité de Directeur d'Investissement, Emmanuel Walliser est actif dans plusieurs projets de gestion et dans l'élaboration de plans stratégiques dans des entreprises du secteur des énergies renouvelables et exerce des mandats au sein du Conseil d'administration ou du comité stratégique de ces sociétés développant et exploitant des projets de méthanisation. Emmanuel Walliser a quitté Meridiam fin 2021 et travaille actuellement sur des projets de transition énergétique autour du V2G (Vehicle-to-Grid ou recharge bi-directionnelle).

Emmanuel Walliser est diplômé de l'ICN Business School, titulaire d'un Master en finance internationale de l'université de Bradford et du Certificat Administrateur de Sociétés de l'IFA/SciencesPo.



André Leblancs, Directeur Général d'Agripower France, dispose d'une expérience de près de 25 années dans la direction d'entreprises. Il a occupé les fonctions de Directeur Général pour un réseau national dans l'univers du bâtiment et du paysage, puis pour 5 filiales d'un acteur leader des énergies renouvelables. Il a également une expérience au sein d'un cabinet de conseil en stratégie, performance et organisation, de dimension européenne en tant que Principal Consulting Manager. Avant de rejoindre Agripower France, André Leblancs était Directeur Général du groupe d'un leader de la sécurisation des sites, où il a œuvré à la structuration des activités dans un contexte de très fort développement. André Leblancs est diplômé de l'EM LYON Business school, d'EPITECH et de l'INSEAD (Advanced Management Program Singapour).



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec 77 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2020 -2021, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 millions d'euros.